«Своим потомкам стих я передам»

Единственная прижизненная фотография Шакарима Кудайбердиева. Иллюстрация: abaialemi.kz

Литературный Казахстан отмечает 165 лет со дня рождения Шакарима Кудайбердиева (1858-1931) – поэта, писателя, переводчика, композитора, историка и философа, племянника и ученика великого народного поэта Абая Кунанбаева (1845-1904). Кудайбердиева трудно назвать баловнем судьбы, а смерть литератора, осуществившего поэтический перевод на казахский язык пушкинских «Метели» и «Дубровского», была откровенно нелепой и трагичной. Имя поэта в течение десятилетий находилось под политическим и бюрократическим запретом, однако сегодня его произведения являются частью сокровищницы национальной культуры Казахстана.

По словам современной казахстанской писательницы Зауре Турехановой, Шакарим Кудайбердиев был одним из видных деятелей своего времени, чья жизнь и творчество будет изучаться поколениями. «Кудайбердиев известен казахскому народу не только как поэт, но и как переводчик-полиглот, который, помимо родного казахского, свободно владел арабским, персидским и русским языками, - подчеркивает Туреханова. - Он перевёл на казахский лирические произведения Хафиза, Навои, поэму «Лейли и Меджнун» Физули, роман «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу, повести и рассказы Александра Пушкина, Джорджа Байрона и Льва Толстого. С последним он даже находился в переписке. К тому же Кудайбердиев имел энциклопедические познания, был путешественником и философом. Шакарим — мудрец своего времени».

«Пробудило меня рано поэтическое слово»

В пятилетнем возрасте Шакарим стал учеником муллы, который обучил его основам арабского и персидского языков. Семилетний рубеж ребенка ознаменовался трагедией: он остался сиротой. Воспитателем стал дядя Абай, который сумел разглядеть и развить в племяннике творческие таланты. В юности круг его интересов представляли духовные и философские трактаты, античные и современные ему художественные произведения, география, естествознание, история.

Юноша освоил азы изобразительного искусства и резьбы по камню, научился моделировать и шить одежду, мастерил музыкальные инструменты. Уже в юном возрасте Шакарим начинает писать стихи, песни, трактаты.

Памятник Шакариму Кудайбердиеву в Семее. Иллюстрация: obvk.kz

В 20 лет поэт становится волостным управителем или старшиной – выборным главой округа. Работа на этом посту сформировала его общественно-политические взгляды, однако будущий классик достаточно быстро осознал, что становится рабом должности, в 1898 году он оставил пост, всецело посвятив себя творчеству и путешествиям. При финансовой поддержке Абая и по его рекомендации Шакарим посетил Турцию, где изучал древние тексты в Стамбульской библиотеке, Аравию, совершил паломничество в Мекку. Во Франции Кудайбердиев особое внимание уделил собранию древних книг, хранящихся в Парижской библиотеке.

По совету дяди Шакарим Кудайбердиев изучал творчество Толстого и Пушкина, увлекался произведения арабских писателей Хафиза, Физули, Навои, изучал творчество английских и американских писателей и поэтов эпохи романтизма. Главными темами его собственных произведений стали свобода личности, мораль, духовное развитие. Его наследие включает лирику, философские эссе, переводы и музыкальные произведения.

Шакарим Кудайбердиев является автором концептуального философского произведения «Три истины», в котором изложен основы его этической системы, ценности и эстетические приоритеты. Этот трактат Шакарим писал 30 лет.

В своей философской лирике «Зеркало казахов», «Калкаман-Мамыр» и «Енлик-Кебек» поэт анализирует самопознание человека, его духовное совершенствование, сохранение внутренней свободы как обязательного условия развития личности. Этим же темам посвящены поэтические размышления Шакарима о жизни и смерти, этических идеалах и ценностях современного ему общества («Записки Забытого», «Нартайлак и Айсулу» и «Смерть Кодара»). В «Саде подснежников» поэт и мыслитель указывает на необходимость нравственного воспитания молодёжи и усмирения эгоистических инстинктов.

Помимо стихов и философских эссе, творчество Шакарима представлено художественной прозой и переводами. Популярность завоевали также его басни, афоризмы и загадки. Поэт писал о себе:

Стали мне понятны краски, запахи земли и звуки.

Пробудило меня рано поэтическое слово.

Понял я, в чем тайна мира, мироздания основа

Через лирику Востока…

Когда разразилась Октябрьская революция, Шакарим написал стихотворение с говорящим названием «Взошла заря свободы». Позже поэт примет участие в общественно-политическом движении «Алаш», целью которого провозглашалось установление национально-территориальной казахской автономии в составе молодого советского государства. Однако Шакарим быстро разочаруется в государственном устройстве, основанном на грубой силе. Он уединится в горах Чингизтау на востоке Казахстана и проживёт там отшельником почти 10 лет.

Мурал на стене дома в посёлке Урджар в Восточно-Казахстанской области. Иллюстрация: jana-kezen.kz

Даже в этом безобидном качестве поэт ухитрился вызвать подозрения власти. Огульно обвинив Шакарима в связях с бандами, чекисты заключили поэта в тюрьму. А вскоре после выхода из нее он при невыясненных обстоятельствах был убит, говорили, что «по ошибке». Это случилось 2 октября 1931 года. Тело поэта было брошено в старый колодец, его стихи, проза, переводы и музыкальные произведения долгие десятилетия предавались забвенью, несмотря на то, что в 1958 году Генеральная прокуратура реабилитировала Шакарима Кудайбердиева за несостоятельностью обвинений.

«Родина Абая и Шакарима»

Сегодня имя поэта широко известно в Казахстане и за его пределами. В программной статье «Абай и Казахстан в XXI веке» президент страны Касым-Жомарт Токаев ставит Кудайбердиева на одну планку с Абаем. «Семей — одно из важных сакральных мест в истории Казахстана. Город Семей, играющий особую роль в духовном развитии страны, следует обозначить как исторический центр. Родина Абая и Шакарима, Мухтара Ауэзова достойна особого почёта», - пишет глава государства.

Возвращение поэта в историю и современность было долгим и трудным. В 1961 году его сын перезахоронил останки отца, местом упокоения стал аул Жидебай, могила Шакарима находится рядом с мавзолеем его наставника и учителя Абая. В 1988 году в семипалатинской газете «Иртыш» вышла посвященная Шакариму статья «Возвращение поэта». На следующий год читатели увидели сборник его произведений, а в 2008 году казахстанский писатель Роллан Сейсенбаев презентовал трёхтомник Шакарима Кудайбердиева, куда, помимо лирики, вошли документы, свидетельствующие о драматической смерти.

Сегодня именем поэта назван университет, ему установлен памятник в городе Семей. Сбылось пророчество Шакарима:

Своим потомкам стих я передам –

Одним на радость и на смех другим.

Хоть не придётся повстречаться нам,

Пусть знают, как я скорбью был томим.