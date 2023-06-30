«Нам важно получить независимое подтверждение: то, что мы делаем — это правильно и круто». Победители Премии «Импульс добра» поделились эмоциями

Церемония награждения Премия «Импульс добра» прошла в Цифровом деловом пространстве в Москве

В Москве вручили ежегодную Премию «Импульс добра». В этом году событие выросло до масштабов фестиваля. Церемонию награждения провели в рамках Форума «Социальное предпринимательство. В ритме будущего». Фестиваль «Импульс добра». Традиционную премию в этом году совместили с деловым мероприятием для сообщества социальных предпринимателей. Провели питч-секции, мастерские и заседание, где говорили о развитии «доброго бизнеса», эффективных инструментах продвижения и поддержки сообщества, повышении финансовой устойчивости бизнеса. Перед собравшимися выступили признанные эксперты отрасли.

Что же до Премии, в этом году победитель каждой номинации, за исключением «Представитель государственной власти» (госслужащих материальной премией не награждают), получил по 750 тысяч рублей. В оргкомитет поступили 355 заявок из 58 российских регионов. Больше всего претендентов — из столичного региона, Нижегородской области, ХМАО и ЯНАО.

Церемония награждения состоялась в 11-й раз

– Мы уже 11 лет выбираем лауреатов, с каждым годом это все сложнее и сложнее. Проекты стали масштабными, с большим потенциалом. В конкурсной комиссии мы много спорили, обсуждали [кого наградить]. Хочу сказать тем, кто участвовал и не победил: не оставляйте надежду, приходите еще раз! По результатам исследования, которое мы провели в этом году, оказалось, что главное качество социального предпринимателя — эмпатия. Больше 90% опрошенных ответили, что основной мотив открытия бизнеса — желание решить проблему, реализовать определенную идею. Мы стараемся их поддерживать, с помощью Премии давать то признание, которое они заслуживают, – рассказала директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Сенатор, зампред Совета Федерации Галина Карелова награждает основателя компании «РОББО» Павла Фролова

Звание «Лучший социальный предприниматель России» получил основатель компании «РОББО» Павел Фролов (Санкт-Петербург). Свое начинание он метко характеризует: «Мы устраняем иностранную зависимость от технологий и софта (т.е. программного обеспечения) и готовим новое поколение инженеров-инноваторов». Павел и его команда обучают ребят с пяти лет программированию, технологии интернета вещей, умного дома, 3D-печати и другим современным дисциплинам.

На награждение Павел пришел не с пустыми руками. Фонду «Наше будущее» в благодарность за помощь и содействие преподнес свою книгу

– Я сегодня очень счастлив: шлю лучи добра и благодарности всей команде «РОББО»-клубов. В ней уже больше 100 человек, и больше 400 человек в нашей франчайзинговой сети. Благодарен Фонду «Наше будущее» за поддержку. Они оказывают определяющий вклад в развитие соцпредпринимательства. Это лидер, который ведет за собой. Для нас эта Премия — знак качества, признание. Нам было важно получить независимое подтверждение: то, что мы делаем — это правильно и круто, – прокомментировал Павел победу в номинации.

Награду для Татьяны Илюшниковой передали советнику заместителя Министра экономического развития Российской Федерации — Ольге Терно

В подноминации «Представитель государственной власти» категории «Амбассадор социального предпринимательства» премией отметили замминистра экономического развития РФ Татьяну Илюшникову. Она уделяет значимое внимание роли социального предпринимательства в развитии социальной сферы в стране.

– Социальное предпринимательство — это бизнес будущего, – отметила замминистра в своем обращении к участникам мероприятия. – Бизнес, настроенный на людей и их потребности и нужды, приносящий не только прибыль своим владельцам, но и общественную пользу. Нас вдохновляют примеры социальных предпринимателей, то, как ежедневно они создают социальные лифты, в первую очередь, для тех, с кем они работают, — своих сотрудников и своих клиентов.

В своем блоге Юлия Бондарева рассказывает самые актуальные новости о соцпредпринимательстве

В категории «Амбассадор социального предпринимательства», подноминации «Инфлюенсер» (лидер мнений), награду получила блогер Юлия Бондарева. Она ведет авторский проект «Добрый бизнес». Девушка выбрала не шаблонную, по современным меркам, тему. В соцсетях и видеохостингах она с командой ежегодно выпускает до пяти фильмов про успехи социальных предпринимателей.

– Социальные предприниматели несут в мир неиссякаемую доброту, заряжают всех нас. В кадре предприниматели всегда искренне рассказывают о Фонде: как к ним приехали, помогли, выделили займы беспроцентные. Вклад в поддержку социального бизнеса — колоссальный. Соцпредпринмателю тяжело в одиночку. И когда он приезжает на такой фестиваль и видит, что столько для него сделано, — это мотивирует, – считает Юлия.

Представители HeadHunter получили премию для компании. Директор Северо-Центрального региона HeadHunter и Ведущий специалист по маркетингу и связям с государственными компаниями — Ирина Котусенко и Ольга Тихонова

«Открытие года» присудили одной из крупнейших платформ онлайн-рекрутинга HeadHunter (hh.ru). В этом году вместе с Минэкономразвития бизнес запустил проект по поддержке социальных предпринимателей. Компания предоставляет каждому социальному предпринимателю возможность бесплатно разместить две вакансии.

– На рынке труда ситуация напряженная. Но социальные предприниматели вынуждены конкурировать за сотрудников со всеми бизнесами. Наша мера поддержки была оценена, будем продолжать. Сама же Премия «Импульс добра» невероятно значима для сообщества. На Форуме-фестивале один из социальных предпринимателей сказал: когда занимаются таким бизнесом, важны не деньги, не личное тщеславие, а добро, которое несешь обществу. А такие Премии стимулируют еще больше заниматься добрыми делами, – заметила директор Северо-Центрального региона hh.ru и руководитель отдела по работе с государственными организациями Ирина Котусенко.

Первый заместитель генерального директор АО «Атомредметзолото» Алексей Шеметов и руководитель направления КСО и нефинансовой отчетности АО «Атомредметзолото» — Виктория Логинова

Также в подноминация категории «Амбассадор социального предпринимательства» отметили АО «Атомредметзолото» («Компания-лидер»), онлайн-издание «Мел» и радиохолдинг ООО «Радар» («СМИ»).

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