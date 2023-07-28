Ассамблея народов России на пятом молодежном форуме «Территория смыслов»

«Территория смыслов» – 2023 включает работу 8 смен: с 26 июля по 2 сентября 2023 года. Девиз Форума 2023 года: «Делай больше, чем можешь!». Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России» поздравляет участников и открывает на площадке «Территории смыслов» уникальную выставку национальных костюмов из частной коллекции Елены Робертовны Бунаковой. Уникальное собрание из 12 объектов характеризует взаимоотношения в интернациональной, многонациональной семье народов России. Выбор именно этой коллекции не случаен.

По мнению генерального директора ОГО «АНР» Александра Васильевича Дарковича: «Данное собрание из 12 моделей сочетает замкнутый энергетический круг, обобщая в себе традиционные ценности 12 национальных культур. Праздничная одежда неземной красоты, подчеркивает народные традиции и формирует эстетическое чувство прекрасного».

«Костюмами, - говорит коллекционер Елена Робертовна, - можно бесконечно любоваться и учиться любить свою многонациональную страну, ее людей...»

Действительно мы понимаем, что символы национальной культуры обогащают народы: в украинском венке всегда определенное количество лент, а орнамент белорусского костюма - своеобразный оберег. Молдавские одежды ярки, красочны и всегда украшены поясом, а история армянской одежды насчитывает три тысячи лет. В Туркмении женское платье с вышивкой и сегодня обязательно для школьниц и студенток, а платья таджичек переливаются и обильно полосаты... Узбекский стеганый халат спасет и от жары, и от холода, а в цветовой гамме азербайджанских тканей преобладает красный цвет, ведь, по одной из версий, даже в самом названии этой республики заложено слово "огонь"... Металлическая застежка сакта неспроста присутствует в прибалтийском костюме, она не только имеет практическое применение, но и обладает магическими свойствами.

Одежда, быт, природа, условия жизни этноса, интересны не только исследователю, но и посетителям экспозиции. Стремление узнать, понять друг друга всегда «дает больше, чем можешь взять!» Плодотворной вдохновенной работы «Территория смыслов!»