Путешествие в Приволжье по маршрутам Василия Пескова: Космическая Самара

13 апреля 1961 года. В самолете вместе с Юрием Гагариным летит фотокорреспондент «Комсомольской правды» Василий Песков. Фото: из личного архива В.Пескова

13 апреля 1961 года. С заводского закрытого аэродрома города Куйбышева отправляется в Москву самолет для доставки в столицу первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Рядом с ним летит фотокорреспондент «Комсомольской правды» Василий Песков. Он стал автором первого интервью космонавта и обладателем первого гагаринского автографа-посвящения.

Привет из «домика Гагарина»

Чуть больше часа полёта - и вот уже под крылом Самара, бывший волжский город Куйбышев. Когда-то он был закрытым, свободно туда прилетали только генеральный космический конструктор Сергей Королёв и его питомцы из первого отряда космонавтов. Знакомые самарцы, работавшие в начале 60-х на секретных заводах города, Где разрабатывались и производились первые искусственные спутники, а затем и ракеты для полётов в космос, рассказывали: и Королева, и будущих космонавтов они видели в своих цехах нередко, но кто это такие не знали, потом уже узнавали по фотографиям в газетах.

Теперь Самара открыта и оборудована для посещения. Мне давно хотелось посмотреть то место, где Юрий Гагарин провёл на обкомовской гостевой даче свою первую ночь после приземления и где журналист Василий Песков сделал его первые публичные портреты. Два самых знаменитых - игра в бильярд и снимок на волжском берегу.

Фото: Василий Песков

Фото: Василий Песков

Но прилетев в Самару, с сожалением узнала, что увидеть заводской аэродром и дачу, так и оставшуюся резиденцией областного руководства, не получится. Экскурсовод Вероника Мокеева любезно показала это место на уникальных фотографиях, сделанных там службистами еще до появления Пескова. Вижу их, как и большинство читателей, впервые. Можно сказать - эксклюзив.

Бывшая обкомовская гостевая дача или «домик Гагарина» на Первой просеке Самары, где первый космонавт ночевал после приземления. Фото: из личного архива В. Мокеевой.

13 апреля 1961 года, Юрий Гагарин выходит из Куйбышевского обкома партии. В руках у него свежий номер «Комсомолки», который ему передали журналисты Павел Барашев и Василий Песков. . Фото: из личного архива В. Мокеевой

Кстати, хочу обратить внимание: можно сравнить два этих снимка - сделанный простым очевидцем события и Песковым. Если на одном - слегка смущённый невысокий паренёк в мешковатой шинели, не знающий, куда деть руки, то на снимке Василия Пескова - собранный и молодцеватый офицер с обаятельной дружелюбной улыбкой, которую вскоре узнает весь мир.

В музее «Самара космическая» стоит тот спутник из первых, который аналогичен спускаемому аппарату Юрия Гагарина. Весит 2,,5 тонны. Фото: Людмила СЕМИНА

Патриоты-самарцы, встречавшие меня с самолёта, специально повезли так, чтобы показать гордость и космический символ города - натуральную ракету-носитель «союз», установленную на площади Дмитрия Козлова.

В каждом месте есть культовые места и люди. К стыду своему я знала только, что Самара в годы Великой Отечественной стала «запасной столицей», там есть «бункер Сталина» и что «Комсомолка» тоже была эвакуирована туда, оставив в Москве дежурную выпускающую бригаду. Ну, и знала, что здесь ночевал Гагарин.

А тут мне показывают ракету и называют фамилию её создателя, генерального конструктора Козлова. Говорят о нём так, что становится ясно: я что-то пропустила в жизни, что-то ключевое и первостепенное. (Примерно так же я удивляюсь, когда встречаю незнайку легенды всей нашей журналистики Василия Пескова, десятилетие кончины которого мы вскоре будем отмечать).

А в Самаре легенда - Дмитрий Ильич Козлов, благодаря которому советский закрытый город Куйбышев стал столицей ракетостроения, отправив в космос и первый спутник, и все последующие, вплоть до «шпиёнов», для которых понадобилась особенная конструкция. И все прочие ракеты, со всеми их ступенями и спускаемыми аппаратами.

Такого памятника из настоящего космического корабля, как наш «Союз», нет больше в мире. Стоит в Самаре на площади имени Дмитрия Козлова. Фото: Людмила СЕМИНА

И настоящий «Союз» с космодрома Плисецк, как оказалось, стал монументом на площади своего родителя тоже по его личной просьбе подарком на юбилей. Козлов накануне своего 80-летия узнал, что эта Р-7 отслужила свой срок и будет утилизирована, - и придумал сделать из нее памятник. А уж рядом с ракетой вырос и музей космонавтики, где меня и погрузили с головой в историю самарского космосообеспечения. И теперь я тоже горжусь за нас и за Козлова, за ракетостроение и Самару, где четыре предприятия и тысячи специалистов по-прежнему обеспечивают наш космический приоритет в мире.

Космос - не игрушка, но точно любит шутку

Матрешка с изображением Юрия Гагарина. Находится в Самарском музейно-выставочном центре. Фото: Людмила СЕМИНА

Целый зал музея отдан коллекции таких игрушек, которые рассказывают историю освоения космоса за последние 100 лет. Открывает зал Циолковский. Есть портреты всех героических собак, пролагавших путь человеку. Есть не отдельные фигурки, а прямо-таки матрёшечные сериалы. Покажу здесь ещё такой комплект, тоже гагаринский. Попробуйте найти Юрия Алексеевича.

Ракету вижу, скафандр вижу, в самом конце вижу тубу с едой… И где тут Гагарин? Фото: Людмила СЕМИНА

Вообще-то освоение космоса - суперсерьёзное дело. В музее вспомнили, например, трагедию разгерметизации спускаемого аппарата в 1971 году, когда погибли трое космонавтов и среди них инженер Виктор Пацаев, сотрудничавший с самарскими ракетостроителями. После этой катастрофы отказались от практики полётов без скафандров. Работа накосмическихс анциях - да, а взлёт-приземление - только в индивидуально сделанном по множеству мерок скафандре. Их тоже изготавливают в Самаре. Один такой представлен в экспозиции.

«Поза эмбриона» - самая естественная для космического полёта. Скафандр должен ювелирно соответствовать поэтому каждому сантиметру тела космонавта. Фото: Людмила СЕМИНА

Только вот так, через музейную экспозицию и неожиданно-интересный рассказ о технической стороне освоения космоса (спасибо блестящему экскурсоводу Екатерине Кисилёвой) оживает перед тобой гигантский масштаб того, что сделано человечеством, и особенно, конечно, нашей страной, для преодоления земного тяготения. Спасибо поэтому «Самаре космической».

Однако, завершить репортаж мне приходится всё-таки капли критики. Про ракеты я узнала здесь всё. А вот про пребывание Юрия Гагарина в Самаре, куда он не раз прилетал и на примерки скафандра, и на знакомство со своим «круглым домиком» в ракете, и Где провёл первую после приземления ночь, и откуда улетал на рапорт в Москву, – такого стенда музее нет. Нет там и упоминания о нашем коллеге, журналисте «Комсомольской правды» Василии Пескове, тоже вошедшем навсегда в историю космонавтики как автор первого интервью с первым космонавтом. Если уж нашлось здесь место шутке, пусть найдётся и журналистике. Матрёшка Василий Песков рядом с гагаринской вполне соответствовала бы исторической правде.