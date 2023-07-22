Продукты стали жертвами шринкфляции: Производители массово скрывают рост цен, снижая размеры упаковок

Обычно покупатели смотрят лишь на цену, не обращая внимания на другие нюансы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эта уловка не нова. Но в последнее время она приобрела массовый характер. Как выяснили в Госдуме, около 90% всех упаковок в магазинах теперь меньше весят. Депутаты провели анонимную проверку 122 торговых точек в московских магазинах. И выяснили, что 87% молочных продуктов продается в упаковках объемом 925 – 950 мл вместо «честного» литра молока или кефира. Еще хуже ситуация с крупами. Около 97% упаковок гречки, риса, пшена и овсяных хлопьев расфасованы в пачки по 450 и 900 граммов. Вместо привычных килограмма и полкило.

У этой хитрости даже есть название – шринкфляция. Слово образовано из двух английских слов «shrink» (усыхать, сокращаться) и «inflation» (повышение цен). На практике это явление проявляется так. Допустим, производитель продает литр молока за 100 рублей, его издержки выросли, но он решает не повышать цену, а сократить упаковку. В итоге за 100 рублей теперь продается 950 мл молока. То есть, за ту же цену вы покупаете меньше товара. Инфляция составила 5%, но вы этого практически не заметили.

При этом, чтобы сделать изменение объема или веса еще более незаметным, размер упаковки не меняется. В нее просто наливается или насыпается меньше продукта. А вместо него лишнее пространство занимает воздух, который, как известно, производителю ничего не стоит.

В целом, в шринкфляции нет ничего плохого или противозаконного. Это не как на базаре, когда вас обвешивают, продавая по цене килограмма 800 или 900 граммов яблок или помидоров. Производители честно указывают вес и объем. А покупатель сам вправе решать, у кого брать товар.

Другое дело, что обычно мы смотрим лишь на цену, не обращая внимания на другие нюансы. И в итоге можем купить меньше за те же деньги. Поэтому депутаты предлагают обязать торговые сети указывать на ценнике не только стоимость единицы товара, но и сравнительную стоимость одного килограмма или литра продукта. Тогда покупателям будет проще определиться, что выгоднее положить в тележку супермаркета.

Похожую практику около 10 лет назад внедрили в банковской сфере. Раньше каждый банк придумывал на свой лад кредитные продукты. Обозначал в договоре номинальную ставку, потом мелким шрифтом накручивал разные комиссии. В итоге человек вроде бы брал в долг под 15 - 20% годовых, а отдавать в реальности приходилось 35 – 40%. Центробанк в какой-то момент решил навести порядок и обязал все банки раскрывать «полную стоимость кредита», со всеми комиссиями и накрутками. Теперь эта информация указывается крупным шрифтом в правом верхнем углу каждого кредитного договора. И потенциальный заемщик может легко сравнить предложения разных банков и выбрать наиболее выгодное.

На потребительском рынке такого механизма пока нет. Депутаты в течение нескольких лет пытаются пробить это на законодательном уровне. Но каждый раз инициативы погибают в межкабинетных согласованиях. В некоторых супермаркетах раскрывают «честную» стоимость литра и килограмма. Но это пока лишь добрая воля отдельных торговых сетей, а не законодательная обязанность для всех.

P.S. Кстати, как поясняют в Росстате, на определение реального роста цен такие уловки производителей не влияют. В ведомстве пересчитывают все цены, исходя из стандартных мер веса и объема – литров и килограммов. Статистику, в отличие от покупателей, обмануть сложнее.