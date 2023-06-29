Университеты России предложили сертифицировать по «зеленым» стандартам

Фото фонда "Росконгресс"

Подобная сертификация позволит предприятиям получать информацию о том, работает ли вуз с экологической тематикой и ориентироваться в выборе потенциальных кадров. С таким предложением на сессии «Экоприоритеты: экологические решения, отвечающие на текущие вызовы развития» выступила директор межрегиональной общественной организации «ЭКА» Елена Горохова. Сессия прошла в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого выступают АСИ и Фонд Росконгресс.

НЕ НА ЧТО ОПЕРЕТЬСЯ

Елена Горохова рассказала о работе, которая ведется для повышения экологической культуры жителей. В качестве уже реализуемых проектов спикер отметила портал экокласс.рф, где работают 120 000 учителей, программу «Зеленые вузы», а также сайт эковики.ру, направленный на экопросвещение взрослых.

«Экспертная группа в партнерстве с АСИ и Общественной палатой РФ провела исследование, посвященное барьерам для развития экологического образования в России. Есть хорошие законы, которые, конечно, можно дорабатывать, но даже на основе этого можно уже запускать программы в регионах. Но, к сожалению, для этого не было сформировано методической базы, поэтому регионам не на что опереться», – отметила спикер.

По мнению эксперта, для развития экопросвещения необходимо включение не только профильных ведомств (Минпросвещения и Минобразования), но и Минсоцразвития, Минкультуры, Минцифры и других министерств.

Также спикер предложила сертификацию образовательных учреждений по зелёным стандартам. Таким образом предприятия будут осведомлены о том, работает ли вуз с экологической тематикой, и будут лучше ориентированы в выборе потенциальных кадров.

«МОЖЕМ ОТВЕЧАТЬ ЗА ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ»

Другим значимым экологическим приоритетом является обработка текстильных отходов. По данным Минприроды, на полигоны ежегодно попадает более 2 млн тонн именно этого вида отходов, объемы постоянно нарастают, рассказала исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова. По ее мнению, снизить полигонные захоронения без отдельной маршрутизации текстиля невозможно, поскольку соответствующее нормативное оформление отсутствует.

«Мы предложили проект, который называется «Верификация сборщиков текстиля». Мы говорим о том, что приоритет в размещении контейнеров сбора должны иметь те, кто берет на себя обязательства пройти публичную верификацию. Сборщик должен подписать декларацию и предоставить документы. После мы выезжаем на проверку. Мы уже стартовали с пилотами на этом направлении. Верифицированные сборщики полного цикла должны иметь приоритет при установке контейнеров в городах или же на площадках, которые сейчас размещает ритейл. Потому что в таких случаях мы можем отвечать за добросовестность», – добавила эксперт.

О создании отрасли органических удобрений рассказал генеральный директор ООО «АИК» Михаил Меламед. По его словам, мировой рынок органических удобрений ежегодно увеличивается на 14 %. Производство качественных органических удобрений в масштабе страны позволит создавать 15 млн тонн гранулированных органических одобрений в год.

ВОДА – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС

Водная отрасль – также перспективное направление для лидерства России на международном рынке, поскольку по запасам пресной воды наша страна занимает третье место в мире, сказала заместитель генерального директора фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» Ольга Амелькина.

«К 2025 году треть мирового населения не будет иметь доступ к чистой воде. Вода – это стратегический ресурс нашего времени. Для лидерства России в водной повестке мы предлагаем следующие шаги: принятие новой водной стратегии РФ до 2035 года, подготовка высококвалифицированных кадров водного сектора и повышение популярности водохозяйственных специальностей у молодежи. Для нас форум – возможность найти стратегических партнеров для развития идеи», – поделилась Ольга Амелькина.

Сегодня представители фонда «Озеро Байкал» предлагают создать ежегодное мероприятие «Неделя воды», где на одной площадке соберутся представители органов власти, предприниматели, ученые, студенты и другие. Пилотный запуск недели воды планируется уже в конце лета этого года, а масштабное мероприятие на Байкале пройдет в следующем году. Другая идея фонда – создание молодежного парламента по воде в России, в котором молодые люди будут проводить исследования, формировать отчеты и участвовать в отраслевых мероприятиях.

«ПРИРОДА – ЭТО ПРО ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

Также эксперты обсудили взаимосвязь городской среды и экологии. По мнению преподавателя и эксперта Института международной торговли и устойчивого развития МГИМО Ирины Бриньковой, проекты по развитию территорий должны включать вопросы экосистемы и биоразнообразия.

«Природа – это не просто про красоту, как мы привыкли воспринимать. Это про эффективность. Например, растения в городе создают тени, охлаждают воздух, повышают влажность. В городах проживает 75% населения России. Задача в том, чтобы проектировать здоровые и экологичные города», – подчеркнула эксперт.

«Быть визионером и продвигать новые идеи – всегда сложно. Однако именно лидеры экологических проектов и являются ключевой движущей силой в сохранении окружающей среды. Они на основе личной инициативы, своих знаний, опыта и энтузиазма разрабатывают и внедряют новые технологии, создают экологически чистые производства и формируют экологическую культуру», – заявил модератор сессии, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.