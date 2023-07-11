Минобороны: Российские военные сбили два украинских штурмовика

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Минобороны России заявляет о безуспешных попытках ВСУ вести наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал на прошедшем брифинге журналистам о жертвах киевского режима за минувшие сутки: на Донецком в девяти атаках уничтожено до 250 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 105, на Южно-Донецком и Запорожском до 90 военнослужащих, на Купянском до 20, на Херсонском более 50.

Кроме 515 наемников киевского режима наши воины за сутки ликвидировали: диверсионную группу, четыре танка, польскую самоходку «Krab», две американских радиолокационных станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, артиллерийскую систему М777 производства США.

За это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки поражен клад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны, два пункта управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также 75 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 94 районах.

Конашенков отметил слаженную боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что сбили два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины, три крылатые ракеты «Storm Shadow», реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» и 10 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

455 - самолетов.

241 - вертолет.

4966 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10649 - танков и других боевых бронированных машин.

1137 боевых машин реактивных систем залпового огня.

5413 - орудий полевой артиллерии и минометов.

11592 - единицы специальной военной автомобильной техники.