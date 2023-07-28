Уж близко пенсия, а Германна все нет

Чтобы встретить достойного мужчину, надо бы сначала себя привести в порядок. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Для начала хорошо бы понять главный закон притяжения людей - подобное к подобному. Мужчина, которого ты встретишь, будет твоим отражением. Нет, тут разговор не про бороду и ногти оранжевого цвета. А про душевное, незаметное глазу. Если ты отчаянно ищешь того, кто придет и тебя спасет от этой сложной жизни и вечного поиска денег, то, скорее всего, встретишь мужчину, который точно так же ищет, кто бы взял на себя его жизненные трудности. И вместо спасателя ты найдешь на свою голову еще больше сложностей.

Или, например, ты так хочешь любви и внимания, что ждешь мужчину, который будет тебя развлекать, баловать, обожать, а ты - просто получать все это и наслаждаться. В этом случае ты, скорее всего, встретишь мужчину, который точно так же ждет, что любимая посвятит всю себя ему единственному. Так вы и будете тянуть одеяло каждый на себя и требовать любви, вместо того чтобы делиться.

Чтобы встретить достойного мужчину, надо бы сначала себя привести в порядок. Потому что вполне возможно, что ты принадлежишь к одному из типов женщин, которые мужчин очень пугают.

Вот они.

ХИЩНИЦА

Она в поиске. У нее ищущий хищный взгляд. Она смотрит, как будто рентгеном просвечивает. Она всегда при параде, макияже и с ходу включается в активный флирт.

Почему пугает

Сложно понять, какая она на самом деле, когда не на охоте. Страшновато: чего это она так набрасывается? Мужчина, который ищет нормальных отношений, может не захотеть «заменить ей весь мир» - очень уж это хлопотно.

Что делать

Перестать видеть в каждом встречном суженого. Это делает тебя одержимой и неестественной. А еще опасность в том, что любого более-менее не страшного мужчину ты будешь видеть идеальным. Слепила из того, что было, в аффекте.

УТОПАЮЩАЯ

Она ищет спасателя. Который решит ее материальные вопросы, сделает ей ремонт в ванной, научит водить машину, заменит ее ребенку отца, заменит ей самой отца…

Почему пугает

Потому что мужчина тоже человек и ищет радости для себя. Он хочет, чтобы его жизнь с появлением женщины стала еще лучше. А с такой дамой - это как еще на одну работу устроиться…

Что делать

Решить свои проблемы. С работой, с жилплощадью. Сделать ремонт с помощью других, специально обученных мужчин. А любимого искать для счастья, а не чтобы пользу приносил.

МСТИТЕЛЬНИЦА

Ее когда-то обидел какой-то «козлина». Уж не знаю, как мужчины это чуют, но чуют. Наверное, им видна бегущая строка в ее глазах: «все мужики - гады, никому не верь», «я не злопамятная - отомщу и забуду» и т. д.

Почему пугает

Опоздаешь случайно на 5 минут и получишь от нее затрещину и океан негодования. Потому что ее бывший всегда опаздывал, не уважал ее, не ценил ее время, а еще не дарил роз, называл дурой и вообще… Ну кому охота расплачиваться за косяки другого мужчины?

Что делать

Избавиться от обиды на «козлину». Обратиться к психотерапевту. Можно сэкономить - встретиться с бывшим и высказать ему все-все-все. А потом выдохнуть, пожелать ему катиться по другой дороге. И, расправив плечи и улыбнувшись, отправиться в свое новое путешествие с открытым сердцем и без страха.

БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК

У нее нет времени на отношения. Работа, другая работа, подружки (не бросать же их ради парня), в обед надо успеть к маме заскочить, а по вечерам - ребенка из сада забирать. Выходные - магазин, ванна, уборка… Прости, милый, нет сил.

Почему пугает

Потому что мужчина хочет быть вместе, быть вдвоем, куда-то ходить, развлекаться, разговаривать и так далее… Особенно и так далее! А ей некогда. А когда же она будет заботиться о нем?

Что делать

Подумать: а нужны ли тебе отношения? Когда чего-то хочется, когда есть осознанное желание быть с кем-то, находится и время, и место, и силы находятся (или, наоборот, сначала время и силы освобождаются). А если ты разрываешься, то не ищи свиданий, лучше отдохни и позаботься о себе!

НЕСВОБОДНАЯ

Она все еще любит бывшего. Или своего лучшего друга. Или Хью Гранта. В общем, ее сердце занято. Зачем тогда она хочет познакомиться с новым мужчиной? Чтобы забыть бывшего, чтобы доказать бывшему, а может быть, и показать, вызвать ревность и т. д.

Почему пугает

Потому что такая женщина будет не любить, а использовать. Зачем это мужчине?

Что делать

Освободить сердце. Психотерапия, медитации, новые хобби. Не надо вышибать клин клином, это может нанести вред всем.

ВОРЧУНЬЯ

Погода плохая, все бесят, в метро толпа, на дорогах пробки, кино скучное, пончик слишком сладкий, ноги у нее из-за него толстые, подруги - дуры, мама манипулирует, работа надоела… Выражение лица «не подходи - убьет», походка «горбун отверженный». Одна радость - его любовь!

Почему пугает

Мужчина в женщине ищет энергию, подпитку, поддержку, эмоции. А не черную тучу и зеленую тоску.

Что делать

Ой, даже и не знаю… Вариант только один - найти такого же душнилу, как ты, и вместе ненавидеть окружающий мир.