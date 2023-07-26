Под эгидой нацпроекта «Экология» на Камчатке пройдет Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край»

В период с 1 по 7 августа 450 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России вместе с экспертами будут анализировать проблемы экологического состояния России и разрабатывать предложения по его улучшению.

Свои заявки на участие подали более 5 тысяч человек. Это студенты профильных экологических направлений, представители экологических сообществ и активисты общественных движений, молодые ученые в области экологических технологий. Был определен список из 450 участников, прошедших конкурсный отбор.

Главной площадкой форума станет гостиничный комплекс «Лагуна», здесь будет организована работа тематических клубов, проведение мастер-классов, панельных дискуссий, спортивных и культурных активностей. Одновременно с этим в трех городах региона: Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске – пройдет открытая городская программа для всех желающих.

Темы клубов определены исходя из актуальных вопросов современной экологической повестки, а также ключевых направлений нацпроекта «Экология», а именно: «Лес и климат», «Чистый воздух», «Развитие заповедной системы России», «Зеленая дипломатия», «Эковолонтерство и развитие экологических сообществ», «Экология в сфере образования», «Ликвидация накопленного экологического вреда», «Зеленые города» и другие темы. В каждом клубе участникам вместе с экспертами и наставниками предстоит сформировать молодежные экологические инициативы в практические предложения для их последующего внедрения в общероссийскую практику.

Помимо этого, пройдут пленарные сессии, семинары, встречи с ведущими специалистами в сфере экологии, учёными, представителями госкорпораций, а также крупных коммерческих компаний страны. Участники форума попробуют свои силы в обустройстве пешеходных маршрутов и строительстве экотроп, посетят полигон твердых бытовых отходов в поселке Вулканный, смогут провести анализ проб воды, почвы и воздуха, разработать цифровой двойник и провести подсчет углеродного следа.

По итогам работы форума его участники подготовят молодёжный аналитический обзор, в который войдет подробный анализ проблем экологического состояния России и предложения по улучшению ситуации. Участникам также предстоит выработать новые модели и направления международного экологического сотрудничества, разработать годовой план деятельности Всероссийского движения юных натуралистов, а также определить модель работы Всероссийского молодежного экологического центра в Камчатском крае.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Правительство Камчатского края. Генеральным партнёром Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» является ГК «Росатом». Официальные партнёры – Банк ВТБ (ПАО), Российское движение детей и молодёжи «Движение первых», Газпромбанк (АО). Экологическим партнёром форума является ППК «Российский экологический оператор», АНО «Национальные приоритеты».

Напомним, что что для комплексного улучшения экологической обстановки, повышения качества жизни и здоровья россиян реализуется национальный проект «Экология».