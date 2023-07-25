ФСБ России задержала нелегальных палеонтологов

Кость мамонта пользуется спросом у мастеров-косторезов, которые создают из таких бивней объемные картины.

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области пресечен незаконный оборот палеонтологических останков мамонтовой фауны.

«В Бикинском районе Хабаровского края изъяты более 1,5 тонн мамонтовых бивней, без документов, подтверждающих законность их добычи. Бивни, упакованные в полипропиленовые мешки, были обнаружены в тайнике под деревянным полом нежилого помещения», - сообщили в ведомстве.

По предварительной оценке нелегальные палеонтологи выкопали из земли бивней мамонта на 50 миллионов рублей. Кость древнего животного пользуется спросом у мастеров -косторезов, которые умудряются создавать из таких бивней объемные картины. Стоимость таких ювелирных работ может достигать нескольких миллионов рублей.

Сейчас сотрудники ФСБ России проводят с нелегальными добытчиками разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.