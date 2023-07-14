Запоздалое покаяние: в чем смысл нашумевшей публикации Чубайса про российскую экономику

Следы бывшего главы Роснано обнаружились в шотландском городе Глазго Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Полку британских ученых прибыло. Новобранцем стал известный экономист и реформатор, отец русской приватизации, зеркало отечественной энергетики и нанотехнологий Анатолий Чубайс. В прошлом году после начала спецоперации на Украине он внезапно покинул Россию и где осел — толком неизвестно: как говорится, нынче здесь, а завтра там. В интернете время от времени появлялись его снимки то у банкомата в Стамбуле, то с пустой тележкой в израильском супермаркете, то на прогулочной тропе в Италии. Было дело, серьезно приболел, но, перефразируя поэта, судьба Борисыча хранила, слава богу, поправился.

И вот теперь — новое явление народу. В серьезном академическом журнале «Вопросы экономики» опубликована статья Чубайса «Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт». Автор представлен как независимый исследователь из Великобритании. А конкретнее — из Глазго. Глазго, сэр! Какая нелегкая занесла великого преобразователя в Шотландию, неизвестно. Может на футбол захотел сходить, поорать с фанатами на домашней игре «Глазго Рейнджерс». Говорят, незабываемое зрелище. А может, новую работу нашел — в этом городе размещается штаб-квартира крупной энергетической компании Scottish Power, а в энергетике бывший глава «РАО «ЕЭС России» большой дока: может, и шотландскую энергетическую систему раздербанит на региональные винтики, как некогда российскую.

Так о чем же статья?

«Среди крупномасштабных процессов, нанесших наибольший ущерб экономике и населению России в 1990-е годы и ощутимо подорвавших престиж реформаторов, особое место занимали неплатежи, — говорится в аннотации. - В течение многих лет правительство, администрация президента и бизнес стремились минимизировать их негативное влияние (автору настоящей статьи пришлось в этом активно участвовать)».

Действительно, неплатежи тогда достигли катастрофических размеров. Предприятия расплачивались друг с другом по бартеру, а порой и вообще не расплачивались. Это была эпоха тотального кидалова. Зарплату не платили, в лучшем случае, выдавали зонтиками и сковородками. Работники бродили по электричкам и продавали утюги, сервизы и прочий ширпотреб. Помню вокзал в городке Сухиничи, на котором изможденные сотрудники местной фабрики игрушек толкали пассажирам проходящих поездов по дешевке веселых плюшевых медвежат и другие игрушки. Симпатяга-шарпей до сих пор хранится где-то в шкафу на память о тех временах. Как знать, может, мои рубли помогли кому-то выжить.

«К сожалению, приходится признать, что разработчики концепции реформ, в том числе и автор данной статьи, не смогли ни предсказать появление этого разрушительного института, ни своевременно дать его научное объяснение, ни оперативно преодолеть его на практике», — самокритично написал Чубайс, который будучи вице-премьером, возглавлял оперативную комиссию по ликвидации причин кризиса неплатежей.

Чубайс назвал два вида неплатежей. Вертикальные, когда предприятия не платили государству налоги, а то, в свою очередь, не платило денег бюджетникам. И горизонтальные, когда предприятия не платили партнерам-поставщикам. Среди причин великий реформатор называет слабость государства. Оно действительно оказалось самым беззащитным. Бизнесмены хоть могли в крайнем случае, организовать неплательщику вывоз в лес или на заброшенную стройку.

Примечательно, что автор статьи, погрузившись в макрооэкономику, не заострил внимания на неплатежах зарплаты. Доведенные до отчаяния рабочие порой тоже вышибали свои кровные кулаками и битами, жгли дома своим боссам. Потому что прикрываясь тотальными неплатежами, младокапиталисты порой зажимали зарплату просто из жадности. В прессе тогда упоминалась, например, история владельца дальневосточной шахты, который, не выплатив зарплату горнякам, укатил с женой в Египет. По возвращении пришлось держать ответ перед мужиками. Заплатил, зато жив остался.

Человеческие драмы остались за бортом исследования. Они не слишком интересуют главного приватизатора. Косвенно он и сам признает, что люди в экономических процессах — расходный материал.

«Девальвация рубля в 1998 г., антикризисный проект по преодолению неплатежей в РАО ЕЭС и действия Минфина России по ликвидации неденежных отношений с бюджетной системой в сжатые сроки помогли решить эту задачу и завершить формирование рыночной экономики в стране», — так пишет Чубайс о том, как удалось преодолеть кризис. То, как это делалось в РАО ЕЭС — разговор особый. Уже в качестве главы РАО «ЕЭС России» Чубайс отменил взаимозачеты при оплате электроэнергии и стал жестче подходить к срокам оплаты. Тогда и родился образ палача с рубильником. Только роковой момент наступал не при включении электричества, а при его отключении. Когда за долги отключали энергию в больницах, на военных объектах. И далеко не всегда в операционных и роддомах была возможность переключиться на резервные подстанции. Вот такая была электрошоковая терапия.

В чем же смысл публикации? В запоздалом покаянии? Но какое-то оно неубедительное получилось, не до конца продуманное. Как, впрочем, и все экономические преобразования Чубайса и других младореформаторов.