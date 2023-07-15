Скандалы в семьях звезд: Дочь не пригласила Волочкову на выпускной, а наследница Распутиной ушла из дома после интима с таксистом

Анастасия Волочкова и Ариша то ссорятся, то мирятся. Фото: СОЦСЕТИ

У знаменитостей проблем с детьми не меньше, чем у других. А может, даже больше. Ведь у родителей много сил уходит на карьеру, и уследить за отпрысками не всегда удается. Дети же либо пускаются во все тяжкие, либо отдаляются. Мы вспомнили самые громкие семейные скандалы между звездными мамами и их дочками.

Ариадна Волочкова выбрала отца

О сложных отношениях экс-балерины Большого театра с дочерью судачили давно. Первым тревожным звоночком стал переезд тогда еще 13-летней Ариадны к своему отцу, бизнесмену Игорю Вдовину. Девочка решила жить с ним и с его новой избранницей, телеведущей Еленой Николаевой. Общение Анастасии и Ариадны близкие называют «волнообразным»: они то дружат, даже вместе выходят на сцену, то совсем не общаются и выплескивают конфликты в соцсети.

Очередным поводом для скандала стал школьный выпускной. В этом году Ариадна закончила лицей при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», где, кстати, весьма неплохо училась. Но на торжественное событие девушка мать не позвала. Вместо нее туда отправились отец Ариадны и ее парень Евгений. Такой выбор вызвал бурю гнева у балерины.

«В разговоре со мной она объяснила причину. И она заключается не в том, что я плохая мама. Мама я замечательная и самая лучшая на этой земле. Она не хочет видеть меня по той причине, что, как она сказала, если я появлюсь на этом выпускном, то отвлеку внимание от нее. И перетяну одеяло от нее, моей дочери», - сообщила в соцсетях Волочкова-старшая.

Возможно, дочь Анастасии и права, ведь редкий выход балерины обходится без эпатажного секси-наряда и феерического шпагата. Впрочем, артистка, обдумав происходящее, успокоилась и сказала, что не держит зла на дочь. Волочкова пообещала, что примет любой ее выбор насчет будущей учебы. Сейчас Ариадна решает, где продолжить образование - за границей во Франции или в России - в Москве или в Петербурге.

Алеся Кафельникова пережила наркоманию и анорексию

Алеся родилась в семье известного теннисиста Евгения Кафельникова и модели Марии Тишковой в 1998 году. Но уже через три года пара рассталась. После этого начались суды за ребенка. Евгений боялся, что бывшая жена скроется с дочерью за границей, и, чтобы этого не произошло, дал Марии щедрые отступные.

Алеся - успешная модель, ее приглашают на показы в Париже и Милане. Фото: СОЦСЕТИ

- Мама и папа были заняты каждый своей жизнью. А наше общение сводилось к тому, что меня постоянно отчитывали, - признавалась Алеся.

Большую часть времени ребенок жил в Сочи с родителями Евгения. В старших классах девушка задумалась о карьере модели и подписала контракт с крупным парижским агентством. Алеся принялась отчаянно худеть и едва не стала анорексичкой. Ее вес при росте 175 см составлял всего 48 килограммов. Отец забил тревогу...

Евгений Кафельников признает, что уделял дочке мало внимания. Фото: СОЦСЕТИ

Роман дочки с рэпером Глебом Голубиным Кафельников тоже встретил в штыки. Говорил, что из-за Глеба Алеся начала употреблять запрещенные вещества. Девушка порвала все отношения с семьей и переехала к рэперу. А когда музыкант ее бросил, сильно порезала себе руку, потеряв много крови. Последовал долгий курс лечения, врачам удалось привести девушку в адекватное состояние. Модель даже снова вернулась на подиум.

Мама модели считает своего зятя абьюзером. Фото: СОЦСЕТИ

Несмотря на все переживания, Алеся, по ее собственным признаниям, так и не сблизилась с родителями. Она вышла замуж за бизнесмена, родила от него дочь. Недавно ее мирную жизнь всколыхнул пост матери в соцсетях, где та жаловалась на мужа дочери, называя его абьюзером. Алеся опровергла эти обвинения.

- У нас все хорошо, - сообщила Кафельникова.- Но мы переживаем за мою маму. В последнее время нам сложнее стало с ней общаться - возможно, из-за вещей или людей, которые ее окружают. Мы очень расстроены.

Машу Захарову ругают за безделье и интрижки

Певица Маша Распутина называет свои проблемы «каким-то роком». Ведь она делала все, чтобы ее детям было хорошо. Маша дважды была замужем и в каждом браке рожала дочь. Старшая наследница страдает психическим заболеванием и вынуждена время от времени получать медицинскую поддержку.

Старшая Лидия живет под присмотром матери. Фото: СОЦСЕТИ

- У Лиды с разумом все в порядке, - призналась Маша Распутина журналистам НТВ. - Но у нее от волнения наступает депрессия, она слышит голоса. Она не любит находиться на людях.

Младшая дочь певицы Мария ушла из дома. Фото: СОЦСЕТИ

После смерти отца Лидия живет с матерью, и их отношения вроде бы наладились. Куда как больше хлопот теперь певице доставляет младшая дочь, Мария Захарова. Ее артистка родила в браке с состоятельным бизнесменом Виктором Захаровым. Девочка выросла в роскоши и с детства ни в чем не знала отказа. Проблемы начались с учебы в школе, куда Машу возили едва ли не насильно. Потом родители пристроили дочь в вуз, но и там она не появлялась, предпочитая беззаботно проводить время с друзьями. Маша мечтала о славе. И не придумала ничего лучше, как отправиться на ток-шоу и заявить, что... ее домогается сводный брат (сын отца от первого брака), а мать закрывает на это глаза.

У многих это заявление вызвало шок, сама артистка поспешила все опровергнуть. А недавно репутацию Марии еще больше подмочила слитая кем-то в сеть переписка с матерью. В сообщениях певица выговаривала дочери за... интим с таксистом. После разгоревшегося скандала родители перекрыли дочери финансирование. А та в ответ ушла из дома.

Маша Распутина делала все, чтобы ее дети ни в чем не нуждались. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мария Максакова предала и мать, и Россию

Крупный скандал в звездном семействе начался еще 7 лет назад, когда оперная дива Мария Максакова сбежала вместе с мужем, депутатом Денисом Вороненковым на Украину. Мама певицы актриса Людмила Максакова такой поступок оценила как предательство и свернула всяческое общение с дочерью.

Певица живет в Киеве и поддерживает Украину. Фото: СОЦСЕТИ

- Я уехала. Мы перестали с ней общаться. Не созванивались. Но это она меня воспитала такой. Если я ей не нравлюсь, то это она меня такой сделала! - то ли оправдывалась, то ли защищалась Мария.

Через четыре года скитаний, вернувшись в Россию, Максакова-младшая решила восстановить отношения. Она с букетом роз явилась к маме в театр на спектакль и положила цветы к ее ногам. Людмила Максакова цветы приняла - и... все. На звонки не ответила, у служебного входа не появилась. Маше пришлось ретироваться ни с чем. А через пару дней от мамы пришло хлесткое сообщение: «Ты торгуешь своей жизнью, устраивая бесконечные представления. Я не хочу быть участником этого позора». Потом было еще одно: «Папа писал тебе, что передо мной стоит твоя фотография. Это правда. Я смотрю на моего любимого ребенка, нежного, трогательного, добрейшей души ангелочка и плачу. Боже, куда все исчезло?»

Людмила Максакова оборвала общение с наследницей. Фото: Сергей БУЛКИН/GLOBAL LOOK PRESS

Дочь тут же стала с надеждой строчить ответные послания, но все они остались без ответа.

Конфликт «отцов и детей» пошел дальше. Уже дети самой Марии стали судиться с ней из-за роскошной квартиры, которую она сначала им подарила, а потом... продала. На одном из ток-шоу Максакову-младшую ждало еще потрясение: ее дочь в глаза высказала ей жесткие обвинения.

- Ты повела себя не очень красиво со своей мамой. Я со своей бабушкой общаюсь отлично. Ты сейчас рядом с камерами стоишь, да? Как обычно. Ты мне не звонишь, не пишешь. На данный момент я не очень горю желанием с тобой видеться. Мой отец мной не пользуется, у меня всегда есть выбор! В отличие от того момента, когда я жила с тобой. Тебя ненавидит вся твоя семья...

Сейчас Мария живет на Украине, в России ее возвращения не ждут.

Анна Трегубенко припомнила драки

Актриса Мария Шукшина родила Анну в союзе с переводчиком Артемом Трегубенко. Но брак быстро дал трещину. После развода родителей Аня видела папу только по праздникам. По-настоящему они стали общаться, только когда Трегубенко стукнуло тридцать.

После развода с отцом Анны актриса еще дважды связывала себя узами Гименея. И все ее отношения были бурными, иногда даже случались драки.

Анна занимается пауэрлифтингом и накачала рельефные мышцы. Фото: СОЦСЕТИ

«Помню их ссоры с Касаткиным (вторым мужем, бизнесменом Алексеем Касаткиным. - Ред.). Там дом трясся, все ходуном ходило. Это они так дрались. Натурально дрались! Я помню, однажды просыпаюсь утром в школу, смотрю - вся стена в крови, битое стекло, двери нараспашку, никого нет. Я - ребенок. И это происходило постоянно», - рассказывала Трегубенко в шоу «Секрет на миллион».

Мария Шукшина обозвала дочь трансвеститом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Казалось, Аня - дочь и внучка известных артисток - продолжит актерскую династию. Но девушка выбрала спорт и стала тренером. Сейчас Анне 34 года. С осени 2021-го она не общается со своей звездной мамой. Тогда Шукшиной не понравился внешний вид Ани. Девушка занимается пауэрлифтингом и накачала рельефную мускулатуру. Именно это и возмутило маму. По словам Анны, актриса в сердцах сказала, что дочь похожа на трансвестита.

Недовольство дочкой появилось не вдруг, утверждает Анна. Ее мама всегда подчеркивала, что она нежданный ребенок. С тремя братьями - сыновьями Шукшиной от других браков, Анна тоже не общается, хотя в детстве была с ними очень близка.