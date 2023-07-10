На Белом море станет меньше «белых пятен»

Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

До 1920-х годов ученых мало интересовало, как живет Белое море и кто живет в нем. Но сто лет назад в акваторию отправилась большая научная экспедиция под руководством известного океанолога Константина Дерюгина. Она дала ученым знания о температурных режимах, насыщенности кислородом разных горизонтов моря, особенностях и составе водной фауны, которая была тщательно систематизирована.

Как рассказал исполнительный директор Центра морских исследований МГУ, технический руководитель проекта, заместитель директора Беломорской биологической станции МГУ Николай Шабалин, задача совместного проекта «Роснефти» и «Иннопрактики» - повторить исследования Дерюгина и, таким образом, узнать, что произошло за сто лет в контексте климатических изменений и увеличения антропологической нагрузки в экосистеме Арктики на примере Белого моря, которое по многим характеристикам схоже с морями Ледовитого океана. Благодаря кооперации науки и бизнеса в России появится база данных и методов, необходимая для долгосрочного планирования устойчивого развития Арктического региона.

ПОЛИГОН ДЛЯ АРКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Западную часть Белого моря изучают ученые, аспиранты и студенты, которые работают и проходят практику на Беломорской биологической станции МГУ им. Перцова. Ее здесь называют коротко - ББС.

До нее добраться можно только по воде Ругозерской губы - от расположенного сразу за Полярным кругом небольшого поселка Пояконда. От его причала регулярно ходят катер «Стриж» и два тихоходных «тапочка», которые обеспечивают северный завоз.

Через час пути на каменистом, заросшем соснами берегу показываются лопасти ветряка - визитной карточки ББС. Когда-то здесь не было электричества и водопровода: все оборудование работало от генераторов, а воду набирали в ближайшем озере.

Рейсы маломерного флота плотные: за сезон на биостанцию приезжает около тысячи человек. Из них около 500 - студенты-практиканты.

- Я с детства ходил с родителями в походы по Карелии. Поэтому жизнь на станции для меня - это что-то родное. Здесь великолепная возможность увидеть, потрогать, изучить живые, а не заспиртованные организмы. Мы ходим в рейсы, собираем образцы, потом секвенируем гены разных животных. Проект дает подробное знакомство с морем и его живностью - в кабинете такое невозможно. Вообще я еще не встречал людей, которые не хотели бы сюда вернуться, - поделился ощущениями один из участников проекта «Роснефти», студент магистратуры биофака Андрей Логвиненко.

Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Биостанция - это прежде всего учебная база. Но, кроме студентов, здесь работают и ученые. В числе тех, кто провел значительную часть своей научной жизни на Белом море и теперь присоединился к проекту «Роснефти» и «Иннопрактики», - доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории экологии планктона Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, планктонолог Ксения Кособокова.

- Здесь такие условия, которые являются полигоном для исследования арктических морей. Я изучаю, как изменилось состояние планктона за столетие и особенно за последние 30 - 40 лет, связанное с меняющимся климатом. Начинается ли цветение водорослей раньше, чем рачки могут подняться из глубин для питания ими? Так как рачки - корм для рыб, для рыбной промышленности, например, эти исследования окажутся важными. Хочется верить, что у нас будут последователи, которые собранную нами базу данных будут сравнивать со своими наблюдениями, - рассказала Ксения Николаевна.

«ПРОФЕССОР ЗЕНКЕВИЧ» ИДЕТ В ЭКСПЕДИЦИЮ

Полевые морские исследования участники проекта «Роснефти» и «Иннопрактики» ведут с борта «Профессора Зенкевича», названного в честь основателя ББС. Судно постро-

ено по индивидуальному заказу: в нем учтены техзадания ученых. Несмотря на длину меньше 20 метров, оно приспособлено для любых океанографических работ. Даже рыболовный трал может тянуть.

За час хода «Профессор Зенкевич» вышел на первую станцию - так называются точки, где производят забор образцов. Встает на якорь, и аспирант Института океанологии им. П. П.

Ширшова РАН, ведущий инженер Дарья Осипова готовит к погружению зонд, чтобы измерить глубину, температуру и соленость воды от дна до поверхности.

Потом за борт уходит батометр - цилиндр с двумя крышками, который на разных глубинах отбирает воду, чтобы выяснить концентрацию в ней хлорофилла, видового состава фитопланктона.

Следующий на очереди - планктонный конус из специальной ткани, улавливающий зоопланктон, дафний, морских стрелок, личинок донных животных. А похожий на ковш миниатюрного экскаватора донный черпатель врезается в дно, схлопывает стальные «челюсти» и поднимает на поверхность образец грунта.

Вся отобранная живность промывается на борту, фасуется по стеклянным флаконам и отправляется в лабораторию.

Важнейший этап работ - повторение съемки в тех же точках и тем же орудием лова, который использовал Константин Дерюгин. А работал он в основном с помощью трала, который дает не такие точные данные о концентрации организмов, как современное оборудование.

- Трал мы используем для того, чтобы сопоставить результаты исторических и современных исследований. Ну и, конечно, мы получим много дополнительной информации благодаря методам и технологиям, которых не было 100 лет назад. Например, не просто смотрим, сколько у какого-нибудь рачка щетинок на каждой лапке, но и проводим молекулярное генетическое исследование, читаем его ДНК, чтобы понять, как устроены его связи с родственными видами. Работа, которую мы начали, должна стать постоянной - чтобы мы могли отслеживать все накладывающиеся волны циклических процессов разного масштаба. В результате мы получим материал, который позволит строить определенные прогнозы и будет отражен в монографии - ее выход намечен на 2025 год, - рассказал директор Беломорской биологической станции МГУ, доктор биологических наук, научный руководитель проекта Александр Цетлин.

В исследованиях участвуют и ученые, и студенты. Фото: ПАО «НК «Роснефть»

Исполнительный директор Центра морских исследований МГУ Николай Шабалин:

Это далеко не первый совместный проект науки и бизнеса

- В рамках сотрудничества МГУ с «Иннопрактикой» и «Роснефтью» мы подготовили и издали серию экологических атласов, изучали моржа, белого медведя, донные ландшафты для освоения лицензионных участков, создавали микробные препараты для нейтрализации углеводородных загрязнений.

Сотрудничество продолжается: мы приступили к масштабному полевому этапу очередной амбициозной работы, связанной с изучением динамики экосистем Арктики на примере Белого моря. Этот проект будет хорошим примером того, как фундаментальные научные исследования потом могут быть использованы в долгосрочных планах по минимизации воздействия на окружающую среду. Думаю, этот проект станет одним из кирпичиков в фундаменте устойчивого развития хозяйственной деятельности человека в Арктике, всей экономики.