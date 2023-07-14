Климат, зеленые облигации и экотранспорт: Как Москва реализует проекты устойчивого развития

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В международной повестке Саммит Мэров занимает особое значение не только с точки зрения обмена опытом, но как сверка позиций, как установка ориентиров для будущей работы. Так, например, делегация правительства нашей столицы, куда вошли представители Департамента природопользования и охраны окружающей среды, а также Департамента внешнеэкономических и международных связей рассказали участникам круглого стола, что половина реализуемых московских городских программ развития имеют экологические и климатические показатели с подтвержденным эффектом.

- Мы придерживаемся общемировых приоритетов устойчивого развития городов и необходимости снижения негативного воздействия на климат, стремимся к углеродной нейтральности с учетом поглощений зелеными насаждениями, - подчеркнули московские делегаты.

В свою очередь главный министр Правительства штата Гуджарат Шри Бхупендра Бхаи Патель рассказал, что изменение климата – мировая проблема. U20 – хорошая площадка для диалога между мировыми городами для выработки мер по ее решению.

- Неспроста слоган мероприятия этого года – одна земля, одна семья, одно будущее, - отметил г-н Патель. - Мэры городов из более 16 стран присутствуют на саммите в 2023 году. Рекордное количество мировых городов-участников саммита в этом году – 89. Наш штат реализует ряд государственных программ, направленных на устойчивое, здоровое развитие города, в сферах цифровизации, возобновляемой энергетики, обращения с отходами. Цель - уменьшить выбросы парниковых газов, повысить вовлеченность населения в решение вопросов изменения климата, создать инклюзивный регион с высоким уровнем жизни. К 2070 году Гуджарат планирует снизить выбросы углерода до нуля.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Это отдельная тематика обсуждения. Для Москвы они являются приоритетом для привлечения инвестиций. Так, например, более 750 млн долларов уже привлечены в электрификацию городского общественного транспорта. Как рассказали наши участники, уже закуплены 400 электробусов и ведется строительство 18 новых станций метрополитена. И более 1000 новых электробусов курсирует сегодня по столице. К 2030 году город планирует полностью обновить автобусный парк за счет электробусов.

- Специальный выпуск зеленых облигаций этого года (более 20 млн долларов) предназначен непосредственно для населения, которое активно вкладывает в зеленые проекты – это еще и способ популяризации зеленого общественного транспорта, привлечения населения к улучшению экологической обстановки в городе, - отметили представители правительства Москвы. - В совокупности мы видим экологический эффект по данным станций мониторинга – за 10 лет состояние воздуха улучшилось в 2,6 раза, в том числе в 2 раза по мелкодисперсной пыли (РМ2,5).

- Города должны быть основаны на хорошем общественном транспорте, вместо того что бы приспосабливать города для автомобилей, мы должны делать инфраструктуру для людей, общественного транспорта, велосипедистов, строить тротуары, - заявил Шерпа Индии в G20 Амитабх Кант. – Кроме того, мы должны строить инфраструктуру для пешеходов. Школы и другие заведения должны находиться рядом. Тогда качество окружающей среды улучшится. Мы все работаем над одной проблемой, которая касается всех по всему миру – это загрязнение климата и атмосферы. Города должны работать вместе, мы будем способны сохранить мир. Наша планета сохранится если наши города будут видоизменены. Города должны быть сделаны для людей.

Стоит отметить, что портфель инвестиционных климатических проектов города – обширный. Это строительство зеленых энергоэффективных зданий, в том числе в рамках масштабной программы реновации жилья (более 5 тысяч домов), программа редевелопмента старых промышленных зон – на 18 тысячах гектаров появляются современные инновационные экологичные производства, озелененная общественная и жилая застройка, новые парки и скверы. В сфере транспорта реализуются проекты по интеграции железнодорожного транспорта в систему городского транспорта – эффект 2-х реализованных проектов – московских диаметров (130 км, 60 станций) оценивается в сокращении выбросов загрязняющих веществ более чем на 6,5 тысяч тонн. Продолжаются проекты по модернизации сферы энергетики: используется наиболее экологичное топливо – природный газ, внедрены парогазовые установки, выводятся неэффективные мощности. В городе высокий коэффициент использования тепла топлива – более 70 %.

«ЗЕЛЕНОЕ» КРЕДИТОВАНИЕ

Как рассказали на мероприятии участники делегации Москвы, в столице внедрен целый ряд финансовых инструментов поддержки частных ESG инвестиций. Финансовые институты осуществляют зеленое кредитование ответственного бизнеса. Утверждена российская таксономия зеленых проектов. При этом, большое количество проектов реализуется за счет бюджетного финансирования, в рамках которого экологические, климатические и социальные проекты выделены в особый приоритет.

Важно отметить, что так называемые зеленые облигации внедряются во многих странах.

Губернатор Токио Юрико Коикэ поделилась, что в столице Японии в 2023 году было выпущены подобных бумаг на 762 млн долларов на финансирование зеленой инфраструктуры в городах.

- В планах увеличить объем зеленых облигаций до 3,75 млрд долларов, это также будет являться большим преимуществом. Данный подход помогает развиваться как городу, так и стране и демонстрировать пример на международной арене, - подчеркнула мэр Юрико Коикэ.

СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ

Важный аспект в жизни и развитии каждого мегаполиса. Что касается столицы РФ, то перспективным направлением стала декарбонизация государственных закупок. Ряд критериев уже закреплен в региональном законодательстве. Сейчас ведется большая работа по их расширению и совершенствованию. В этом - резерв по дальнейшему улучшению окружающей среды и стимулированию экологичного и климатически ответственного производства.

Президент Комитета G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро в ноябре 2024 года, Лукас Падилья рассказал, что в Рио тоже ведется работа в этом направлении.

- Есть смелый план действия по климату и устойчивому развитию, разработанный с 2021 года, - поделился он. - Мы инвестируем в сферу достижения низких выбросов. Ведь адаптация к изменениям климата – повседневна задача, которая требует должного финансирования.

ГОРОД – САД

- Наша цель – посадить одно дерево на каждый квадратный метр, - сказал в своем выступлении муниципальный комиссар Ахмедабада Шри М. Теннарасан. - Мы должны разработать новые программы в области снижения воздействия на климат. Нелегкая задача все эти программы реализовать. Для этого нужны различные ресурсы, в том числе финансирование, поддержка, устойчивые инструменты развития.

Известно, что естественные природные территории Москвы занимают более 1/3 площади города (около 90 тысяч гектаров). Это немаловажно для экологии.

- Мы знаем, что естественная природа требует существенно меньше затрат на ее содержание, при этом дает в разы и даже десятки раз больше экосистемных услуг, - отметили члены делегации правительства Москвы. - Ежегодно Москва высаживается более миллиона зеленых насаждений. С 2011 года высажено более 13 млн деревьев и кустарников.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Они в политике бюджетного финансирования Москвы определены - климатические, экологические и социальные. Ежегодно меняется и портрет инвестора - все больше ориентир на устойчивое финансирование.

Если же говорить в целом о городах участниках форумах, то международный советник Правительства Сан-Паулу Лукас Роберто отметил – сделано довольно много, результаты есть.

- Но это еще не все, впереди большой путь, - подчеркнул г-н Роберто. - Мы должны увеличить эффективность финансирования программ на мировой арене и говорить о глобальных повестках дня на всех уровнях власти.

В ходе саммита состоялось подписание Коммюнике, содержащего вопросы и рекомендации от участников встречи. В документе были отражены климатические и экологические вопросы. В свою очередь, Москва поддерживает и следует постулатам в части ускорения климатического финансирования.