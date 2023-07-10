В Сочи и Абхазии ливни, смерчи и шторм: Что происходит с погодой на юге и когда кончится потоп

Краснодарский край, Сочи за последние сутки оказались в серьезной ситуации: на них обрушились мощнейшие ливни, по горным дорогам несутся потоки дождя, подтоплен поселок Мирный. Фото: Олег УМАРОВ

Краснодарский край, Сочи за последние сутки оказались в серьезной ситуации: на них обрушились мощнейшие ливни, по горным дорогам несутся потоки дождя, подтоплен поселок Мирный. Потоками воды смыты десятки автомобилей. Купание в штормовом море запрещено.

- К сожалению, это нередкая ситуация в середине лета – как правило, высотные циклоны, переваливая через хребты Северного Кавказа, могут принести в эту местность сильные ливни, - поясняет ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Сказывается и аэрография местности, когда горные реки, переполненные из-за дождей, под воздействием ветра выходят из берегов. Но, конечно, то, что случилось в Мирном и «Сириусе» - это не совсем норма.

Потоками воды смыты десятки автомобилей. Купание в штормовом море запрещено. Фото: Олег УМАРОВ

В ближайшие три дня, по прогнозам специалистов, юг России останется в зоне сильных ливней, в акватории Черного моря ожидаются смерчи – туда прорываются массивы грозовых облаков. Еще три дня осадки ожидаются до 50-80 мм, то есть 60-70% от месячной нормы. А это сильно повышает шансы дополнительных подтоплений, селей.

Температура понизится до +22…+24° днем, вода в море при этом прогретая до +23…+26°. Но уже с четверга, 13 июля, дожди отступят, ожидается ясная погода, воздух начнет прогреваться до +26 градусов.

В ближайшие три дня, по прогнозам специалистов, юг России останется в зоне сильных ливней, в акватории Черного моря ожидаются смерчи – туда прорываются массивы грозовых облаков. Фото: Олег УМАРОВ

НИЖНИЙ НОВГОРОД ТОЖЕ МОЖЕТ ЗАТОПИТЬ, А НА УРАЛЕ ОПЯТЬ МОГУТ НАЧАТЬСЯ ПОЖАРЫ

Погода не особо балует и остальную Россию: в ближайшие несколько дней через Среднее Поволжье начнет прорываться холодный атмосферный фронт с запада. Град, грозы, шквалистый ветер и дождь. Местами, по прогнозам специалистов, в Нижегородской области может вылиться до 2 месячных норм осадков!

При этом температура будет высокой – в центре в центре +30…+35°, в Заволжье аж +33…+38°. И только на Западе Поволжья станет чуть легче до +25…+30°. Но из-за дождей будет высокая влажность и духота.

В Южной Сибири тоже сохраниться жара, но погода будет неустойчивой, то есть могут быть сильные (мозаичные) ливни и грозы. В Сибири +31…+36°, в северных районах +24…+29°.

На пока тоже Урале сохраняется жара, к тому же он будет находиться в сухом секторе циклона, а значит, опять серьезно повышается пожароопасность. Днем температура будет достигать +25…+30°.

На Юге Дальнего Востока лето будет добрым, теплым и сухим. Исключение - Приморье и юг Хабаровского края, там будут дождевые облака. В Приамурье и континентальных районах Приморья днём +25…+30°, в Якутии +28…+33°.

Дожди в Сочи сохранятся до 12 июля Фото: Олег УМАРОВ

ЗАТО ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ ПОМЕРЗНЕТ

Центральную Россию лето ненадолго покинет. И она окажется «в мешке арктического холода». Красивая фраза метеорологов говорит о том, что произойдет резкое похолодание, которое случается раз в 15 лет…

Осенний холод начинается уже с сегодняшнего дня, во вторник будет еще прохладнее до + 19°. А в среду, 12 июля, ожидается всего лишь от +11 до +16°. Холод придет вместе с кучевыми облаками, которые иногда могут проливаться дождем.

В Санкт-Петербурге тоже холодно, зато солнечно и сухо: ночью +10… +15°, днем +18… +23°. Небольшие дожди ожидаются к пятнице.

В Москве в первой половине недели холодно и небольшие дожди (к среде от +11 до +16°). Начнет теплеть лишь с четверга, и к концу недели до +18… +23°.

В АБХАЗИИ ПОХОЛОДАЕТ

В Абхазии тоже сильные дожди, размывающие дороги. В Гагре похолодает довольно ощутимо: уже сегодня во второй половине дня до +16, продолжится сильный ливень. Завтра днем до +18. Дожди затянутся до среды. И лишь в четверг, по прогнозу центра погоды Фобос, начнет теплеть и вернется солнце.

В Пицунде тоже дождь, но воздух теплее, до +20…+21 градуса. Успокоится стихия, как ожидается, уже в среду. Станет солнечно и по-летнему жарко.