«Клад российского дипломата и целая бездна привидений»: какие тайны хранит знаменитая усадьба фон Мекк в Тульской области

Когда-то в этом доме было 24 комнаты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сколько видел на свете заброшек, а таких зловещих ни разу. Возможно, потому, что главное здание бывшей усадьбы фон Мекк примостилось на самом краю села - в лесу. И здесь тихо как на кладбище. Мрачные прямоугольные окна словно замазаны чёрной гуашью. Отсыревшие трещины в стенах покрылись мхом и плесенью. Угловые пилястры давно утратили былую свежесть. Карнизы, фронтоны и перекрытия обесцветились и поблёкли. Да и сам фасад, безликий и омертвевший, как будто перестал быть таковым.

В советское время главное строение усадьбы превратилось в детдом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИНТЕРЕСНО, АЖ ЖУТЬ

Гигантский 24-комнатный дом напоминает затонувший «Титаник» (только ко дну он пошёл не в Северной Атлантике, а в селе Хрусловка Тульской области, и не в 1912 году, а в 1984-м). А сколько страшилок народ придумал об этой усадьбе. Их, честно говоря, даже неловко пересказывать. Якобы в этом доме часто собираются призраки и проводят свои тайные магические ритуалы. То есть где-то в этих развалинах есть портал - не хуже, чем в книжках Сергея Лукьяненко. И через него к нам заходят привидения - потусоваться. Возможно, потому, что рядом погост. И в этих местах царствует энергия тлена. А, может, из-за клада, который был здесь спрятан в конце девятнадцатого века. И это уже вторая байка. Более реальная.

Усадьбу фон Мекк в Тульской области передали в руки государству, а вот земля так и осталась частной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хрусловскую усадьбу, как известно, построил сын железнодорожного магната Карла Фёдоровича фон Мекк - Максимилиан. Он был не менее известен, чем папаша. И работал в российском МИДе на разных должностях, в том числе, консулом в Англии. И всё это время увлекался мистицизмом и спиритуализмом (то есть верил в загробную жизнь). Вероятно, отсюда и такая слава у его тульской усадьбы (правда, в те годы это был Подольский уезд Московской губернии).

Усадьба на реке Осётр принадлежала сыну железнодорожного магната Максимилиану Карловичу фон Мекк. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Землю на живописном берегу реки Осётр будущему дипломату подарила мама Надежда Филаретовна. Она знаменита тем, что была в переписке с Петром Чайковским и даже помогала ему материально. При этом лично они виделись всего один раз - в Ницце. Такая форма общения чем-то напоминает сегодняшнее, когда в социальных сетях больше половины френдов очень много о вас знают, но ни разу не видели вживую. В знак благодарности великий композитор посвятил Надежде фон Мекк свою четвёртую симфонию.

С каждым годом усадьба фон Мекк на реке Осётр всё больше приходит в упадок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

НЕ ВСЯКОМУ ТУРИСТУ КЛАД ДАЁТСЯ

Но вернёмся к её сыну. Максимилиан выстроил гигантский дом, в котором все комнаты отличались по своей отделке. Если верить архивным источникам, то было их 24 (вы только вдумайтесь). Одна дубовая, другая зеркальная, третья в восточном стиле с красно-золотыми оттенками. Ну и так далее (в прошлом фантазия у гастарбайтеров была куда более богаче, чем сегодня, к тому же все они имели серьёзное образование - архитектор Сергей Экарев, например, по чьим эскизам был воздвигнут дворец, закончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества). Те, кто занимался отделкой, тоже были не лишены способностей. Учитывая материальное положение семьи, делалось всё как в лучших домах Парижа (хотя отец Максимилиана Карл Фёдорович, оставивший неплохое наследство, далеко не всегда жил в богатстве и перед тем, как заняться предпринимательством, даже довольно сильно нуждался, о чём его благочестивая супруга не раз сообщала в личной переписке своему сердечному другу Петру Ильичу, - прим. авт). Тем не менее, Максимилиан Карлович фон Мекк прожил в хрусловской усадьбе всего лет десять и, женившись, в 1895 году навсегда покинул имение. И именно в то время, согласно легенде, закопал клад. Как говорят блатные, заныкал. Всякое там золотишко, камушки, а, может, и облигации. Неслучайно ещё в советские годы вокруг главное здания усадьбы кто-то постоянно выкапывал ямы. Да и сейчас в некоторых местах почва как будто проседает.

Экскурсия внутри здания в настоящее время опасна для жизни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перед тем, как войти внутрь легендарного дома, кратко распишем его судьбу.

После отъезда Максимилиана, который в 1917 году навсегда эмигрировал и умер в 1950-м в Великобритании, усадьбу продали местным помещикам Толмачёвым. Потом Великая Октябрьская революция. И дворец перешёл в руки большевиков.

Имущество первых хозяев сто лет назад передали в музей, после чего многие вещи были проданы с аукциона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Имущество, конечно, конфисковали (точнее, передали в Музей дворянского быта в Москве). А имение приспособили под контору с чётким и суровым названием «Государственное хозяйство». Чуть позже в усадьбе открыли детский дом (поначалу - для сирот с Волги, а впоследствии - и для всех остальных), который и просуществовал более 60-ти лет. В 1984 году дворец фон Мекк перестал функционировать и как будто застыл во времени. Как говорят местные жители, в нём хотели открыть пансионат, но этого не случилось.

Как рассказывают местные краеведы, все 24 комнаты в главном доме усадьбы отличались по оформлению. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОПАСНЫЙ ТУРИЗМ

И всё-таки есть что-то притягательное в таких местах. Не зря российские сталкеры приезжают сюда с разных концов страны. На одной из стенок, в угловой комнате, я прочитал следующую надпись: «Оренбург, 2019. Клад не нашли. Мусор за собой убрали. Никогда не болейте».

Чуть ниже нацарапан «Курск» и в скобках «аналогично».

Первое время детдом, который здесь находился, принимал детей-сирот с Поволжья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со стороны леса кажется, что фонмекковский дворец довольно хорошо сохранился (от некоторых заброшек в нашей стране остался только фундамент - и то считается, что их можно восстановить). Но стоит переступить порог, как это впечатление в мгновение ока улетучивается. Во-первых, крыша. Она рухнула. Центральная часть дома, как колодец, принимает любые осадки. Отсюда и разруха внутри. Межэтажные перегородки, колонны, двери, карнизы и стены - всё это повалено в кучу, как после взрыва. В некоторых комнатах сохранились фрагменты дубового паркета. Отсыревшего и распухшего. Возле очередной дыры в полу ещё одна дразнящая надпись: «Ищи клад». Видимо, внутри дома тоже роют. Хотя и сейчас это опасно. Дворец находится в аварийном состоянии. В любой момент может рухнуть очередной кусок крыши или бревенчатого перекрытия. Так что лучше не рисковать.

Одна из главных страшилок, которая прицепилась к усадьбе фон Мекк, это привидения (якобы их тут бесчисленное количество). Фото: Михаил ФРОЛОВ

То, что здесь располагался детский дом, можно легко определить с помощью наскальной живописи. На стенках повсеместно виднеются облезлые рисунки с ёжиками и грибочками. В большом зале даже сохранилось изображение Московского Кремля с мавзолеем на крупном плане.

Есть также мнение, что в этих стенах сын железнодорожного короля Максимилиан фон Мекк спрятал клад. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В целом, если не считать строительный мусор (точнее, разрушительный), внутри главного дома усадьбы довольно чисто. Нет традиционных бутылок и шприцов. И даже окурков нет. Между окнами гуляют сквозняки. Но днём в солнечный день от их свиста как-то нестрашно.

БЫЛО ЧАСТНЫМ, СТАЛО ГОСУДАРСТВЕННЫМ

Там, где пола нет, всё поросло бурьяном. И жители села, как выяснилось, глубоко об этом сожалеют. Чуть позже, хорошенько исследовав каждую комнату знаменитой заброшки, мы поговорим с коренной жительницей Хрусловки Ириной Хренковой. И услышим от неё следующее:

- Так получилось, что в 90-е годы этот дом выкупил некий бизнесмен. Но восстанавливать его не спешил. Периодически возникали разговоры, какова же дальнейшая судьба бывшего имения. И каждый раз нам отвечали: это частная собственность, хозяин хочет сделать из этого дворца дом отдыха. В итоге он поменял только крышу, которая сейчас провалилась. И всё. Если бы вы знали, как здесь было красиво раньше. Три центральные аллеи. Каскад прудов. Лодки. Фонтан. Качели. Мы, когда были детьми, гуляли здесь как в столичном парке. Конечно, нам хотелось бы, чтоб это здание восстановили. Можно было бы сделать отличный музей. Или дом творчества для школьников. Там места для всего хватит. Но только где этого собственника найти? Уже сколько лет не появляется.

Остатки советского прошлого. Фото: Михаил ФРОЛОВ

И тут вот что выясняется.

- Земля, на которой расположена усадьба, действительно принадлежит частному лицу, - сообщил KP.RU венёвский краевед Денис Махель. - А вот само здание находится в собственности Тульской области.

Это здание отсудили четыре года назад. Причем со второй попытки. Истцом выступила инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия (а усадьба фон Мекк - объект культурного наследия народов России - с 2013 года, - прим. авт). Первый иск удовлетворён не был. А вот после аппеляционной жалобы в областном суде дом-таки у собственника отобрали («с целью реализации указанного объекта путём продажи с публичных торгов»). То есть у каменного дворца должен появиться новый хозяин, который его и восстановит. Другой вопрос, где его найти. Денег на такой «ремонт» нужно очень много (мягко говоря). А как эти затраты потом окупить? Даже если открыть внутри дворца магазин, боулинг и стриптиз-клуб. В селе Хрусловка проживает сейчас около 300 человек. Да и то большинство пенсионеры. К тому же нужно будет как-то решать земельный вопрос. Историческим участком, как и прежде, владеет предыдущий хозяин (зовут его Иван Макаро, в последнее время он проживал в республике Коми, - прим. авт). Захочет ли он его продать, неизвестно. К тому же землевладелец, как показывает практика, крайне необщителен.

Вокруг дома сплошные заросли и зелень. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как добраться: с Павелецкого вокзала на поезде до станции «Венёв», оттуда на автобусе до остановки «Гурьево» (или 180 км на машине по Симферопольскому шоссе в южном направлении, затем поворот на Одинцово и трассу М-4).

КСТАТИ

Американский журнал The Atlantic назвал тульскую усадьбу фон Мекк самой красивой заброшкой в стране. Всего в списке старинных зданий оказалось 35 адресов (от Мурманска до Курил). И это не только усадьбы, но и храмы, пионерские лагеря, фабрики, заводы, научные станции.