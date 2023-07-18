В Госдуму внесена поправка о пяти годах заключения за пропаганду экстремизма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную думу РФ была внесена поправка в Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) об ответственности до пяти лет тюремного заключения за пропаганду, а также оправдание идеологии экстремизма. Об этом во вторник, 18 июля, глава комитета Госдума по безопасности Василий Пискарев.

«Внесли на рассмотрение Госдумы поправку в Уголовный кодекс об ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма… Наказание по этой статье предусмотрено от штрафа до 300 тысяч рублей и вплоть до пяти лет лишения свободы», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Напомним, как писал сайт KP.RU, в апреле этого года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому приобретенного российского гражданства лишают за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ, а также за совершение действий, создающих угрозу для национальной безопасности.