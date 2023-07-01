Боюсь кур, работы и остаться без мобильного: Как современная жизнь порождает новые фобии у людей

ВЦИОМ обнародовал свежий опрос о страхах россиян Фото: Shutterstock

ЧЕГО БОЯТСЯ РОССИЯНЕ

На днях ВЦИОМ обнародовал свежий опрос о фобиях россиян, проведенный по заказу RT. Оказалось, что чаще всего жителей нашей страны приводят в безотчетный ужас:

- боязнь высоты (акрофобия) - 30% опрошенных;

- змеи (офидиофобия) — 28%;

- боязнь водных пространств и глубины (аквафобия) - 24%;

- боязнь стоматологов (дентофобия) - 18%;

- боязнь насекомых (энтомофобия) - 18%;

- боязнь пауков (арахнофобия) - 18%;

- боязнь замкнутых пространств (клаустрофобия) - 12%;

- страх перед микроорганизмами, бактериями, вирусами (верминофобия) - 12%.

Также участники опроса признались, что их пугают публичные выступления (глоссофобия, 11%), перелеты на самолете (аэрофобия, 10%), гром и молния (бронтофобия, 9%), толпа людей (демофобия, 9%), вид крови (гемофобия, 8%), темнота (никтофобия, 5%). Среди менее распространенных фобий - боязнь клоунов (коулрофобия), мышей, кукол, собак, войны, огня, смерти и болезней, бедности и голода, одиночества, скорости, птиц, природных катаклизмов.

«ДРОЖУ, ЗАДЫХАЮСЬ, КОЛОТИТСЯ СЕРДЦЕ»

«Бремя этой проблемы растет во всем мире», - пишут индийские исследователи в своей научной работе об одной из новых фобий, порожденных современной жизнью. И приводят симптомы, которые чаще всего мучают страдальцев:

- тревога,

- нарушения дыхания,

- дрожь,

- потливость,

- возбуждение,

- дезориентация,

- тахикардия (учащенное сердцебиение).

О чем это? Знакомьтесь: номофобия, или боязнь отсутствия мобильного телефона. Крупное исследование о ней вышло в 2019 году. По сути речь идет о возникновении тревожных расстройств из-за чрезмерного использования мобильных телефонов, поясняют авторы научной статьи. «Возможно, смартфоны это самая серьезная ненаркотическая зависимость 21 века», - предупреждают ученые. Похоже, мы столкнулись с «парадоксом техники» - явлением, когда гаджеты освобождают нас от многих забот реального мира и в то же время делают рабами виртуального мира.

Четкая картина распространенности номофобии сегодня не известна, но, как отмечается в исследовании, есть данные, например, о том, что:

- в западных странах большинство студентов колледжей «сидят в смартфоне» более 9 часов в день, что приводит к зависимости от «электронного друга»;

- почти 77% участников одного из опросов среди студентов проверяли свой мобильник более 35 раз в день;

- около 53% британцев страдают от страха, что потеряют свой мобильный телефон, у него сядет батарея или они окажутся «не в сети».

«Мы должны оставаться в реальном мире больше, чем в виртуальном. Нужно восстановить взаимодействие между людьми, общение лицом к лицу. О запрете смартфонов речи, конечно, не идет, прогресс не остановить. Но ограничить использование мобильных телефонов - необходимо», - заключают авторы научной статьи.

«ГОВОРИТЕ И ПИШИТЕ КОРОЧЕ»

Вы слышали о гиппопотомонстрсесвиппедалофобии? «В некоторых источниках говорится, что такой фобии не существует и что это обыкновенный набор не связанных между собой слов. Однако, на самом деле, такой страх реально есть, и его название можно перевести с латинского языка как «боязнь длинных слов», - поясняют эксперты Академии медицинского образования (АМО).

Как отмечают специалисты, это одна из самых странных фобий, встречающихся у людей. «Пациенты панически боятся, когда слышат, как кто-нибудь в их присутствии произносит длинные слова. Аналогичное состояние может развиваться даже при чтении длинного слова на бумаге или рекламном плакате. Паника сопровождается дрожью, повышенным потоотделением, сердцебиением и потерей контроля над собой», - описывают врачи.

Отчего возникает такая фобия? Это, как и большинство иррациональных страхов - загадка работы нашего мозга. Очевидно, что происходит какой-то сбой, но сам его механизм науке по сей день неизвестен, рассказал «КП» практикующий врач-психиатр Артем Гилев. Эксперты АМО добавляют, что возникновение гиппопотомонстрсесвиппедалофобии связано с той или иной неприятной жизненной ситуацией, «спутниками» которой стали длинные слова. «Это может быть психотравма, ДТП, бытовая ссора — неважно, но если мозг человека в стрессовой ситуации случайно «зацепился» за длинное слово, произнесенное или увиденное, может развиться такая реакция», - говорят медики.

Ученые не исключают, что эта фобия существовала давно, но в литературе ее относят к числу «современных», поскольку официальное признание она получила относительно недавно.

ПРОЧЬ ОДЕЖДУ, КУР И РАБОТУ!

А вот еще несколько весьма необычных и достаточно редко встречающихся фобий.

- Алекторофобия.

Это боязнь куриц. И вовсе не из-за птичьего гриппа. Пациентов приводит в ужас даже изображение кур или отварная грудка. В медицинской литературе описан случай девушки, на которую в детстве напала агрессивная курица. С тех пор пациентка испытывала сильнейшую тревогу не только при виде живых птиц, но и когда ей предлагали блюда из них.

- Вестифобия.

Страх одежды. Как правило, люди с такой фобией впадают в панику при виде определенного вида одежды. Зарубежные источники рассказывают об историях бывших участников военных действий, которых накрывал приступ сильной тревоги всякий раз, когда они сталкивались с изображением военной формы.

- Эргофобия.

Это боязнь работы. Да-да, не смейтесь, речь идет о серьезном психическом расстройстве с физическими проявлениями. Вот, как описывает свое состояние на одном из форумов психологических консультаций 25-летний Сергей: «Страдаю эргофобией около 4 лет. В последний год перестал искать работу, т. к. за прошедшие 3 года получил больше 700 отказов. Как только мне нужно ехать на очередное собеседование, начинаются различные проблемы со здоровьем. От тошноты и рвоты до сильного расстройства желудка. Все это сопровождается страхом, иногда паническими атаками».

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как лечат фобии?

Применяется два основных метода, зачастую - оба в комплексе: лекарственная терапия и психотерапевтические методики. В числе последних так называемая экспозиционная терапия. Ее суть - постепенное, под контролем и при помощи врача сближение пациента с предметом своих страхов. Например, если человек панически боится собак, ему сначала показывают изображения, потом вводят в комнату, где находится животное. Следующие шаги - приближение и прикосновение к предмету страхов. Для снятия симптомов тревожности эти манипуляции могут сопровождаться приемом необходимых лекарств.

В случаях, когда на практике сблизиться с источником фобии невозможно (скажем, если это ураган), могут применяться технологии виртуальной реальности.

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Гоголь страдал от тафофобии, Хичкок - от овофобии

- Николай Васильевич Гоголь панически боялся быть похороненным заживо. Этот страх называется «тафофобия». Ей страдали также философ Артур Шопенгауэр и поэтесса Марина Цветаева.

- Альфреда Хичкока приводили в ужас куриные яйца. Он испытывал безотчетный страх и отвращение к их форме и к желтку.

- Вуди Аллена доводят до паники вид насекомых (энтомофобия), толпы людей (демофобия), боязнь рака (канцерофобия).

- Знаменитый футболист Дэвид Бэкхем по данным СМИ страдает редкой и удивительной атаксиофобией. Это боязнь хаоса. Такой страх чаще всего выражается в непереносимости беспорядка, бардака.

- Джонни Депп панически боится клоунов.