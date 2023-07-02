Врачи советуют мазать солнцезащитным кремом даже ступни: Это спасет от рака

Надо обязательно пользоваться солнцезащитными средствами, не забывая про икры и стопы Фото: Shutterstock

В жаркие дни подиатры (специалисты по лечению болезней стоп) отмечают, что количество осложнений у некоторых людей увеличивается. Какие риски несет лето для наших ног рассказала глава Ассоциации «Лига подиатрии» Ольга Чижевская.

- С точки зрения физиологии, наиболее комфортно человек себя чувствует в температурном диапазоне воздуха от +17 до +23 градусов, - говорит директор компании «Подиатр» и глава Ассоциации «Лига подиатрии» Ольга Чижевская. - Повышение температуры даже на 0,5 градуса уже будет оказывать дополнительную нагрузку на организм. Особенно чутко реагирует кровеносная система: в жару кровеносные сосуды расширяются, чтобы обеспечить необходимый теплообмен с окружающей средой и избежать перегрева. Поэтому люди, страдающие заболеваниями, в основе которых лежит патология сердечно-сосудистой системы или обмена веществ, в первую очередь ощущают на себе температурные колебания. И мало кто задумывается о здоровье и комфорте стоп летом. Мы скорее подумаем о защите головы от солнечного удара и приобретем солнцезащитный головной убор. Или же побеспокоимся о солнечных ожогах и заменим любимый крем на новую баночку с надписью SPF. Однако опасность, подстерегающая здоровье наших стоп, в разы увеличивается в летний период. Особенно у людей с различными хроническими заболеваниями.

1. Жара провоцирует подагру

Подагра — это заболевание, возникающее из-за нарушения обмена мочевой кислоты и накопления ее кристаллов (уратов) в органах и тканях. Чаще всего болезнь поражает суставы стоп и кистей, приводя к их разрушению. Протекает подагра бессимптомно, изредка проявляясь болевыми приступами, на фоне провоцирующих факторов. И жара занимает лидирующее место среди этих факторов.

Почему это происходит летом:

Во время жары мы потеем, начинается обезвоживание. А вода необходима почка и для эффективного удаления из организма мочевой кислоты. Значит, процесс выведения затрудняется, а концентрация мочевой кислоты в крови начинает повышаться. Соответственно, повышается и количество кристаллов в суставах — возникает подагрический приступ. Этот механизм также запускается при посещении бани или сауны - провоцирует усиление боли.

Что делать:

При высокой температуре окружающей среды всем людям рекомендовано обильное питье. Однако пациентам, страдающим от подагры, нельзя пренебрегать этим правилом ни в коем случае: им жизненно необходимо поддерживать водный баланс на должном уровне.

2. «Распухают» вены - обостряется варикоз

Варикозом называют расширение поверхностных вен нижних конечностей. Нарушается кровоток, в результате чего кровь скапливается в сосудах. На начальных этапах варикоз выглядит как звездочки. Впоследствии к симптомам добавляются тяжесть и боли в ногах, жжение, судороги. В тяжелых случаях наблюдается нарушение обмена веществ в тканях нижних конечностей с последующим образованием язв.

Почему это происходит летом:

Заболевание напрямую связано с сердечно-сосудистой системой организма, поэтому «варикозники» остро ощущают повышение температуры окружающей среды. И без того расширенные сосуды расширяются еще больше, нагрузка на венозный клапанный аппарат возрастает — боль усиливается. Из-за увеличенного кровяного давления, жидкая часть крови начинает просачиваться через стенки сосудов и накапливаться в межклеточном пространстве — образуется отек. Все симптомы наиболее ярко выражены в вечернее время или при длительном стоянии, а жара становится вишенкой на торте.

Что делать:

Обязательно посоветоваться с лечащим врачом - кому-то порекомендуют специальные чулки, кому-то антикоагулянты. Важно по вечерам принять прохладную ванночку для ног, а потом полежать 15-20 минут, подняв ноги на возвышенность.

3. Диабетики рискуют сильнее

Одно из самых распространенных заболеваний эндокринной системы человека — диабет. Недостаточность гормона инсулина приводит к высокому содержанию глюкозы в крови. Это негативно влияет на кровообращение в тканях организма. В результате кровеносные сосуды стоп повреждаются, а нервные клетки отмирают.

Диабетическая стопа — серьезное осложнение сахарного диабета. Из-за недостаточности питания тканей на стопах образуются болезненные язвы. Часто кожа нижних конечностей теряет чувствительность, поэтому пациенты попросту не ощущают повреждений кожи стоп, которые могут усугубиться присоединившейся инфекцией. В тяжелых случаях это может привести к ампутации конечности.

Почему это происходит летом:

В летнюю пору для диабетиков есть два типа рисков:

1. Открытая обувь — шлепки, сандалии, сабо. Сниженная чувствительность становится причиной несвоевременного обнаружения царапин, порезов или мозолей.

2. Обезвоживание организма. Из-за потери влаги кожа стоп становится сухой и склонной к появлению трещин.

Оба фактора приводят к травмам кожи.

Что делать:

Диабетикам очень важно беречь свои ноги во время ходьбы по улице: избегать прогулок на каменистой местности и тщательно осматривать стопы на предмет повреждений после возвращения домой. Снизить риск травматизации поможет специально подобранная обувь. Это может быть как полноценная пара, выполненная на заказ с учетом индивидуальных особенностей, так и дополненная индивидуальными ортезами полного контакта.

4. Солнце провоцирует меланому даже на ногах

Меланома — один из самых агрессивных видов рака. Это злокачественное новообразование, возникающее в результате увеличенного синтеза меланина и определенных изменений в тканях. В том числе и тканей лодыжек и стопы. Что опасно: выживаемость при меланоме стопы или лодыжки составляет всего 52% (при других видах меланомы - 85%).

Меланома стопы проявляется как болезненное темно-коричневое образование, часто с зудом или кровоточивостью. Среди основных признаков меланомы также выделяют:

l изменение структуры и размеров уже имеющегося невуса (пятно в виде большой родинки) на стопе;

l потемнение родинки или появление в ней черных фрагментов;

l стремительный рост недавно возникших невусов.

Почему это происходит летом:

Перерождение доброкачественных образований на коже в злокачественные происходит именно под воздействием ультрафиолета. Поэтому летом следует уделять особое внимание контролю уже имеющихся родинок и пигментных пятен на ногах и стопах: чем раньше будет поставлен диагноз, тем лучше. Лечение меланом без выпуклых участков дает хорошие благоприятные результаты. А вот упущенное время может привести к метастазированию опухоли на внутренние органы, и тогда меланома будет считаться неизлечимой.

Что делать:

Помимо того, что следить за родинками, обязательно пользоваться солнцезащитными средствами, не забывая про икры и стопы! Степень защиты (SPF) должна быть не менее 50. Кожа на ногах не отличается способностью к поглощению солнечных лучей в отличие от кожи на других участках тела. Поэтому, надевая открытую обувь, важно не забывать тщательно обрабатывать защитным кремом не только ноги, но и ступни.

Если на ногах много пятен-родинок, лучше носить закрытую обувь из дышащих материалов. При этом не забывать обрабатывать стопы солнцезащитными средствами.

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