В России начали строить многоэтажные жилые дома из дерева: сколько будут стоить квартиры и что там с безопасностью

Фото: Соколики. Первые многоэтажки из дерева в России @ vkontakte

Строили, строили, и, наконец, построили: в Вологодской области уже сдан и начал заселяться первый в стране жилой комплекс из двух деревянных четырехэтажек. Теперь опыт будут тиражировать на другие регионы. В частности, на Подмосковье. За проект взялся один из крупнейших застройщиков федерального масштаба - группа «Самолет». Строительство, как объявлено, начнется в 2024 году.

KP.RU разбиралась, что представляют собой деревянные многоэтажки.

РАЗ ДОЩЕЧКА, ДВА ДОЩЕЧКА

Идея с большим толком использовать наши лесные богатства обсуждается уже много лет. Чтобы не только гнать за кордон сырую древесину, а развивать собственную деревоперерабатывающую промышленность.

Дело, конечно, благородное. Но продукцию деревопереработки кто-то должен покупать. И не на уровне пиломатериалов для дачи. Чтобы в эту сферу можно было привлечь крупный бизнес, нужны большие заказы. Строительство массового жилья - самое то.

Тем более, что, например, в Канаде - как радостно рассказывают чиновники и лесопереработчики - построено уже более 500 деревянных зданий от пяти этажей и выше. Так что мировой опыт имеется.

И вот в 2022 году Минстрой и МЧС утвердили дорожную карту по развитию деревянного многоэтажного домостроения.

- Безопасность таких домов и качество жизни в них будут сопоставимыми с более распространенными зданиями из бетона и железа, - обещал замглавы Минстроя Сергей Музыченко.

В теории деревянные дома могут быть очень даже высокими. В Норвегии и Канаде есть 18-этажные здания из древесины.

У нас же - по крайней мере, в Подмосковье - речь пока идет о 4-6-этажных домах в рамках комплексной застройки к юго-востоку от столицы, в районе Володарского шоссе. Иными словами, в большом жилом комплексе или квартале построят дома разного типа - в том числе и вот такие.

Красивых картинок и схем будущих квартир еще нет. ГК «Самолет» только собирается разрабатывать проекты. Но, как минимум, одно известно точно. Экспериментальные дома собираются строить из CLT-панелей (многослойные плиты из перекрестно клееной древесины), уже опробованных на вологодском ЖК. Такой материал гораздо более устойчив к нагрузкам и огню, чем привычные нам бревна или брус. Именно из него за рубежом, как правило, и возводят деревянные высотки.

Технология позволяет строить из них дома со сроком службы в районе 100 лет (у современных многоэтажек из монолитобетона - 125-150 лет) и повышенной огнеупорностью (см. «Справку «КП»).

Но это все теория. А что известно из практики?

Фото: Соколики. Первые многоэтажки из дерева в России @ vkontakte

ДОРОГОВАТО БУДЕТ

Очень интересно следить, как менялись комментарии в группах соцсетей, посвященных ЖК «Соколики» - тому самому деревянному комплексу в городе Сокол Вологодской области.

Пока домики строились, народ предсказуемо зубоскалил в духе «А эти деревяшки не сгорят?» и «Да их первым сильным ветром сдует». Но когда в прошлом году комплекс был сдан, благополучно пережил зиму и квартиры поступили в продажу, комментарии сменились на «А вы не обнаглели с такими ценами?»

Стоимость квадратного метра в «Соколиках» - порядка 70 тысяч рублей. При средней стоимости жилья в Соколе в 30-50 тысяч за «квадрат».

Представители застройщика оправдываются тем, что жилой фонд в Соколе старый (топовый вариант - кирпичные хрущевки). А эти четырехэтажки, пусть и из необычного материала, но современные: новые коммуникации, модульная котельная, обустроенная территория с собственной парковкой, спортплощадкой и прочими радостями жизни. И обещают: если возведение домов из CLT-панелей встанет на поток, стоимость снизится.

Домики изнутри выглядят как мечта любителей всего «эко», но с обычными городскими коммуникациями. Первые жильцы отмечают, как минимум, несколько преимуществ. Квартиры оказались теплыми (одно из главных достоинств CLT-плит — хорошо держат температуру). И можно сэкономить на отделке, поскольку древесные плиты - идеально ровные и хорошо подогнаны на стыках.

Фото: Соколики. Первые многоэтажки из дерева в России @ vkontakte

ЖИЛЬЕ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Несколько лет назад, когда в правительстве впервые заговорили о деревянных многоэтажках, языкастые телеграм-каналы запестрели заголовками типа «Назад в бараки!». А и с чем еще должны ассоциироваться деревянные многоквартирники у нашего человека? Многие из этих покосившихся образцов деревянного зодчества до сих пор украшают улицы наших городов.

Но у опрошенных нами экспертов материал сомнений не вызывает. Их в первую очередь беспокоит возможная цена вопроса.

Руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков считает, что интерес к «деревянным» квартирам будет. Часть покупателей ищут необычные варианты недвижимости, а тут модное нынче «эко». Другой вопрос, может ли такое жилье стать массовым.

- Здесь все зависит от целого ряда факторов, включая цену, инфраструктуру, удобство расположения, а главное - опыта первых покупателей, - говорит Сауков. - И еще важный момент - насколько привлекательными будут условия по ипотеке. Низкие ставки для покупателей квартир в таких домах на старте проекта поспособствуют успеху.

Рассказы о дешевизне многоэтажного строительства из деревянных плит во многом основаны на зарубежном опыте. Там подобные многоэтажки нередко используются как социальное жилье. Например, одна из наиболее известных таких канадских высоток - 53-метровая Broсk Commons — это общежитие для студентов (см. «А как у них»). CLT-плиты — легкие и собираются как конструктор. За счет этого получается экономия на транспортировке, рабочей силе и технике.

Но это у них.

- У нас стоимость каркаса обычной жилой многоэтажки, без учета работ, редко превышает 15-16 тысяч за «квадрат» (это при том, что для покупателей средняя стоимость квадратного метра в подмосковных новостройках начинается от 140 тысяч рублей - Ред.). Да и затраты на рабочую силу и технику - не самые главные. Большая часть издержек связаны с другим: оформление земли, рабочая документация, коммуникации, внутренние работы и так далее, - утверждает гендиректор агентства недвижимости «Инфинити» Роман Вихлянцев. - Да и деревянные материалы по цене за последние годы обогнали камень… Поэтому тут речь может идти об «эко-жилье» отнюдь не эконом-класса.

ВОПРОСЫ В ТЕМУ

1. Как с пожарной безопасностью?

Сами производители отечественных CLT-панелей утверждают, что их изделия прошли испытания в пожарной лаборатории МЧС и, горя при температуре 1000 градусов, продержались порядка 90 минут (сталь деформируется и теряет несущую способность при температуре порядка 500 градусов).

Специалисты подтверждают: в XXI веке даже обычное дерево сделать практически негорючим - не вопрос. А уж многослойные панели фабричного изготовления — тем более.

- Деревянные панели покрыты специальными огнезащитными составами, которые замедляют горение и распространение огня. Кроме того, за счет своей массы и структуры, CLT-панели образуют при горении угольный слой, который также препятствует распространению огня, - поясняет арт-директор архитектурного бюро SDG design Андрей Жуков.

Как мне объяснили «для особо непонятливых»: даже при очень сильном пожаре CLT долго держат форму и не «складываются». Это важно, чтобы успеть вывести из здания всех, кто там находится.

2. Перекрытия не рухнут?

За рубежом технические вопросы с перекрытиями, лестничными пролетами, шахтами для лифтов и т. п. в многоэтажках из деревянных панелей решались по-разному. Где-то все это делалось из более традиционных материалов. А где-то из CLT строилось все. Единственное, что всегда делалось не из дерева, - фундамент (так и в ЖК «Соколики»).

- Нагрузки, на которые рассчитаны перекрытия из CLT, определяются их конструкцией и размерами. В зависимости от этого обычно они способны выдерживать нагрузку от мебели, людей и даже тяжелых предметов, таких как автомобили, - объясняет управляющий партнер компании «Зодчий» Михаил Королев.

3. Неужели и правда сотню лет простоят?

- Деревянные дома, соответствующие современным строительным стандартам и правилам, могут быть долговечными. При условии правильной обработки древесины и соблюдения строительных норм, - утверждает Андрей Жуков. - Но, как и в случае с любыми другими типами конструкций, регулярное техническое обслуживание и правильное использование здания сильно влияют на его долговечность.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

И все-таки, зачем?

1. Мечта Греты Тунберг и любителей экономии

Популярность «деревянных высоток» не случайно растет прежде всего в развитых странах, где сходят с ума по экологическим вопросам. Производство панелей для таких домов оставляет меньший «углеродный след». Сами дома — тоже, поскольку требуют меньших затрат на отопление, чем железобетонные.

- CLT имеют гораздо более низкую теплопроводность в сравнении с бетоном и сталью. То есть зимой сохраняют тепло, а летом прохладу. Поэтому это лучшее решение для реализации концепции так называемых «пассивных домов», которые требуют минимального отопления даже в регионах с холодным климатом, - объясняет директор ресурсно-экологического центра "Зеленая цивилизация" Дмитрий Федоров.

Даже если отвлечься от экологии, это для России важно. У нас существенная часть территории находится в регионах с отнюдь не мягким климатом, а затраты на отопление с каждым годом растут.

2. Строить можно быстро

Это доказывает не только зарубежный, но и наш опыт. Вологодские четырехэтажки, в каждой из которых по 32 квартиры, были возведены за два (!) месяца.

В среднем - тут опять-таки приходится ориентироваться на зарубежный опыт - на строительство уходит в два раза меньше времени, чем для зданий из железобетона.

Есть и еще один важный момент. Здания из CLT можно возводить там, где строить из железобетона сложно и крайне дорого в силу природных условий.

Иными словами, если вдруг посреди тайги понадобится быстро возвести город-сад, эта технология подойдет гораздо больше, чем те, что сейчас в основном используются при многоэтажном строительстве.

А КАК У НИХ

Самые известные деревянные высотки

Лондон (Великобритания) - Stadthaus, 9 этажей.

Девятиэтажка, возведенная еще в 2009 году, почти полностью сконструирована из CLT-панелей - включая несущие стены, перекрытия, лестницы и шахты лифтов.

В здании частные апартаменты и десять квартир, выделенных под социальное жилье. На первом этаже — офисы.

Примечательно, что дом был возведен всего за 27 рабочих дней пятью рабочими, которые при монтаже использовали только подъемный кран и шуруповерты.

Мельбурн (Австралия) - Fort Living, 10 этажей

Возведено в 2012 году из CLT-панелей той же австрийской компании, из которых собран и лондонский Stadthaus. Первый этаж из железобетона, чтобы защитить здание от атак термитов (чисто австралийская проблема). В доме 23 квартиры, включая два пентхауса. И много всяких экологических фишек — от специальной системы сбора дождевой воды до мест под огородик на лоджиях.

Ванкувер (Канада) - студенческое общежитие Broсk Commons, 18 этажей

Здание появилось в 2017 году в студенческом городке Университета Британской Колумбии, на тот момент оно было самым высотным среди «деревянных многоэтажек». Использовалась гибридная технология: фундамент и цоколь из бетона, выше - клееный брус и CLT. В общежитии 272 комнаты-студии на 404 человека плюс учебные аудитории. На верхнем этаже — общая гостиная.

Брумунддале (Норвегия) - Mjøstårnet («Мьёсторнет»), он же небоскреб на озере Мьеса, 18 наземных этажей плюс подземный

Многоэтажка построена в 2019 году и отбила лавры самого высотного деревянного небоскреба у общежития из Ванкувера. Высота его — 85 метров (у канадской высотки - 53 метра).

Несущие колонны и балки в здании — из клееного бруса, перекрытия между этажами — из CLT. На верхних этажах перекрытия бетонные.

В здании — квартиры, офисы, отель. На первом этаже — ресторан. Под самой крышей — бассейн.