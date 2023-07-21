Игорь Гиркин (псевдоним Стрелков) Фото: Иван МАКЕЕВ

В столичном регионе арестован Игорь Гиркин (псевдоним Стрелков)

В столичном регионе задержан, а потом и арестован судом бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (псевдоним Стрелков)

Задержание Игоря Стрелкова: уголовное дело и обвинения в публичных призывах к экстремизму

В столичном регионе арестован Игорь Гиркин (псевдоним Стрелков). Следователи ФСБ России обыскали дом Стрелкова около полудня в пятницу, а увезли его с собой в суд.

К вечеру того же дня суд принял решение отправить Стрелкова в СИЗО на два месяца - до 18 сентября.

Как стало известно KP.RU Стрелков был задержан за распространение публичных призывов к ведению экстремистской деятельности» (280-я статья Уголовного кодекса РФ предусматривает штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до 5 лет).

Кто же написал заявление на Стрелкова? Заявление о привлечении за публичные призывы к экстремизму в интернете может написать любой бдительный гражданин. Прямо через сайт МВД России.

Биография экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова

Стрелков без сомнения человек известный. Прошел через боевые действия в Чеченской республике, один из первых, кто призвал членов военно-исторических клубов к защите в ополчении Донбасса, руководил отрядом самообороны Крыма и обороной Славянска. Однако из Славянска ушел со своим отрядом в Донецк. Был командующим добровольцев-ополченцев в Донецке, министром обороны ДНР. На Западе бывшему полковнику Гиркину приписали даже крушение Боинга на Донбассе, за что заочно приговорили в Гааге к пожизненному сроку.

В Мещанском суде столицы следствие настояло на аресте Игоря Стрелкова и помещении его в следственный изолятор.

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