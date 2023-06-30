А вы готовы переделать свою машину в электромобиль?

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Владелец «Автотора» Владимира Щербаков заявил, что его холдинг готов изготовить 150 тысяч электродвигателей разной размерности в комплекте с системами управления. Только вот нужно ли такое количество электромобилей рынку?

На эту тему размышлял главный редактор журнала «За рулем», старейшего автомобильного издания России, Максим Кадаков.

- Поведение покупателя или клиента предсказать трудно. Покупатель что-то приобретает в трех случаях: в первом – нравится, не нравится, во втором – когда решает свою проблему (нужен автомобиль), и в третьем – когда это выгодно и человек может что-то поменять в своей жизни.

Например, машинка уже не очень жива, устал мучиться с мотором, жрет масло, коробку ремонтировал два раза. И решить эту проблему можно либо покупкой другого бензинового автомобиля (это дорого), либо ремоторизацией имеющегося. Или такой вариант – когда человек всё считает: у меня и машина начинает стареть, и обслуживание дорогое, и масло нормальное сложно купить. Далеко я не езжу, розетка у меня в доме есть, почему бы не превратить свой автомобиль в электромобиль? Тем более что это по деньгам… Хотел бы сказать выгоднее, но вот тут непонятно. Мы не знаем, сколько это будет стоить. Потому что объявленная и широко разрекламированная цена в 100 тыс. рублей – это только стоимость работ. А еще нужно оплатить комплектующие. А это, скорее всего, будет недешево.