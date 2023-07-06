Новая точка притяжения: В Белгородской области для промышленного туризма открыли Лебединский ГОК

Фото предоставлены компанией Металлоинвест

«Я поведу тебя на ГОК», - сказала мне сестра. Так можно перефразировать строчку из известного стихотворения Сергея Михалкова. И это будет актуально сразу для трех городов Белгородчины - Губкина, Железногорска и Старого Оскола. Именно там менее чем за два года компания «Металлоинвест» запустила программу промышленного туризма на своих производственных площадках. Это один из уникальных примеров столь масштабного внедрения промышленного туризма в современных условиях. Лебединский ГОК начал принимать посетителей с 6 июля.

Фото предоставлены компанией Металлоинвест

– Открывая жемчужину отрасли – Лебединский ГОК – для гостей, мы замыкаем цепочку промышленного туризма на всех предприятиях Металлоинвеста, – прокомментировала заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. – Каждому жителю нашей страны, особенно молодым людям будет интересно побывать здесь, чтобы понять истинный масштаб уникального производства. Благодаря промышленному туризму Лебединский ГОК станет новой точкой притяжения, а город Губкин и Белгородская область получат новый импульс для динамичного развития.

Фото предоставлены компанией Металлоинвест

Что такое Лебединской ГОК? Это история долгих десятилетий, развитие уникальных технологий, неоценимый промышленный вклад в экономику огромного СССР, перерождение и вновь «служба» на благо страны. Пусть читателя не пугают столь пафосные фразы. На самом деле, металлургия всегда была базовой отраслью России.

– Горняки и металлурги обеспечивают условия для роста экономики нашей страны, – сказал управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков. – Мы с гордостью продемонстрируем самый большой карьер в мире, наши установки прямого восстановления железа. Это то, куда движется сегодня отрасль и то, что является дорогой к «зеленой» металлургии будущего.

Фото предоставлены компанией Металлоинвест

В свою очередь заместитель губернатора Белгородской области, министр образования Белгородской области Андрей Милехин отметил, что технологии Лебединского ГОКа окрыляют. В том числе и с точки зрения профессиональной ориентации.

– Открытие промышленного туризма – логическая точка в важном непрерывном процессе воспитания профессионала и патриота своей области и страны, – подчеркнул он.

Фото предоставлены компанией Металлоинвест

КОНКРЕТНО

Итак, сегодня на ЛГОКе действует два туристических маршрута, рассчитанных на детей от семи лет и взрослых. Это посещение выставочно-профориентационного центра «Магниториум» Губкинского филиала НИТУ МИСИС, смотровой площадки карьера, а также двух основных производственных подразделений комбината – обогатительной фабрики и завода горячебрикетированного железа.

Фото предоставлены компанией Металлоинвест

Гостям предприятия подробно расскажут об истории освоения и развития лебединского месторождения, передовых технологиях и уникальном оборудовании, основных этапах производства железорудной продукции.

Фото предоставлены компанией Металлоинвест

Перед посещением предприятия экскурсанты проходят инструктаж по охране труда, обеспечиваются спецодеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты.

Также для гостей предусмотрены обед в горняцкой столовой, свободное время для фотосессии и возможность приобрести памятные сувениры.

Фото предоставлены компанией Металлоинвест

СПРАВКА «КП»

Металлоинвест запустил первый туристический проект осенью 2021 года на Михайловском горно-обогатительном комбинате им. А.В. Варичева в Курской области. В феврале свои двери открыл ОЭМК в Старом Осколе.

На предприятиях Металлоинвеста уже побывало более 4,5 тыс. человек.

Проект продолжает активное развитие. Прорабатываются вопросы создания маршрута выходного дня, который объединит в себе посещение трёх комбинатов, а также включение предприятий в межрегиональные туристические маршруты: Старый Оскол – Курск и Курск – Белгород.