Как приготовить идеальные чипсы в домашних условиях: Секрет раскрыт

Если хотите стать лучшим другом ваших детей или детей вашей новой подруги, балуйте их изредка такими вот штучками. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Современная наука учит нас, что чипсы - хрустящая смерть. Поэтому не ешьте эту гадость и уж точно не давайте детям - они особенно восприимчивы ко всему вредному. Но если редко-редко и совсем по чуть-чуть, то ведь, наверное, можно? Ну пожалуйста, мы тихонечко.

Так что у нас сегодня в рецепте - именно чипсы. Для самоуспокоения внушим себе, что вред от них значительно снижается, если их истолочь в мелкую труху. Потому что это уже вроде и не чипсы вовсе. Звучит убедительно. Поэтому измельчаем. Сделать это лучше прямо в пакете. Надрезаем угол, чтобы воздух вышел, и прокатываем по пакету скалку - туда-сюда. Движения плавные, уверенные, хруст слышен по всей кухне. Можно бутылку использовать, если скалку вы на всякий случай от жены прячете.

Чипсовую крошку высыпаем на большую плоскую тарелку или разделочную доску. Рядом - нарезанное полосками куриное филе. Вот его и будем в этой крошке панировать. В обычном случае нам бы еще понадобилась яичная смесь, в которую курицу сначала полагалось бы обмакнуть. Но у нас вместо нее кетчуп.

Дальше все просто. Макаем куриные полоски в кетчуп, обваливаем в панировке, выкладываем на решетку и в духовку (180 градусов). Минут 15 должно хватить, не пересушите. Сухо и хрустко у нас должно быть снаружи, внутри - сочное куриное филе. Солить и перчить не нужно - об этом уже позаботились добрые дяди - производители чипсов. Соус тоже не нужен - он под панировкой. Если обнаружите дома лаваш или какие-нибудь лепешки, можно сделать конверт и подать хрустящую курицу в нем. С зеленью.

В общем, если хотите стать лучшим другом ваших детей или детей вашей новой подруги, балуйте их изредка такими вот штучками. Но только очень изредка.