Труд сделал из обезьяны человека, и депутаты пытаются тоже самое сделать с детьми

Фото: Таркпеа Эндель/Фотохроника ТАСС

Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект о трудовом воспитании российских школьников. Поправки к закону «Об образовании» предполагают, что общественно-полезный труд станет обязательной частью программы среднего образования.

Если раньше в законе требовалось формальное разрешение родителей на трудовой подвиг их ребенка. То теперь дети отправляются в наше родное советское прошлое. Правда, пока неизвестно – насколько глубоко.

Убираться в классе и подметать территорию? Или ездить по осени на картошку, ремонтировать классы?

Ведь депутат от КПРФ Олег Смолин призвал не останавливаться на посадках деревьев, кустарников и цветов, а участвовать, как в его молодости, например, «в строительстве нового здания школы!».

Если бы меня, трижды отца, в прошлом учителя, спросили: как я к этому отношусь? Я бы ответил – отлично. Детей необходимо приучать к работе.

Тем более что и сейчас у любой школы есть возможность привлекать детей к общественно полезному труду, по образовательной программе.

Что это значит?

Есть два подхода пробуждать желание ребенка к труду.

Первый: На уроках биологии, при прохождении ботанических тем – возделывать участок культурных растений: поливать, ухаживать, наблюдать стадии роста. Когда дети видят, как растут их «подопечные», предмет «биология» может стать их любимым.

На уроках труда – учиться работать отверткой, паяльником, изготавливая то, что пригодится в домашнем хозяйстве.

Особенно хорош предмет «робототехника» с возможностью программирования. И этот предмет с помощью детской увлеченной работы тоже может стать любимым.

А теперь подход советский, который может воспитать к труду – лишь ненависть: на метлу - и мети. С утра и до забора.

На, лопату, на, ведро. На, тоску по «ничегонеделанью»

Вы, конечно, можете заставить ребенка выполнять монотонную, и неинтересную ему работу, но воспитаете вовсе не любовь. А способность сжать зубы и терпеть что-то неприятное. Причем с желанием увильнуть, и как в истории с забором Тома Сойера, изящно перекинуть работу на другого.

И если перегруженный школьной программой ребенок, получит возможность обучения через труд – я только за! Но насильно надевать на него колхозный ватник или рабочий фартук – уже не надо. Поздно.