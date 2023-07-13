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Политика13 июля 2023 7:14

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании Форума будущих технологий 13 июля 2023: прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин выступит на заседании Форума будущих технологий 13 июля 2023
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Владимир Путин выступит на заседании Форума будущих технологий 13 июля 2023

Владимир Путин выступит на заседании Форума будущих технологий 13 июля 2023

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 13 июля 2023 года, выступит с речью на пленарном заседании Форума будущих технологий. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления российского лидера.

О чем Владимир Путин поговорит с участниками форума

Как сообщали в пресс-службе Кремля, выступление российского президента состоится на пленарном заседании форума «Вычисления и связь. Квантовый мир». Глава государства вместе с талантливыми молодыми российскими учеными собирается обсудить потенциал новых технологий вычисления, а также передачи данных для роста экономики.

Перед беседой с участниками форму российский лидер собирается посетить выставку передовых разработок в области квантовых технологий, организованную ГК «Росатом» и ОАО «РЖД».

Что такое Форум будущих технологий

Форум будущих технологий является главной площадкой для обсуждения трендов развития технологий в России. Форум проходит с 9 по 14 июля 2023 года в московском Центре международной торговли. В этом раз он посвящен квантовым технологиям.

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