На Всероссийской неделе охраны труда обсудили задачи рыбопромышленных и горнорудных компаний Дальнего Востока

Фото фонда "Росконгресс"

Мероприятие-спутник Всероссийской недели охраны труда – «ВНОТ – Дальний Восток» состоялось в Петропавловске-Камчатском.

Представители дирекции ВНОТ стали организатором деловой программы и приняли участие в выставочном блоке мероприятия, в рамках которого презентовали главное событие сферы труда, занятости и охраны труда – Всероссийскую неделю охраны труда, которая ежегодно проходит в Сочи. В этом году Форум состоится 26–29 сентября на федеральной территории «Сириус».

В дальневосточном Форуме приняли участие представители регионов России: Камчатского края, Калининградской, Мурманской, Астраханской областей. Помимо этого, мероприятия посетили представители Минтруда России, Роструда и Социального фонда России.

Открылся Форум большим пленарным заседанием «О реализации мер государственной политики в сфере охраны труда. Проблемы и решения вопросов в сфере охраны труда в ДФО». Главной повесткой «ВНОТ – Дальний Восток» стала охрана труда в рыбопромышленной и горнорудной сферах.

«Мы придаем большое значение всем аспектам трудовых отношений в нашем регионе, - отметила Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Наталья Ниценко. - Вопрос занятости и общего благополучия человека в рамках трудовых взаимоотношений для нас сфера, требующая пристального внимания. А учитывая особенности климатических условий, специфику и направленность экономики нашего региона, – это вопросы высокой значимости. Именно поэтому мы принимаем активное участие в организации и проведении Всероссийской недели охраны труда здесь у нас, на Дальнем Востоке, рассчитываем представить свою делегацию и в Сочи».

В рамках Форума прошла отраслевая выставка крупнейших российских компаний – поставщиков средств индивидуальной защиты, показательные учения сил и средств МЧС России, а также торжественное награждение победителей регионального конкурса на организацию работы по охране труда среди предприятий Камчатского края.

Организатором форума «ВНОТ – Дальний Восток» выступает правительство Камчатского края при поддержке Министерства труда и социальной защиты России, оператор – Фонд Росконгресс. Оргкомитет ВНОТ возглавляет вице-премьер федерального правительства Татьяна Голикова.