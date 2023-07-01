Как "работает" одежда от ультрафиолета: Кому особенно важно использовать повышенную защиту от солнца

Врач-дерматовенеролог Оксана Минкина рассказала, где в России пригодится одежда с УФ-фильтрами Фото: Shutterstock

В магазинах можно встретить современную одежду, которая предлагает дополнительную защиту от ультрафиолетового излучения. Чаще всего это одежда крупных брэндов для водного спорта, сафари в пустыне и активного отдыха. Есть и купальные костюмы, и наряды для пляжа. Кому нужна дополнительная защита от солнца и на что стоит ориентироваться, выбирая солнцезащитный крем, KP.RU рассказала Оксана Минкина, заместитель декана Лечебного факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, дерматовенеролог, кандидат медицинских наук.

Ультрафиолетовое излучение (УФ) приводит к фотостарению, развитию стойкой пигментации и различных видов рака кожи, в том числе одного из самых агрессивных – меланомы. Существует международный стандарт для количественной оценки УФ – это индекс ультрафиолетового излучения (УФИ): чем он выше, тем больше риск возникновения УФ-ассоциированных заболеваний кожи и тем меньше время, за которое эти заболевания могут развиться.

КАКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА?

Прогноз ультрафиолетового излучения можно посмотреть, например, на сайте Гидрометцентра.

Значения УФИ варьируют от 0 до 13, где нулевое значение определяются, например, ночью; УФИ до 2 считается наиболее безопасным и не требует дополнительной защиты; при показателе УФИ, равном или превышающим 3, нужно себя защищать от солнца. Индекс УФ зависит от множества факторов: сезона, времени суток, высоты местности над горизонтом, географической широты, высоты над уровнем моря, от облачности и толщины озонового слоя, от обилия окружающих отражающих поверхностей.

Однако на выбор средства и тактики защиты кожи от УФ влияют и индивидуальные характеристики: возраст человека, его фототип кожи (то есть особенности реагирования на ультрафиолет солнца), активность и длительность нахождения на открытом солнце, генетическая предрасположенность к онкологическим заболеваниям, легко ли сгорает кожа, количество невусов или родинок.

Современные средства защиты могут обезопасить кожу практически при любом показателе УФИ. Средства от загара могут быть с химическими фильтрами (кремы имеют в составе вещества, нейтрализующие воздействие лучей) и минеральными (вещества в составе создают на коже светоотражающий барьер). Их можно наносить на гладкую кожу (кремы, лосьоны) и распылять на волосистую часть головы (спреи).

ВАЖНО! Даже те, кто находится в группе индивидуального риска по УФ опасности (1-2 фототип кожи, то есть светлая, бледная и чувствительная к солнцу кожа, множественные родинки, в роду или лично есть онкологический диагноз), используют солнцезащитные средства в разы меньше и реже, чем рекомендуется.

ГДЕ В РОССИИ МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ И ОДЕЖДА В УФ-ФИЛЬТРАМИ

Одежда и головные уборы из специальных тканей с высоким UPF (UV protective factor) стали дополнительным удобным способом сохранить здоровье кожи даже для тех, кто забывает или использует накожные санскрины неправильно.

Максимально высокий и опасный УФИ определяется в странах, близких к экватору. Но при путешествиях по России, особенно в пределах Северо-Кавказского и Южного федерального округа, также следует обращаться к прогнозу погоды и уточнять, какой индек ультрафиолета ожидается. Чтобы можно было подстраховаться.

Врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Анастасия Зданевич считает:

- Одежда с UPF - фильтрами актуальна для детей, людей со светлой, чувствительной кожей, людей с меланомой в семейном анамнезе (то есть меланома была у кого-то из родственников), а также тех, кто планирует заниматься активным отдыхом на воде, например, яхтингом. Но даже если вы не относитесь к группе риска, на пляже под палящим солнцем лучше пользоваться кремами с SPF-фильтрами. Кроме того, периодически необходимо обновлять защиту в течение дня, особенно после купания в водоеме.