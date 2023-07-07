Тайный целебный источник, анекдоты про поручика Ржевского и булочки-веневки: зачем ехать в сказочный Венев

Булочке-веневке даже поставили памятник! Фото: Елена ПОПОВА

ЗДЕСЬ СДОБНЫЙ ДУХ, ЗДЕСЬ БУЛКОЙ ПАХНЕТ

В воздухе, согласно путеводителю, витала старинная купеческая атмосфера. По улице Льва Толстого шел человек с мешком. Николаевская колокольня живописно отражалась в большой луже…

Николаевская колокольня и улица Льва Толстого. Фото: Елена ПОПОВА

- А есть ли культурная и духовная жизнь в Веневе? – оглядевшись вокруг, спросил гида Наталью московский турист.

- Есть - и культурная, и духовная, - без любезной улыбки ответила гид Наталья и повела нас в Дом культуры (ул. Льва Толстого, 16).

Учреждение это имело элегантное название «Поручик Ржевский». В XIX веке веневский помещик Петр Семенович Ржевский устраивал тут разнообразные хохмы, о которых говорить в приличном обществе – совсем некомильфо, но вам все равно расскажут (тьфу, срамота!). Сейчас в Доме культуры показывают спектакли и концерты, а на стенах висят работы воспитанников школы искусств, изображающие цветы, кувшины и веселого товарища Сталина в маршальских погонах.

Еще одна выставка – в туристско-информационном центре (ул. Володарского, 11). Художник Юрий Ермилов в прошлом году бежал из Харьковской области от обстрелов ВСУ, бросив все – дом и холсты. Приютила беженца Тульская земля. И вот перед нами «Утро туманное», автопортрет с бокалом вина, монах с книгой и бокалом вина. Впрочем, история художника Ермилова достойна отдельной заметки.

Художник Юрий Ермилов в прошлом году бежал из Харьковской области от обстрелов ВСУ. Фото: Елена ПОПОВА

В павильоне рядом с колокольней – Музей фототехники. Первые экспонаты принес местный батюшка-фотолюбитель – из своей личной коллекции, за ним потянулись другие горожане.

- У меня была такая «Смена», - турист, интересовавшийся духовной жизнью, прилип к стеклу.

В соседней витрине – снимки Николаевского храма из альбома солдата Вермахта, сделанные во время оккупации города осенью 1941-го.

Экспонаты в Музей фототехники приносят горожане. Фото: Елена ПОПОВА

- Площадь, где находилась церковь, называется Красной. Видимо, уже тогда немцы понимали, что Красной площади в Москве им не видать, и пытались запечатлеть нашу, веневскую, - объясняет Наталья.

Не сразу открывается постороннему глазу Венев – со своими старинными соборами, купеческими домиками, особым духом уездного добросердечного городка, вдыхать который особо рекомендуется на улице Бундурина у дома №5. Ароматы там такие – сдобные, хлебные, что, говорят, особо впечатлительные тинейджерши в обморок хлопаются. Здесь продают булочки-веневки, и каждый гость обязан увезти их как вкусный сувенир.

ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-МУЗЕЙ И УСАДЬБА ФОН МЕККОВ

Перед городским вокзалом (ул. Станционная, 15) расположилась выставка техники под открытым небом. Есть там, в том числе, модель паровоза Черепановых и вагон-теплушка. А сам вокзал связан с именем предпринимателя Карла Фёдоровича фон Мекка, в 1903 году руководившего строительством железной дороги, проходившей через Венев.

Веневский вокзал и модель паровоза Черепанова. Фото: Елена ПОПОВА

Если же вы отъедете на 6 км в сторону Москвы, рядом с селом Хрусловка сможете увидеть увеличенную копию вокзала. Но в отличие от отреставрированного желто-белого здания, выстроенного в модном 120 лет назад неоготическом стиле, его большой брат зияет пустыми окнами и провалившейся крышей. Усадьба фон Мекков – знаменитая заброшка, заросшая со всех сторон распоясавшимся без присмотра парком. Корреспонденты «Комсомолки» были здесь год назад (см. kp.ru). С тех пор мало что изменилось, только бывший парк еще плотнее обступил остов барского дома. Пройти к нему можно со стороны дороги и от деревни, есть вполне сносная хлюпающая грязью просека и дикая, перегороженная поваленными деревьями тропинка. Мы, разумеется, пробирались по последней.

Усадьба фон Мекков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Развалина впечатляет. Но как раз не ветхостью, а на удивление крепкими стенами. Есть даже легенда, что архитектор железнодорожных магнатов укрепил строение рельсами. Восстановить можно. Проблема в том, что земля, на которой стоит усадьба, принадлежит частному лицу.

- А он, говорят, уже и не в стране – фьюить! - испарился, - наша провожатая Ольга энергично махнула рукой в сторону дома.

Там, под вульгарной надписью «частная собственность» на бревнышке сиротливо стояли две пары кедов...

12 КЛЮЧЕЙ – ЗА 12 СЫНОВЕЙ

Теперь отъедем от Венева на 4 км в сторону села Свиридово. Путь наш — к источнику 12 ключей. По легенде, осенью 1380 года князь Дмитрий по дороге из Москвы к Дону собирал дружину. И в этом местечке жребий вытянули 12 сыновей старосты Свирида, и все 12 пали на Куликовом поле. Похоронили ратников в родном селе на высокой горе, из подножия которой и забил целебный источник.

Здесь проводят фестиваль фольклора и ремёсел, собирающий, как пишут в путеводителях, тысячи участников. На него мы, собственно, и ехали. Но нам крупно повезло, фестиваль отменили.

И стало все, как в легенде.

Урочище 12 ключей. Фото: Елена ПОПОВА

На горе стоит крест. Внизу бьет родник. Трава по пояс. И тишина. Редкое место по способности врачевать душу.

Здесь есть часовня, обустроена купель. Перед урочищем автостоянка. Не забудьте бутылки, чтобы набрать ледяной вкусной воды.

И СНОВА РЖЕВСКИЙ!

От этого охальника не уберегли даже монашек. Как свидетельствовала сестра помещика, похоронен он на погосте Свято-Никольского женского Веневского монастыря (обитель известна с XIII в.). Вот только могилку так и не нашли — такие в семействе Ржевских шуточки.

Но в монастырь надо ехать за чудесной архитектурой конца XVII века, умиротворением святого места. А еще здесь сохранился каменный мешок — крохотная келья, где Иван Грозный держал новгородского архиепископа Пимена Черного.

Свято-Никольский женский Веневский монастырь. Фото: Елена ПОПОВА

В лавочке у входа продают монастырские продукты - квас, мед, коврижки, деревенские яйца.

Монастырь находится западнее Венева, у деревни Дедиловские Выселки.

Совет бывалого

Начните свое путешествие с туристско-информационного центра (+7910-943-30-38). Здесь можно заказать экскурсии, купить сувениры. Сотрудники ответят на вопросы об интересующих вас местах.

Кстати, все выставки, о которых я рассказала, бесплатные!

Как добраться из Москвы: поездом с Павелецкого или Восточного вокзала (от 589 руб.), автобусом от автостанции «Орехово» (Шипиловский проезд, 12, м. «Орехово», от 696 руб.), на автомобиле по трассе М4 «Дон».

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