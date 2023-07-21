Врачи бьют тревогу: Мир накрыла опасная для здоровья "смартфонная болезнь"

Уже регистрируется ряд заболеваний, напрямую связанных с длительным пользованием смартфоном Фото: Shutterstock

Все мы знаем: чтобы быть здоровыми надо соблюдать три важных правила – хорошо спать, правильно есть, заниматься спортом. Но цивилизация вносит коррективы в наш образ жизни. Даже если мы молодцы, соблюдаем рекомендации врачей, все равно часто просто не замечаем, сколько времени проводим в смартфонах, пялимся в экраны ноутбука или компьютера. Чем больше – тем сильнее страдает (а подчас и меняется) наша физиология. А это может, увы, привести к серьезным патологиям.

Невролог Наталия Глотова, к. м.н., заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы №3 ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России рассказала, что уже регистрируется ряд заболеваний, напрямую связанных с длительным пользованием смартфоном или ноутбуком, «гаджетозависимые заболевания». Ведь это заставляет сидеть нас в определенной позе долгое время. По сути, мы сами себе организовываем сколиоз и все проблемы, с ним связанные.

«И регистрируем мы подобные заболевания больше всего именно у молодых людей», - отметила Наталия Глотова.

В первую очередь, конечно, страдает шейный отдел позвоночника из-за долго нахождения в одинаковой позе:

- Вытягивается вперед шея, спазмируются мышцы шейно-воротниковой зоны.

- Из-за этого ухудшается кровоснабжение головного мозга. А значит страдает память, концентрация внимания, возникают головные боли.

- Из-за постоянных наклонов вперед, над телефоном, возникает спазм межреберных мышц (то, что часто называют межреберной невралгией).

- Из-за наклона происходит снижение экурсии (объема) грудной клетки, а значит снижается жизненная емкость легких. Увеличивается риск развития различных воспалительных легочных заболеваний. У подростков чаще развивается одышка во время даже простых физических нагрузок.

- Нарушается работа всех внутренних органов (в согнутой позе они сдавлены) – отмечаются ранние гастриты, холециститы, ранние заболевания кишечника.

- И, конечно, нахождение в одной позе, приводит к повышенному тонусу в нижних конечностях, нарушению кровообращения, что приводит к развитию тромбозов. А застой крови в ногах – к риску развития варикоза.

Заметьте, это мы еще про зрение не говорим!

- Очень важно организовывать себе удобные, физиологичные условия не только дома (например, анатомическую подушку для сна, которая снимет напряжение с шейного отдела), но и правильный стул на рабочем месте, - добавила Наталья Глотова.

А профессор, д.м.н., Елена Катунина, руководитель отдела нейродегенеративных заболеваний ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России отметила, что смартфоны очень укорачивают память людей: вместо того, чтобы вспоминать, проще посмотреть в интернете, в смартфоне. Или вместо того, чтобы «включить мозг» вспомнить, подумать, сопоставить факт и прийти к какому-то выводу, проще опять же спросить в интернете. Получается, что благодаря гаджетам люди становятся более рассеянными, менее собранными – какой смысл напрягать мозг, если тебе все расскажет всезнающий интернет?

Сайт KP.RU, кстати, писал, что люди, реально зависящие от смартфонов, даже получают в «нагрузку» новую фобию – номофобию, боязнь остаться без гаджета на долгое время. А еще эта зависимость меняет мозг: у озабоченных гаджетами в прямом смысле слова кое-где не достает мозгов - в островковой коре, в гиппокамповой формации и в нижней височной доле. Эти области отвечают за память, навигацию в пространстве, за управление вниманием, поддерживают субъективные ощущения. Так что действительно – от смартфонов мы глупеем…

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