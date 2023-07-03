Офисно-сельское хозяйство: Как наш корреспондент вырастил на работе клубнику, огурцы и помидоры

Весь этот «огород» прописался в редакции «Комсомолки», на самом обычном подоконнике Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ЯГОДКИ БУДУТ ВПЕРЕДИ

- … Не поспели еще? - девушки-коллеги вновь пришли проверить три горшка с клубникой. Ягодки хоть и издавали характерный аромат, но только начинали розоветь. Коллеги обещают вернуться дней через 5-6, а пока довольствуются несколькими уже созревшими помидорками.

- Через неделю за огурцами заходите, - показываю на вьющиеся стебли, на которых болтаются пока еще небольшие овощи. Судя по количеству завязей, урожай огурца будет немалый.

Весь этот «огород» прописался в редакции «Комсомолки», на самом обычном подоконнике, и теперь дня не проходит, чтобы любопытные коллеги не навестили этот зеленый уголок:

- Красота! - при этом восхищаются одни.

- Закуска! - оценивают виды на урожай другие.

- Лешу потянуло к земле, это старость! - ехидно «поставил диагноз» сосед. В ответ нарвавшись на коллективную отповедь: воткнуть что-нибудь в землю, а потом просто наблюдать, что из этого получится — в крови у нашего человека, независимо от возраста.

Наш корреспондент вырастил на работе клубнику, огурцы и помидоры Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

РОЖДЕННЫЕ ИЗОЛЯЦИЕЙ

А начиналась эта история в пандемийном 2020-м году. Помните? Все домашние дела переделаны, полочки давно приколочены, фильмы пересмотрены, с товарищами не повидаться, командировки и посиделки в кофешках отменены — сидеть на карантине было нестерпимо скучно. Народ развлекал себя как мог — и песни в онлайн пели, и домашние конкурсы устраивали, и «живые картины» изображали. Оторванным от жизни хотелось прикоснуться к ней по максимуму, и многие тогда стали воспроизводить эту жизнь на балконах и подоконниках — высаживали овощи, а потом каждое утро смотрели за чудом, что проклевывается из крохотной семечки.

Офисно-сельское хозяйство Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Этому увлечению поддался и я, высадив самоопыляемые сорта, в итоге получив стабильный урожай огурцов, которые все лето шли в салаты. Эксперимент продолжался и после снятия карантина. Однако каждый раз перед отпуском или командировкой занятие обрастало новой проблемой, подобно той, что испытывают перед поездками любители собачек-кошечек: с кем оставить зверушку? Так и здесь: где найти такого знакомого, который 2-3 раза в неделю смог бы приезжать и поливать всю эту зеленушку? Вмиг же высохнут…

- А давай ты все это на работу принесешь, тут всегда есть, кому за ними приглядеть, - предложил однажды коллега. И заинтересованно добавил: - И урожай снять, пока тебя нет...

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

И в прошлом году пара кустов помидоров, а вместе с ними и горшки с клубникой, перекочевали в редакцию. Клубника всю зиму была словно в спячке, но с первыми весенними деньками вдруг оживилась и зацвела. Но этим дело не ограничилось и редакционный огород значительно расширился. В ближайшем супермаркете был приобретен универсальный грунт с керамзитным дренажом, которыми вскоре были наполнены горшки. С последними тоже на заморачивался — в качестве них пошли обычные 5-литровые емкости из-под питьевой воды: те были обрезаны ножницами по «плечикам», а в днище проделаны несколько дырочек для стока лишней воды. Поддонами послужили дешевые алюминиевые формочки для выпечки.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В итоге редакционный «огород» был дополнен новыми томатами, а по соседству были высажены огурцы. С помидорами впервые за три года не обманули: обещали, что сорт низкорослый, так оно и вышло. Не то что в позапрошлом году, когда семена с точно такими же заявленными характеристиками за лето вымахали в настоящих монстров и балкон превратился в труднопроходимые джунгли.

Огурцы тоже не подвели. Для ускорения процесса с семенами на этот раз возиться не стал, прикупив готовую рассаду сравнительно недавно выведенного отечественными селекционерами сорта, тоже самоопыляемого.

Пример оказался заразительным и вот уже по соседству корректоры «Комсомолки» разбили свои «грядки», украшенные созревающими помидорами и жгучими перцами. Острые на язык коллеги тотчас объявили новые посадки «корректорским огородом».

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ОЙ, ЦВЕТЕТ КЛУБНИКА

По ходу этой помидорно-огуречной пьесы грянула череда «неожиданных» открытий, под которые пришлось подстраиваться в процессе. Огурцы, например, сначала выкинув поочередно несколько листочков, затем резко устремились ввысь, а появившиеся «усы» намекали, что просто так болтаться они не намерены и им необходимо срочно за что-то зацепиться. Шпалеру-то установить забыл! И еще один марш-бросок в хозмаг, где обнаружились метровые бамбуковые палки. Посредством шуроповерта и болтиков они за час были скреплены в некое сооружение с перекладиной и бечевкой. Огурцам, это, кажется, понравилось: плети уверенно обвивали веревки, и вскоре эта вертикальная грядка превратилась в сплошную зеленую массу между рабочим местом и солнцем. Жалюзи с этого момента остались без «работы», да и урбанистика за окном сквозь эту зеленую шторку приобретала более веселые оттенки.

Следом еще одна недоделка, о которой я почему-то сразу не вспомнил: кусты уверенно развивались, и вскоре через прозрачные стенки «горшков» были видны сотни белесых корневых нитей.

- А корням солнце не вредно будет? - поинтересовались коллеги, которые вовсю втянулись в эту игру.

В ход пошли черные мусорные мешки, они разрезались на широкие ленты, которыми и были обмотаны «горшки». Корни были в безопасности, растения почувствовали себя увереннее и вскоре подоконник являл собой настоящую выставку достижений офисно-сельского хозяйства, радуя глаз и коллег как в эстетическом, так и в гастрономическом смыслах: кустики томатов облеплены аккуратными рубиновыми помидорками, самодельная шпалера увита плетями, с которых свисает уже с десяток почти готовых огурцов, а ягодки клубники, наконец, приобрели характерный для спелого плода ярко-красный цвет.

- Извините, что пока без собственных сливок, - наконец, угощаем редакционных девушек «кулубникой, выращенной своими руками».

- «Пока»?..

- Да шутим мы, шутим! Хотя….

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Дело не у урожае, а в интересе»

Андрей Туманов, председатель общественной организации «Садоводы России», главный редактор газеты «Ваши 6 соток»:

- Что выращивать на балконах и в офисах? Да что угодно! Горожане в большом количестве выращивают помидоры в качестве обыкновенной горшечной культуры, в обычном 5-литровом горшке помидорчик будет прекрасно себя чувствовать. Есть масса детерминантных сортов, которые подходят для этого — коротеньких, крепеньких и, как правило, очень ранних. Вовсю выращивают перец, лучше всего растет горький, тем более есть очень много красивых декоративных сортов. Перец дома еще и зимует без проблем. Огурцы тоже простая для этого культура, но к ней надо подстроиться. Сортов - огромное количество, лучше всего подойдут партенокарпические, которые не требуют опыления. Огурцы в квартире я сажаю в феврале, с подсветочкой, и весь апрель-май идет море огурцов, практически без особого ухода. Скоро опять посажу, чтобы получить уже осенние огурцы. В городе можно вырастить все, знаю человека, у которого смородина и картошка в горшках росла, и неважно, что немного - дело-то не ради урожая, а ради интереса.

В принципе, никогда не поздно этим заняться — мы же с вами садоводы-любители, как хотим, так и поступаем. Кроме того, это же так называемый «закрытый грунт» - квартира, балкон, лоджия, офис, где другие условия. Вообще, в городе теплее, чем в поле, поэтому теплолюбивые овощи здесь вполне нормально себя чувствуют.

Есть и еще плюс в балконно-офисном урожае: растения меньше поражаются болезнями, нет массового скопления болеющих «соседей», они хорошо продуваются. А с холодами все это можно перенести в комнату и они еще постоят и дозреют.