«У Михаила Пуговкина слишком бандитская рожа!»: как жил и играл выдающийся советский актер

Он мог играть и драмы, но публика не поняла бы (портрет 1970 года). Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Михаил Пуговкин родился 13 июля и всегда считал 13 своим счастливым числом. Многое в жизни было с ним связано. Например, именно до 13 лет он жил в своей родной деревне Рамешки Чухломского уезда Костромской губернии. Дети там регулярно устраивали спектакли, ставили какие-то пьесы типа «Чудо на болоте», и Пуговкин играл в них с наслаждением.

«Когда молотьба в деревне шла, я приходил к овину, шутил с женщинами, и мне всегда говорили: «Мишка, ты артистом будешь!» - рассказывал он в интервью киноведу Сергею Капкову. И это стало его мечтой. Когда он перебрался в Москву (матери потребовалась операция, а ее могли сделать только в столице), стал учеником электромонтера на тормозном заводе имени Кагановича, но гораздо больше интересовался спектаклями в драмкружке клуба имени Каляева. Там и сыграл первую серьезную роль - купца Большова в пьесе Островского «Свои люди - сочтемся». В 16 лет!

В общем, дорога лежала в Московский драматический театр, куда он пошел, пожертвовав деньгами (на заводе он получал 450 рублей в месяц, в театре - ровно в шесть раз меньше). Отец и братья его отговаривали. Но мать сказала: «Иди, раз душа просит. Правда, с таким лицом разве берут в артисты?»

Первое появление в кино - в фильме «Дело Артамоновых» по Горькому. Эпизод с Пуговкиным снимали 22 июня 1941 года. Через две недели он уйдет на фронт добровольцем. Фото: Кадр из фильма

«Была уверенность, что на войне я не погибну»

А потом была война, на которую Пуговкин ушел добровольцем. Александр Панкратов-Черный рассказывал, что Пуговкин ему признавался: «У меня была стопроцентная уверенность, что я не погибну. И к войне я относился почти как актер. Бах, взрыв! Все ложатся, а я, наоборот, поднимался и смотрел. Мне было интересно. Я искал зрелища. Поэтому и ранили - выскочил не вовремя и получил пулю…» Ранили в ногу, началась гангрена, и ногу лишь чудом не ампутировали. Но инвалидом актер стал на всю жизнь.

А потом было поступление в Школу-студию МХАТ. Его могли и не взять, потому что у него не было среднего образования: только три класса сельской школы. Но руководителю студии, великому актеру Ивану Москвину, Пуговкин так понравился, что ради него он пошел на обман. Ему «пришлось самому поехать в управление Высшей школы и сказать, что аттестат об образовании утерян мной на фронте. Этой святой ложью Иван Михайлович очень мне помог».

Но призванием Пуговкина стал не театр, а кино.

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965): знаменитый танец прораба актер выдал лихо, на одном дыхании. А между дублями он морщился от боли: боевое ранение, из-за которого он едва не лишился ноги, давало о себе знать всю его жизнь. Кадр из фильма

Ненавидимый Пырьевым

Настоящей звездой его сделал Леонид Гайдай. Он собирался утверждать его на роль Верзилы в «Операции «Ы», но руководитель «Мосфильма» Иван Пырьев оказался резко против: сказал, что у Пуговкина «слишком бандитская рожа». Тогда Пуговкина Гайдаю удалось протащить на роль Прораба. Протащить - потому что Пырьев Пуговкина по необъяснимым причинам терпеть не мог. Потом Пуговкин появился у Гайдая в «12 стульях», «Иване Васильевиче», «Не может быть!», «Спортлото-82». Не все на съемках шло гладко: множество раз пересказывалась история о том, как на съемках «12 стульев» он шесть часов рубил стулья на пронизывающем морском ветру и заработал мучительный радикулит. А на съемках «Спортлото-82» на него пролился литр кипятка, и пришлось около месяца провести в больнице.

Впрочем, он сам предпочитал рассказывать про «Спортлото-82» более веселые истории. Например: «Моим партнером был Михаил Кокшенов - Степу играл. И была сцена, где мы мчимся на мотоцикле на скорости 90 км. Когда я сел, чувствую - что-то мягкое под ногами. Смотрю, а там не фанера даже, а картонка. Знаете, как у нас в кино бывает: берут старый разваленный мотоцикл, покрасят его, и он идет как новый. И когда оператор сказал: «Михаил Иванович, давайте еще разочек снимем», я говорю: это уже без меня, езжайте сами. Думаю, на втором нога как провалится - привет, прощай, «Спортлото». Вторая история была с тем же Кокшеновым, когда он в фильме по моему поручению продает апельсины на рынке и я начинаю его кормить. Случилось так, что на тот момент в Ялте не было апельсинов. И весь ящик у нас был бутафорским. Настоящим был только один апельсин. И я кормил его этим единственным апельсином, а создается впечатление, что он половину ящика съедает…»

А после Пуговкин с Гайдаем расстался. Сказал: «Леонид Иович, я уже в таком возрасте, что мне не хочется прыгать, скакать, чтобы на меня что-то падало…» На самом деле, похоже, начал понимать, что в творчестве режиссера начался кризис.

Но было еще много ролей (всего, как он говорил, их накопилось ровно сто). Увы, в 90-е его почти не снимали: кризис начался во всем постсоветском кинематографе, особенно в украинском (а Пуговкин жил в Ялте, где его обожала каждая собака). То, что предлагалось, он считал сомнительным. «Недавно один режиссер позвонил мне и говорит: «Михал Иваныч, начинаю снимать боевик. Я знаю, что вы сейчас в хорошей форме. Только надо всю картину ездить на мотоцикле с автоматом наперевес. И еще у нас есть большая сцена насилия, которую вы возглавляете». Такого я еще не делал…»

Шаловливый режиссер Якин в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» (1973). Фото: Кадр из фильма

А было бы любопытно посмотреть на него в такой роли. Вообще он многого не делал. Например, у него мало драматических ролей - режиссеры его в них не видели, а зрители бы не приняли. При этом сам он мечтал сыграть в театре Отелло (понимая, что этого никогда не будет) или хотя бы могильщика в «Гамлете». И он мог играть многое, помимо комедии - вспомните изготовителя воровских инструментов в «Визите к Минотавру». Но увы…

С концом СССР случилось всего несколько ролей в проходных лентах: кто помнит картины «Любовники умирают», «Господа артисты» или «Бриллианты для Джульетты»? Но в историю он вошел навсегда.

Скончался Михаил Иванович в Москве, где ему дал квартиру Юрий Лужков, от обострения диабета в июле 2008-го, через несколько дней после своего 85-летия.

8 его лучших фильмов

«Солдат Иван Бровкин» (1955)

«Девчата» (1961)

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965)

«Свадьба в Малиновке» (1967)

«Огонь, вода и… медные трубы» (1967)

«Варвара-краса, длинная коса» (1969)

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

«Спортлото-82» (1982)