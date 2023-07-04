Три идеи вкусных салатов из фруктов

Фото: Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори

Легкие, яркие, сочные фруктовые салаты – отличный вариант полезного десерта. Для приготовления салата с фруктами подходят сезонные ягоды и плоды, а также экзотические фрукты. Клубника, голубика, малина, персики, абрикосы, черника, ежевика, черешня, арбуз, дыня, смородина, бананы, ананасы, киви – берите любые, подойдут как свежие продукты, так и консервированные, и замороженные. Фруктовый салат готовят как из одного фрукта, так и из нескольких, делая нужные акценты – сладковатые, кисловатые или горьковатые.

Для заправки фруктового салата обычно используют оливковое масло, лимонный сок, а иногда фруктовый или бальзамический уксус. Отлично подходят и легкие йогуртовые заправки. Главное, чтобы соус не был жирным. Украсить салат лучше всего яркими ягодами, листьями мяты, базилика или дольками фруктов, орехами и семечками.

Вот несколько вариантов фруктовых салатов:

1. Фруктовый микс с клубнично-йогуртовой заправкой

Вам понадобится:

• 1 груша;

• 1 яблоко;

• 100 г винограда;

• 1 мандарин;

• 150 г клубники;

• 140 г йогурта;

• листья мяты.

Мандарины нарежьте полукольцами, клубнику – четвертинками (кстати, она прекрасно сочетается не только с фруктами, но например, с курицей и с креветками), виноград – пополам, а остальные фрукты – кубиками. Несколько ягод клубники разомните в пюре, перемешайте с йогуртом, заправьте салат и украсьте мятой.

2. Фруктовый салат с моцареллой

Вам понадобится:

• 2 груши;

• 2 персика;

• 5 слив;

• 150 г моцареллы в шариках;

• 150 г йогурта;

• зелень.

Все фрукты нарежьте крупными дольками, а шарики моцареллы разрежьте пополам. Йогурт смешайте с зеленью и заправьте салат.

3. Сытный фруктовый салат с киноа

Вам понадобится:

• 1 стакан киноа;

• 1,5 стакана клубники;

• 1 стакан черники;

• 2 яблока;

• 4 ст. л. меда;

• 2 ст. л. лимонного сока;

• 1 ст. л. рубленого базилика.

Киноа отварите и остудите, клубнику и яблоки нарежьте, добавьте ягоды и базилик, все перемешайте. Смешайте мед и лимонный сок, заправьте салат. Он получится легким, вкусным, но при этом питательным. Приятного аппетита!