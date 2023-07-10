Итоги Всероссийского дня поля – 2023: В агропроме взошли технологии

Фото: Николай КОРЕШКОВ

Прошедший в 6-9 июля в Татарстане Всероссийский день поля показал, насколько технологически продвинулся наш агропромышленный комплекс за последние несколько лет. Отрасль, которая когда-то считалась одной из самых отсталых в национальной экономике, сегодня – одна из самых успешных и передовых. Яркое доказательство этому - прошлогодний рост сельхозпроизводства больше чем на 10% и самый большой в истории страны урожай зерна. В результате рекордным стал и экспорт. В только что завершившемся сезоне поставки наших зерновых за рубеж составили беспрецедентные 60 млн тонн, заявил на выставке министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Рекордные показатели агропрома не стали «счастливой случайностью, потому что нам повезло с погодой». Это результат принятых ранее системных решений, которые аграрии при поддержке государства реализовали за последние годы, заявил глава Минсельхоза на пленарном заседании Всероссийского дня поля. Урожай сегодня – продукт технологичный. В основном зависит от того, какими семенами засеешь, насколько современную технику купишь, сколько внесешь удобрений и обработаешь ли посевы от вредителей и болезней.

Так, например, за последние четыре года применение удобрений у нас увеличилось более чем в полтора раза. Ко всему прочему, в оборот вводятся новые земли: только за 2022-2023 годы их прибавится 800 тыс. га. Плюс мелиорация, известкование и другие меры, которые способны серьезно увеличить урожайность. А еще сегодня государство каждый год четко планирует в разрезе регионов структуру посевов – в одном стоит посеять больше пшеницы, а в соседнем нужен подсолнечник или, например, рапс. Все это позволяет лучше контролировать итоговый результат в масштабах страны и в конечном счете больше зарабатывать самим аграриям. В результате всех этих действий за последние пять лет в среднем производство зерновых в России увеличилось почти на 16%, а масличных – более чем на 60%.

Не случайно в рейтинге Минэка госпрограмма развития сельского хозяйства стала лучшей из всех по эффективности реализации после программы комплексного развития сельских территорий, которую ведет тот же Минсельхоз. Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников отмечает положительный эффект реализации агарных госпрограмм. По его словам, в растениеводстве за последние годы существенно выросли площади и валовое производство. За счет реализации мелиоративных мероприятий растёт урожайность и качество продукции.

Фото: Николай КОРЕШКОВ

Однако рекорды ради рекордов – дело довольно бессмысленное. Себя мы уже давно всем обеспечиваем. Рост урожаев важен, прежде всего, для экспорта, который позволяет аграриям больше зарабатывать и вкладывать в дальнейшее развитие. С 2020 года Россия является нетто-экспортером. Это значит, что мы больше поставляем сельхозпродукции, чем завозим сами. В прошлом году, несмотря на санкции, аграрный экспорт достиг 41,6 млрд долларов. При этом наши поставки активно переориентируются на дружественные страны – сейчас в них идет 87% всех объемов.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, например, указывает на прорывной рост экспорта в такие страны как Саудовская Аравия и Алжир. Рекордными оказались продажи пшеницы в Мексику и Бразилию, а также в Казахстан.

В целом за сезон Россия поставила за рубеж 47 млн тонн пшеницы – по ее экспорту наша страна занимает первое место в мире. Это позволило увеличить вклад в мировую продовольственную безопасность и, конечно, усилить влияние на глобальный рынок.

Экспортные ожидания на новый сезон – до 55 млн тонн зерновых. Но все будет зависеть от урожая текущего года. Пока Минсельхоз оценивает его в 123 млн тонн, при этом Патрушев допускает повышение прогноза при благоприятной погоде.

Эксперты же уже сейчас дают более смелые оценки. Например, Дмитрий Рылько считает, что валовый сбор зерна составит 132 млн тонн. А руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко ожидает 128-130 млн тонн.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев признает: интенсивный рост производства масличных культур плюс и защитные таможенно-тарифные меры оказывают прямое положительное влияние на масложировую отрасль. Это стало возможным благодаря последовательной политике по увеличению загрузки перерабатывающих мощностей. Еще недавно переработка страдала от недостатка сырья, а сегодня семечки – почти под завязку.

Следующая задача – уйти от импорта семян. Врио директора «Национального центра зерна имени П.П.Лукьяненко», академик РАН Вячеслав Лукомец утверждает, что это будет сделано в ближайшее время. Недавно создана агломерация ведущих научно-исследовательских учреждений Юга России «Южная научная аграрная территория» (ЮНАТ), которая займется выращиванием высоких репродукций базовых культур, биологических систем защиты растений, а также подготовкой кадров. По словам Лукомца, ЮНАТ уже в следующем году произведет такой объем родительских линий по подсолнечнику и кукурузе, которого хватит всем аграриям страны.

«С одной стороны, мы будем развивать локальное производство семян. Для нас сейчас время возможностей и важно его не упустить. С другой стороны, это будет страховка от недружественных действий бывших партнеров, чтобы они понимали: если не захотят сотрудничать, мы обойдемся и без них», - говорит Лукомец.