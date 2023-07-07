«Природа тут такая, что у меня выросла новая нога. Правда, пока пластиковая».

Елена Романенко, семья Ковалевых и сотрудники центра реабилитации «Русь». Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ОМС ЕЩЕ НЕ УВСЕХ ЕСТЬ

Подмосковье. Рузский район. Он утопает в зелени, ромашковые поля простираются до самого горизонта. Здесь тихо, свежо, спокойно. Когда-то это здание Центра Восстановительной Терапии (ЦВТ) для воинов-интернационалистов было санаторием для советской элиты. Тут отдыхали члены ЦК КПСС и прочие «шишки». Интерьеры внутри до сих пор остались с тех лет, а вот «начинка» изменилась.

- Тут у нас и ветераны боевых действий, и вдовы, и матери, - рассказывает мне генеральный директор Сергей Ивлеев. - За 37 лет наши специалисты наработали большой опыт реабилитации после военно-профессионального стресса и разных боевых ранений.

Елена Романенко передает директору санатория «Русь» Сергею Ивлееву экспонаты для музея. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Сюда можно приехать всей семьей и это классно. То есть, ветеран спецоперации или инвалид оказывается уже не в больничной палате один, а с женой, с детьми, если хочет. - добавляет глава волонтерской группы «Москва-Донбасс» Елена Романенко. - Такое, может и есть еще где-то в России, но я такого не слышала.

Елена Михайловна уже давно москвичка, но родилась и большую часть жизни прожила на Донбассе. С 2014 года она помогает охваченному огнем региону. За девять лет отправила полтора миллиона килограмм гуманитарки на свою родину. Из них полмиллиона только за время спецоперации. Но не только грузами занимаются ее волонтеры, а еще и людьми. Только за последний месяц в ЦВТ имени Лиходея прошли реабилитацию несколько раненых воинов - подопечных Елены Романенко.

- Да, республики уже вошли в состав России, люди получили паспорта. Но полис ОМС есть еще не у всех. К тому же не все мои - участники непосредственно СВО. Да и не было в Донбассе российской армии до начала спецоперации. А были местные донецкие и луганские парни, ставшие ополченцами. А реабилитация им, раненым, нужна! И еще как! Здесь в «Руси» принимают наших инвалидов абсолютно безвозмездно. За что низкий поклон всей команде работающих здесь специалистов и лично гендиректору Ивлееву.

- А кто эти ваши донбассовцы? Расскажите.

- Витя из Харцызска, позывной «Волчек». В бою лишился правой руки и правой ноги. Муса - позывной «Сокол», доброволец из Махачкалы. После боевого ранения – парализовало ноги. Андрей Ковалев из Константиновки, позывной «Жэка». Выполнял боевую задачу и лишился ноги. Вместе с ним на реабилитацию приехала и его жена Владислава. Она была пассажиром маршрутки, которую взорвали ВСУ в самом центре Донецка летом 2022 и получила серьезные травмы.

Боец армии ДНР Андрей Ковалев. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

«МОСКАЛЬ МЕНИ НЕ ЗЕМЛЯК»

Семья Ковалевых в полном составе - отец семейства, его жена Владислава и двое мальчишек дружно уплетали обед, когда я их нашла. Еле поймала между процедурами - иглоукалывание, бассейн, реабилитационная физкультура.

- То, что вода из крана течет для нас уже сказка, - улыбается Андрей. - А тут она и горячая есть и холодная. И бассейн! И атмосфера совсем не больничная. Да и вообще… С нас тут в «Руси» пылинки сдувают…

- Донецкие мальчишки не знают, что такое горячая вода. Холодная уже праздник. А в номере целая ванна стоит. И там можно с игрушками плавать… Представляешь, я зашла к ним в номер. Дети перед сном в ванне плещутся и поют во все горло: «Донбасс за нами и с нами Бог», - рассказывает Романенко.

Елена Романенко передает директору санатория «Русь» Сергею Ивлееву экспонаты для музея. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Андрей пошел в ополчение еще в 2014-м. Записался почти сразу после Майдана, когда началась атака Славянска. Говорит, что служил срочную с западенцами и уже тогда - задолго до 2014 слышал «ненавижу вас, русских».

- Я им говорил: «Эй, парни, я же из Донецка. Донецк - это Украина». Но доказывать было бессмысленно, - говорит Андрей. - Учебники по истории на Украине еще в 2000-е начали переписывать, плюс деды-бандеровцы, которые затаились в СССР. Помнишь в «Брате-2» фразу: «Москаль мне не земляк»? Так вот это все не с неба вдруг упало.

СТРАШНО ЗДЕСЬ ПЕРЕЖИВАТЬ ЗА СВОИХ ТАМ

Андрей про Донбасс и все происходившее там может рассказывать бесконечно. Тем более, что пережил все, что называется, на своей шкуре. В июне 2022 лишился ноги во время боев.

- А потом вот и моя жена. Простая женщина, ехала домой в маршрутке...

- Я тогда еще так радовалась, что быстро с делами управилась, спешила домой, - вздыхает Владислава. - И не доехала. Помню взрыв, потом кто-то тащит меня по асфальту, ноги в крови. А я подумала, как жалко джинсы, только купила новые.

- В Донецкой травматологии просто обалдели. Только я там лежал, Владислава все мне термосы с едой таскала, а вот и туда же попала. И тогда уже я ей еду таскал.

Ногу Владиславе удалось сохранить. И здесь в ЦВТ очень с ней еще поработали - даже хромоты почти уже не осталось. А вот у Андрея вместо правой ноги культя.

- Протез по ходатайству Елены Михайловны Романенко мне сделали бесплатно в протезном центре в Курске. За что огромное спасибо создателю центра и директору Роману Алехину. Ну а потом, группа «Москва-Донбасс» договорилась в ЦВТ имени Лиходея о реабилитации всей нашей семьи. Все для нас тут бесплатно. Сами не верим такому счастью! Но скоро уже домой.

- Не страшно возвращаться?

- Страшно здесь переживать за своих там.

Специалист протезной мастерской Юрий Погорелов. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

«ДВА МЕСЯЦА НАЗАД РАНИЛО, А Я УЖЕ ВСТАЛ НА НОГИ»

В ЦВТ еще с советских времен работает протезная мастерская. Именно тут первые в СССР начали делать протезы по немецкой технологии. А с 1990 протезирует инвалидов Юрий Погорелов.

- Всего за эти годы мы, наверное, не меньше 3000 человек на ноги поставили, не меньше, - говорит он.

- А вы лично сколько?

- Я? Ну где-то 600-700.

Пока мы говорили с Юрием, в протезной мастерской сидел, важно закинув ногу на ногу, журналист и доброволец Донбасса с позывным «Гусар» Владислав Ефремов. Одна из них была ампутирована выше щиколотки. Свежий, багровый шрам был виден из-под пластыря.

Журналист Владислав Ефремов с женой Алиной. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Угледар, апрель этого года. Противопехотная мина, - объясняет он.

Добровольцем «Гусар» пошел сразу после начала СВО. Потом было три командировки, последняя закончилась ранением.

- Это был второй раз, когда я наступил на мину. Первый раз нога осталась, а второй — вот… Зато осенью 2022 я женился. Нашу с Алиной свадьбу в Луганске все телеканалы показали.

Алина - миниатюрная и улыбчивая девушка - была тут же. Они со Славой все время рядом, не оставляют друг-друга ни на минуту, как голубки, воркуют о чем-то постоянно.

- Я вчера впервые встал на ноги после ранения. И сразу поднял жену на руки, - смеется Владислав.

В своем телеграм-канале он объявлял сбор на протез (между прочим, удовольствие не из дешевых - от 500 000 рублей). А тут в «Руси», куда Влад приехал просто отдохнуть, ему бесплатно сделали новую ногу. За это он говорит спасибо и руководству ЦВТ и проекту «Время своих».

- Природа здесь настолько чиста и девственна, что у меня отросла новая нога. Пока пластиковая, - шутит Гусар.

А у себя в телеграм-канале он написал : «В подвалах тайных советских лабораторий, скрывающихся под полами «ЦВТ для воинов-интернационалистов им. Лиходея» вповалку лежат руки, ноги, крюки и измерительные приборы… Одна из ног внезапно подошла вашему любимому милитари-микроблогеру».

Ефремов обещал и мини-фильм даже выложить про это событие. Подписчики ждут. А Елена Романенко, которая никогда и нечего не откладывает в долгий ящик, обещала передать для музея ЦВТ часть своей личной коллекции из военного Донбасса и тут же привезла.

- У меня много кто просил эти реликвии. Даже музей Победы на Поклонной горе. Сейчас я решила отдать дорогие мне ценности с моей родины сюда, в музей ЦВТ имени М.А.Лиходея. Почему?! Да потому что здесь их увидят люди, которые проливали кровь за Донбасс.