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Экономика22 июля 2023 20:29

Продукты стали жертвами шринкфляции: Производители массово скрывают рост цен, снижая размеры упаковок

В Госдуме предложили обязать торговые сети указывать две стоимости товара
Евгений БЕЛЯКОВ
Евгений БЕЛЯКОВ
Обычно покупатели смотрят лишь на цену, не обращая внимания на другие нюансы

Обычно покупатели смотрят лишь на цену, не обращая внимания на другие нюансы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эта уловка не нова. Но в последнее время она приобрела массовый характер. Как выяснили в Госдуме, около 90% всех упаковок в магазинах теперь меньше весят. Депутаты провели анонимную проверку 122 торговых точек в московских магазинах. И выяснили, что 87% молочных продуктов продается в упаковках объемом 925 – 950 мл вместо «честного» литра молока или кефира. Еще хуже ситуация с крупами. Около 97% упаковок гречки, риса, пшена и овсяных хлопьев расфасованы в пачки по 450 и 900 граммов. Вместо привычных килограмма и полкило.

У этой хитрости даже есть название – шринкфляция. Слово образовано из двух английских слов «shrink» (усыхать, сокращаться) и «inflation» (повышение цен). На практике это явление проявляется так. Допустим, производитель продает литр молока за 100 рублей, его издержки выросли, но он решает не повышать цену, а сократить упаковку. В итоге за 100 рублей теперь продается 950 мл молока. То есть, за ту же цену вы покупаете меньше товара. Инфляция составила 5%, но вы этого практически не заметили.

При этом, чтобы сделать изменение объема или веса еще более незаметным, размер упаковки не меняется. В нее просто наливается или насыпается меньше продукта. А вместо него лишнее пространство занимает воздух, который, как известно, производителю ничего не стоит.

В целом, в шринкфляции нет ничего плохого или противозаконного. Это не как на базаре, когда вас обвешивают, продавая по цене килограмма 800 или 900 граммов яблок или помидоров. Производители честно указывают вес и объем. А покупатель сам вправе решать, у кого брать товар.

Другое дело, что обычно мы смотрим лишь на цену, не обращая внимания на другие нюансы. И в итоге можем купить меньше за те же деньги. Поэтому депутаты предлагают обязать торговые сети указывать на ценнике не только стоимость единицы товара, но и сравнительную стоимость одного килограмма или литра продукта. Тогда покупателям будет проще определиться, что выгоднее положить в тележку супермаркета.

Похожую практику около 10 лет назад внедрили в банковской сфере. Раньше каждый банк придумывал на свой лад кредитные продукты. Обозначал в договоре номинальную ставку, потом мелким шрифтом накручивал разные комиссии. В итоге человек вроде бы брал в долг под 15 - 20% годовых, а отдавать в реальности приходилось 35 – 40%. Центробанк в какой-то момент решил навести порядок и обязал все банки раскрывать «полную стоимость кредита», со всеми комиссиями и накрутками. Теперь эта информация указывается крупным шрифтом в правом верхнем углу каждого кредитного договора. И потенциальный заемщик может легко сравнить предложения разных банков и выбрать наиболее выгодное.

На потребительском рынке такого механизма пока нет. Депутаты в течение нескольких лет пытаются пробить это на законодательном уровне. Но каждый раз инициативы погибают в межкабинетных согласованиях. В некоторых супермаркетах раскрывают «честную» стоимость литра и килограмма. Но это пока лишь добрая воля отдельных торговых сетей, а не законодательная обязанность для всех.

P.S. Кстати, как поясняют в Росстате, на определение реального роста цен такие уловки производителей не влияют. В ведомстве пересчитывают все цены, исходя из стандартных мер веса и объема – литров и килограммов. Статистику, в отличие от покупателей, обмануть сложнее.

О РАЗНОМ