Выступление Владимира Путина на пленарном заседании Форума будущих технологий 13 июля 2023: прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин выступит на заседании Форума будущих технологий 13 июля 2023 Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 13 июля 2023 года, выступит с речью на пленарном заседании Форума будущих технологий. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления российского лидера.

О чем Владимир Путин поговорит с участниками форума

Как сообщали в пресс-службе Кремля, выступление российского президента состоится на пленарном заседании форума «Вычисления и связь. Квантовый мир». Глава государства вместе с талантливыми молодыми российскими учеными собирается обсудить потенциал новых технологий вычисления, а также передачи данных для роста экономики.

Перед беседой с участниками форму российский лидер собирается посетить выставку передовых разработок в области квантовых технологий, организованную ГК «Росатом» и ОАО «РЖД».

Что такое Форум будущих технологий

Форум будущих технологий является главной площадкой для обсуждения трендов развития технологий в России. Форум проходит с 9 по 14 июля 2023 года в московском Центре международной торговли. В этом раз он посвящен квантовым технологиям.