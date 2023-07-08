Ирония судьбы Андрея Мягкова: «Воскрес» после того, как утонул, и попал в доклад Брежнева

Сыграть пьяного хама легко, сыграть обаятельного пьяницу - гораздо труднее. Фото: Кадр из фильма

Ну какой же Новый год в России без Деда Мороза, салата оливье, шампанского и «Иронии судьбы...» с Женей Лукашиным? Трудно поверить, но Мягков появился в культовой новогодней комедии случайно...

«Заткнул дыру»

Как рассказывал режиссер Эльдар Рязанов, на роль Лукашина претендовал Андрей Миронов. Рязанов понимал, что записной герой-любовник не сыграет застенчивого парня. Но поддался на просьбы актера. Прошли кинопробы. «Из каждой перфорации, из каждого кадрика вылезал матерый любовный террорист!» - вспоминал режиссер.

Рязанов предложил актеру роль Ипполита. Обиженный Миронов отказался.

На Лукашина пробовались Олег Даль, Иннокентий Смоктуновский, Петр Вельяминов. Все не то! Пригласили Станислава Любшина. Но звезда советского экрана, узнав, что придется проходить пробы, хлопнул дверью.

Тогда ассистент режиссера Наталья Коренева (мать актрисы Елены Кореневой) предложила попробовать Андрея Мягкова. У Рязанова идея не вызвала энтузиазма. Он искал комедийного исполнителя. А Мягков в фильмах, которые видел Эльдар Александрович, этого качества никак не проявил. Хотя Рязанов высоко ценил его Алешу в картине Пырьева «Братья Карамазовы», где он не уступал в мастерстве другим «братьям» - Михаилу Ульянову и Кириллу Лаврову. «Карамазовы», кстати, стали в СССР лучшей лентой 1970 года и получили номинацию на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

А еще Мягков успел сыграть революционера Герцена, молодого командира Аркадия Гайдара, чекиста Сабурова и даже самого Ленина, влюбленного в Крупскую, в картине «Надежда». И после таких серьезных ролей изображать в комедии пьяненького чудаковатого доктора Лукашина?

На самом деле Мягков дебютировал в кино как раз в комедии. В фильме Элема Климова «Похождения зубного врача» сыграл сразу главную роль. Но цензура усмотрела там пародию на советскую действительность, и фильм до самой перестройки лежал на полке. Потому Рязанов его не видел.

Кинодебют Мягкова состоялся в комедии Элема Климова «Похождения зубного врача». Здесь артисту сразу досталась главная роль. Фото: Кадр из фильма

Режиссер решил цинично «заткнуть дыру» Мягковым. Чтобы тот подыгрывал кандидаткам на роль Нади, пока не найдут достойного Лукашина.

«Первая же кинопроба Мягкова оказалась попаданием в яблочко, - признался Рязанов. - Я был приятно удивлен и очарован комедийным даром артиста, его легкостью и непринужденностью. Казалось, внутри него находится какой-то камертон, позволяющий ему не переступать граней в очень сложных, порой пикантных ситуациях, в которые ежесекундно попадает Женя Лукашин. Играть человека «в несоображении», оставаясь при этом и натуральным, и смешным, и симпатичным, - задача архисложная. А Мягков делает это изящно, элегантно, легко. Раздеться, забраться в чужую кровать, да еще хамить при этом хозяйке нетрудно. А вот быть при этом очаровательным, забавным и вызывать зрительскую любовь, пожалуй, далеко не всякому по плечу».

Не задрал носа от славы

1 января 1976 года комедию показали по Центральному телевидению. Ее посмотрели 100 млн зрителей! В феврале по многочисленным просьбам фильм повторили. Читатели журнала «Советский экран» в традиционном опросе присудили Мягкову титул «Актер года». Он получил Государственную премию СССР, звание заслуженного артиста РФ.

«После нашей картины Мягков стал невероятно популярен и любим, - констатировал Рязанов. - Лавина писем с выражениями восхищения и восторга обрушилась на Андрея Васильевича, но не изменила ни его характера, ни поведения. Он весьма хладнокровно воспринял свалившееся на него всенародное восхищение. Блажь и самомнение не ударили ему в голову, носа он не задрал. А это говорит об уме человека».

«Главный интеллектуальный актер эпохи» не зазвездился. Наоборот, тяжело переносил свою популярность. «Я ведь всю жизнь прожил, как человек, который ходит по улице, не поднимая глаз, - признавался он на склоне лет. - Мешала жить узнаваемость. Очень мешала. Сейчас, когда я с годами перестал быть похож на Женю Лукашина, стало легче».

«У природы нет плохой погоды»

Когда Рязанов решил снимать «Служебный роман», у него не было сомнений, кому отдать главную роль. Но режиссер шел на риск. Лукашин и Новосельцев - натуры схожие. Скромные, застенчивые. В обоих любовь совершает чудесные «перевертыши». Поэтому в новой картине актер не должен был повторяться.

«И тут надо отдать должное Мягкову. Он себя не пожалел. Замурзанный, неряшливо одетый, опустившийся клерк с мерзкими усиками - таким он выглядит на старте нашей любовной истории. Если в Лукашине присутствует некая романтизация образа - гуманная профессия, привлекательная внешность, песни, исполняемые в кадре, то в Новосельцеве нет никакого украшательства. Внешность героя скорее неприятная, профессия неинтересная, песни звучат за кадром, первоначальный поступок персонажа нечистоплотен - вызвать сочувствие, симпатию и любовь к этому затюканному жизнью, детьми и работой человеку непросто. Но актер очень точно расставил акценты, не «промазал» ни одного доброго, человечного нюанса в роли. Передал внутреннее благородство своего героя, его врожденную порядочность, беззащитность - и от этого притягательность», - говорил режиссер.

«Служебный роман» стал в СССР лучшим фильмом 1978 года, лидером проката - свыше 58 млн зрителей. Мягков - снова лучший актер года, лауреат Государственной премии РСФСР.

Кстати, о песнях. В «Иронии судьбы...» Лукашин поет голосом барда Сергея Никитина. Хотя Мягков хотел исполнять песни сам. Из-за чего он обиделся на Рязанова, какое-то время они даже не общались. Зато в «Служебном романе» режиссер позволил ему петь. Правда, за кадром.

На съемках случился небольшой казус. Рязанов написал для фильма ставшие потом знаменитыми стихи «У природы нет плохой погоды». Чтобы не использовать служебное положение, автором назвал английского поэта Уильяма Блейка, творившего в XVIII - XIX веках. Всем стихи понравились, включая композитора Андрея Петрова.

«Один лишь Андрей Мягков недовольно пробурчал, что стихи ничего, но не больше, ему хотелось текста повыразительнее. За отсутствие интуиции он был наказан. В следующем фильме, «Гараж», я предложил ему «немую» роль - человека, потерявшего голос. Надеюсь, в следующий раз он будет подогадливее», - вспоминал режиссер, добавив, что лишь в конце съемок простил Мягкова, и его герой просипел в финале комедии несколько фраз.

На самом деле «наказание» - шутка Рязанова. Все было серьезнее: «Чего греха таить, в том, что роль жертвы, персонажа, несправедливо обиженного правлением кооператива, была поручена Андрею Мягкову, присутствовал некий элемент режиссерской спекуляции. Мне было необходимо сразу же вызвать у зрителя симпатию, сочувствие, жалость к этому обездоленному человеку. Я рассчитывал, что предыдущие роли бросят некий отсвет и на новую работу артиста. Тем более что Хвостов сам ничего не мог о себе сказать. Я очень доволен, как Андрей Васильевич сыграл эту, пожалуй, самую невыгодную в фильме роль».

Кадры с лодкой в «Жестоком романсе» едва не стоили актеру жизни. Фото: Кадр из фильма

Второй день рождения

В «Жестоком романсе» по пьесе Островского «Бесприданница» Рязанов вновь дал любимому актеру главную роль - небогатого почтового чиновника Юлия Капитоновича Карандышева, жениха «бесприданницы». Мелодрама стала лучшим фильмом 1984 года. Но лучшим актером года на этот раз назвали Никиту Михалкова, сыгравшего богатого соблазнителя Паратова.

20 сентября 1983 года возле Ипатьевского монастыря на Волге снимали, как возбужденный Карандышев гребет на лодке к пароходу «Ласточка», куда Паратов увез его невесту. Чтобы подчеркнуть время действия, эпоху, рядом пустили колесный буксир «Самара». Трехметровые чугунные лопасти колеса вдруг стали засасывать лодку под буксир. Оператор Вадим Алисов в ступоре закричал ассистенту: «Камеру не выключай, мы снимаем последние кадры жизни великого актера!»

«Лодка с Андреем Мягковым исчезла под лопастями колеса, была погребена в волжской пучине, - вспоминал Рязанов. - Капитан на мостике скомандовал «стоп машина», но было уже поздно. На поверхности воды никого и ничего не было. Мы застыли в шоке. Наконец через несколько секунд (минут, часов?), всплыли раздробленные доски - то, что осталось от лодки. Стало окончательно ясно, что Андрей погиб. Оцепеневшие от ужаса люди застыли. Жуткая пауза повисла над Волгой. И вдруг из глубины всплыл Андрей. Он отфыркался и поплыл к берегу. Это было истинное чудо! Его вытащили на причал. Он дрожал от холода - осень, вода в Волге была градусов восемь - десять. На нем не было ни царапины. Признаюсь, мы крепко выпили в честь чудесного спасения Андрея Васильевича, но стресс был таков, что алкоголь не брал, расслабиться никак не удавалось. А в час ночи Мягкова отвезли на поезд, и он уехал в Москву. На следующий день ему надо было играть спектакль. Надо отметить и комедийную деталь, которая вспомнилась позже. Когда голова Андрея появилась из водоворота, какой-то мальчик на берегу вдруг закричал: «Смотри, а дядя-то стал лысый!» Где-то там, в глубине, вода смыла с головы Мягкова парик».

Сам Мягков позже говорил, что его спас Бог. Перед съемкой он около двух часов гулял по Ипатьевскому монастырю, заходил в собор и мыслями находился наедине с Господом. С той поры он отмечал два дня рождения: 8 июля, когда появился на свет, и 20 сентября, когда родился вторично.

Служебный роман длиной в полвека

Женился Мягков еще студентом Школы-студии МХАТ на однокурснице Анастасии Вознесенской. Они прожили вместе 58 лет. Это была неразлучная пара. Друзья звали их сиамскими близнецами. Вместе служили в театре «Современник» у Олега Ефремова. Следом за ним ушли в МХАТ имени Горького. После раскола театра остались с Ефремовым в МХТ имени Чехова. В кино Вознесенская получила известность благодаря главной женской роли радистки Ани в популярном советском фильме «Майор Вихрь». Зритель также знает ее по шикарной роли директора рынка в рязановском «Гараже».

С 1963 года и до конца жизни женой Андрея Мягкова была Анастасия Вознесенская. Фото: Анастасия ЛОГИНОВА/PhotoXPress

Последний раз супруги вышли на сцену МХТ в мае 2013 года, в спектакле «Белый кролик». Потом у Вознесенской случился инсульт. И Мягков оставил театр, чтобы ухаживать за женой. Увлекся живописью. Рисовал портреты Михаила Горбачева, Олега Ефремова, Галины Волчек, других известных людей. Но первой изобразил жену. Когда Анастасия пожаловалась, что нет хороших детективов, сочинил для любимой три романа про «Сивого мерина» - сотрудника угрозыска Севу Мерина. Их издали. Режиссер Михаил Туманишвили снял одноименный детективный сериал. Для автора там тоже была роль. Но операция на сердце помешала Мягкову сниматься.

Последние годы супруги жили затворниками.

Мягков скончался в Москве 18 февраля 2021 года от сердечной недостаточности. Ему было 82. Народного артиста РСФСР похоронили на Троекуровском кладбище рядом с другом - Валентином Гафтом. Не прошло и года, как там же упокоилась супруга Анастасия Вознесенская. Ее свел в могилу коронавирус.

КСТАТИ

«Мы бесстыдно подражаем американцам»

Андрей Мягков снялся в полусотне фильмов. Но главными стали, конечно же, четыре картины Эльдара Рязанова. После развала СССР он все реже появлялся на экране. Из последних работ - «Ирония судьбы. Продолжение» Тимура Бекмамбетова 2007 года. Там он вновь сыграл Женю Лукашина. И сериал «Туман рассеивается» (2010 год), где он появился в роли Владимира Крючкова, зама шефа КГБ Андропова.

Потом актер вовсе разочаровался в новом российском кино: «Мы так бесстыдно подражаем американцам! Боевики, драки, бесконечный экшен. Кино стало бесчувственное, бeccepдечное. Это не русское искусство. У советского кино было свое лицо, а сейчас его взяли, повернули затылком и нарисовали на нем американскую физиономию. За 30 лет, с 1960-х по 1990-е годы сколько потрясающих фильмов было сделано! А за 30 лет - с 1990 по 2020-й? Я могу насчитать не более пяти».

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

И генсек вспомнил

В 1981 году на XXVI съезде КПСС Генеральный секретарь Леонид Брежнев в отчетном докладе заявил с кремлевской трибуны:

«Не надо объяснять, как важно,

чтобы все окружающее нас несло на себе печать красоты, хорошего вкуса. Олимпийские объекты и некоторые жилые кварталы Москвы, возрожденные жемчужины прошлого и новые архитектурные ансамбли Ленинграда,

новостройки Алма-Аты, Вильнюса, Навои, других городов - это наша гордость. И все же градостроительство в целом нуждается в большей художественной выразительности и разнообразии. Чтобы не получалось, как в истории с героем фильма, который, попав по иронии судьбы в другой город, не сумел там отличить ни дом, ни квартиру от своей собственной».