Оксана Журавлева: «Хочется, чтобы у всех моих учеников было счастливое будущее»

Вести уроки у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) еще труднее, чем у здоровых: требуется гораздо больше и времени, чтобы объяснить материал, и усилий — поддерживать дисциплину, и душевной стойкости — быть опорой на пути во взрослую жизнь. Коррекционный педагог Оксана Журавлева уверена: ребенку с серьезными заболеваниями, в том числе с особенностями развития, учителя, родители и общество способны помочь успешно преодолеть непростые школьные годы.

— Оксана Евгеньевна, вы преподавали физику и математику, потом стали коррекционным педагогом. Чем для вас как учителя отличается работа со школьниками с ОВЗ от обучения их здоровых сверстников?

— В преподавании здоровым детям и тем, у кого есть ОВЗ, много отличий, касающихся чисто профессиональных тонкостей: длительность уроков, методики преподавания,)выстраивание общения... Однако, помимо этого, я вижу вот какую разницу. Когда мы, учителя, работаем со здоровым школьником, мы, конечно, переживаем, как он устроится в жизни: выберет ли подходящую профессию, станет ли хорошим специалистом, не приобретет ли вредные привычки...Однако у подростка, не имеющего серьезных болезней, есть большой ресурс в виде физического и психического здоровья, который поможет ему влиться в общество, занять место под солнцем.

Когда преподаешь детям с ОВЗ, то все иначе. Трудно думать о том, что будет с ними дальше, ведь им так тяжело устроиться на работу, организовать свою жизнь. Они могут потеряться, когда выходят из школы. Хочется, чтобы у всех учеников было счастливое будущее, однако, если за здорового ученика просто волнуешься, то за подростка с ОВЗ душа болит.

Любым детям нужен учитель, который к ним относится с уважением и добротой, а ученику с ОВЗ особенно.

— На ваш взгляд, чем могут помочь учителя, общество, государство детям с ОВЗ, выпускающимся из школы?

— Если говорить о государстве, то, конечно, необходимо разрабатывать и внедрять как можно больше программ по трудоустройству таких детишек. Надо, чтобы на предприятиях для них создавались рабочие места: сейчас таковых недостаточно. И, конечно, нужно больше подходящих бюджетных мест в колледжах -профзаведениях.

Важно, чтобы здоровые люди, встречая тех, у кого ОВЗ, относились к ним, как к равным, морально поддерживали. Это подчас сложно, но только так можно построить процветающее, гуманное общество.

Задача учителя — делать все, что в его силах, чтобы помочь ученику с ОВЗ получить необходимые знания, а для этого надо регулярно повышать свою квалификацию.

— Что вы делаете для укрепления ваших профессиональных навыков?

— Постоянно учусь, как в процессе работы с ребятами, так и осваивая новые методики на образовательных программах. Например, я проходила переквалификацию по коррекционной педагогике в Академии постдипломного образования г. Санкт-Петербург, курсы повышения квалификации «Психолого-коррекционное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ФГОС 12.12.2022».

Завершила обучение методике подготовки к государственной итоговой аттестации по математике. А недавно прошла курсы повышения квалификации по аспектам преподавания в школах теории вероятности, благополучно сдала экзамен.

— Теория вероятностей — для детей с ОВЗ?

— Нет, для всех. Я некоторое время я работала в лицее, где обучались сильные, мотивированные дети, и одновременно в школе для детей с проблемами психического развития. Я поняла, что порой те методики и педагогические приемы, которые мы применяем к детям из коррекционных школ, очень ценными и полезными оказываются и при работе с одаренными детьми, и наоборот. Поэтому я регулярно изучаю не только то, что касается преподавания тем, у кого ОВЗ, но и любые интересные мне методики.

— В советские времена школа выполняла не только образовательную, но и воспитательную функцию. Сейчас задача учителей — только преподавать, и многие отцы и матери не вовлечены в процесс учебы своих детей. Если речь идет о школьнике с ОВЗ, то насколько тесно нужно родителям взаимодействовать с педагогом?

— Не соглашусь, что школа только учит. Воспитательная функция тоже присутствует: например, то, чем занимается классный руководитель, относится именно к ней.

Однако вы правы в том, что в большей мере воспитанием ребенка занимаются члены семьи. В случае детей с особенностями развития образовательный процесс наиболее эффективен именно с родительской поддержкой, потому что мать и отец лучше всех понимают своего ребенка. С их помощью учителю легче организовать обучение школьника так, чтобы ему было максимально комфортно, и создать лучшие условия для усвоения материала.

Наладить сотрудничество с матерью или отцом ребенка с ОВЗ — еще один фронт работы для коррекционного педагога. И он очень трудный, потому что взаимодействовать приходится с представителями разных социальных (и асоциальных) групп. Не все родители идут на контакт с педагогом, хотя ведь речь идет об обучении и воспитании самого главного в их жизни — ребенка.

В случаях, когда родители прислушиваются к мнению и рекомендациям педагога, тем самым помогая своему ребенку, виден хороший прогресс в обучении.

— Оксана Евгеньевна, как вы пришли к работе с детьми, у которых есть особенности здоровья? Это была какая-то внутренняя потребность?

— Сейчас я понимаю, что это дело всей жизни. Но, скорее, не я к нему пришла – оно ко мне. Судьба привела. У меня родился сын. И его проблемы со здоровьем заставили меня с головой окунуться в эту тему. Я воспитывала его – и развивалась сама. Но только когда я попала в школу, где начала работать с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, я поняла, насколько это важно для меня.

— То есть это не было мечтой детства – стать преподавателем?

— Преподавателем – пожалуй, нет. Я закончила школу с золотой медалью и мечтала поступить в Казанский федеральный университет на факультет вычислительной математики и кибернетики. Стоит ли говорить, что конкурс был просто астрономический. Мне не хватило одного балла, и это в каком-то смысле решило мою судьбу. Меня с теми же баллами без экзаменов взяли на педагогический.

После окончания вуза я сначала преподавала математику и физику в Набережных Челнах, но меня в работе вдохновляло не только решение примеров, задач, сколько становление маленького ученика как личности в тех условиях, в которых он растет. Этот период моей жизни пришелся на 90 годы, когда все перевернулось с ног на голову. Тогда я поняла, что образовательная система, как и семья, должна быть стабильной и брать все лучшее из накопленного опыта. При мудрой политике семьи и государства ученик становился прекрасным человеком.

Когда я попала в поселок Бугры Ленинградской области и устроилась в местную школу, то осознала, как мне нравится преподавать! Мы с учениками много занимались и внеклассной работой, проектной деятельностью. Запомнилось мне, как с моим 5 «б» классом и их родителями в 2017 году вместе работали над экологическим проектом, в рамках которого встречались с заместителем главы администрации Бугровской волости, директором Культурно-досугового центра поселка Бугры, проводили опрос среди жителей. А другой наш с ребятами проект – «Великие династии» – был даже отмечен наградой администрации школы.

С работы в школе Бугров начался для меня новый этап преподавания Потом мы с сыном перебрались в Санкт-Петербург, и здесь я продолжила преподавать физику и математику.

— И как у ваших учеников с успеваемостью? Радуют?

— Очень. Если говорить о тех ребятах, которым я преподаю в общеобразовательных классах, то большинство из моих ребят стабильно сдают ЕГЭ по физике и математике на 65-83 балла, поступают в хорошие вузы. Многие становятся победителями школьного и муниципального этапов различных олимпиад. Если говорить о коррекционной школе, то там ЕГЭ не проводится, только ОГЭ: ученики совершают свои маленькие победы, демонстрируя настолько хорошие результаты, насколько это возможно при их заболеваниях.

Понятно, что достижения у ребят с ОВЗ и у здоровых разные, но я горжусь всеми своими учениками, их победы меня всегда вдохновляют.

— В наши дни многие педагоги уходят из школ: в начале 2022/2023 учебного года учителей насчитывалось на 19 тысяч меньше, чем в августе 2021. Очевидно, что в системе образования есть и хорошее, и недостатки. Как вы к ним приспосабливаетесь?

— Минусы, конечно, есть, как в любой сфере, но они не кажутся слишком ужасными, когда своя профессия нравится. В моей жизни был период, когда я отошла от преподавания и стала работать в управлении социальной защиты населения. Я тогда вышла замуж и стала мамой. Успела поработать в земельной кадастровой палате, в управлении Росреестра. А потом снова все в жизни поменялось, заболел сын, мы переехали в поселок Бугры. Это было непростое время, но именно необходимость быть рядом с ребенком и помогать ему в учебе снова привела меня в школу. Так я вернулась к педагогической деятельности – и поняла, что это, как говорится, мое. А когда вижу результаты своей работы: хорошие оценки учеников, их отзывы, слова благодарности от их родителей, – появляются новые силы, чтобы преподавать дальше.