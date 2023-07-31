Андрей Никитин: Есть много вакансий с хорошими зарплатами, но нет отклика от соискателей

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Андрей Никитин напомнил о задаче Президента Владимира Путина в течение пяти лет подготовить порядка миллиона профессиональных рабочих кадров по наиболее востребованным специальностям для электронной и оборонной промышленности, робототехники, атомной отрасли, машиностроения, фармацевтики, металлургии, сельского хозяйства, строительства, транспорта. Без решения этой проблемы нельзя обеспечить безопасность, технологический суверенитет и конкурентоспособность нашей страны.

Андрей Никитин констатировал рекордно низкий уровень безработицы на фоне высокой потребности экономики в квалифицированных кадрах.

А директор департамента занятости населения министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов признал наличие кадрового голода из-за несоответствия запросов предприятий и квалификации соискателей.

«Отечественные предприятия наращивают производственные мощности, куда требуются работники. В организациях есть много вакансий с хорошими зарплатами, но нет отклика от соискателей. Граждане, ищущие работу через службы занятости, по своему профессиональному образованию и уровню подготовки не всегда соответствуют запросам рынка труда и потребностям предприятий», — подчеркнул Андрей Никитин.

Средний уровень безработицы в России составляет 3,3%. В Новгородской области этот показатель ниже трех процентов. Однако в ряде регионов уровень безработицы гораздо выше и составляет от 6,7% до 27,5%. Среди них Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Чеченская народная республика, Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балканская республика, Республика Алтай, Тыва, Калмыкия, Бурятия, Забайкальский край,

Святослав Сорокин, директор департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций министерства экономического развития РФ считает, что среди причин высокого уровня безработных теневая занятость, сложности с поиском работы у молодежи.

«В некоторых регионах уровень молодежной безработицы доходит до 44%. Необходимо использовать успешные практики других регионов и искать новые решения. Например, достойное подспорье дают рабочие студенческие отряды и система развития и поддержки по линии Росмолодежи – хороший инструмент для получения практики и дальнейшего трудоустройства», – констатировал Святослав Сорокин.

В решении проблем рынка труда большую роль играет развитие среднего профессионального образования и университетов.

Андрей Никитин высказался за создание таких условий для молодежи, чтобы она шла на предприятия. Маршрутизация выпускников от школы, колледжа или университета до места работы на предприятии — одна из задач органов власти.

«Для этого необходимо повышать взаимодействие колледжей и техникумов с работодателями, укреплять их взаимовыгодное сотрудничество», – сказал Андрей Никитин.

Например, в Новгородской области с 2023 года правительство, университет и колледжи заключают соглашения с системообразующими предприятиями для совместного определения вопросов организации образовательного процесса, программ, экзаменов, трудоустройства.

По мнению заместителя министра науки и высшего образования РФ Дмитрия Афанасьева, во время обучения в вузе студенты должны иметь возможность для получения дополнительной квалификации.

«Нужно пересмотреть роль заочной формы обучения. Дуальное образование может помочь повысить уровень квалификации. Также кроме кампусов необходимо развивать студенческие лаборатории, оборонно-конструкторские бюро. Ранний выход студентов на предприятие, практика уже во время обучения, позволит закрепиться на рабочем месте и освоить актуальные требования к специальности», – предложил Дмитрий Афанасьев.

Исполняющая обязанности директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения министерства просвещения РФ Татевик Карабекян ратует за раннюю, уже со школьной скамьи профориентацию.

«Одна из проблем, из-за которой студент или выпускник не может устроиться на работу – неправильно выбранная профессия. С 1 сентября для образовательных организаций начнет работать единая модель профориентации с уклоном на запросы экономики. Не менее важно адаптировать под современные запросы и педагогов. Надо, чтобы и преподаватели могли своими глазами посмотреть на предприятия, чтобы понимать, какие требования ждут их студентов», – заявила Татевик Карабекян.

Директор Института социальной политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Лилия Овчарова обратила внимание, на недостаточность ресурсов, которые предприятия и корпорации направляют на переподготовку своих сотрудников.

«Профильные министерства и губернаторы не должны брать на себя абсолютно всю ответственность за развитие рынка труда. Работодатели тоже обязаны участвовать в формировании кадрового потенциала», – сказала эксперт и выделила определяющий фактор при организации трудовой миграции. Это решение жилищного вопроса для сотрудников.

«В сфере внутренней трудовой миграции из трудоизбыточных регионов в трудонедостаточные, а также внутри одного субъекта нужны дополнительные меры. Так, в Новгородской области мы ввели за счет областного бюджета компенсации затрат для работодателей по оплате труда, аренде жилья и проезда, без ограничений по удаленности, для трудоустроенных работников из числа уволенных граждан и тех, кто под риском увольнения», – согласился Андрей Никитин, что трудовая миграция будет способствовать решению проблемы рынка труда.

До 10 августа регионы должны представить свои предложения по вопросу развития рынка труда. В течение месяца пройдут круглые столы с комиссиями по направлениям «Экономика и финансы», «Образование», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство», где будут обсуждать и предложения регионов. Результат представят в итоговом докладе Госсовета Владимиру Путину.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С 18 по 21 сентября в Великом Новгороде в рамках проекта «Профессионалитет» пройдет финал чемпионата высоких технологий.

«Чемпионат поможет внедрить динамично развивающиеся и перспективные направления подготовки кадров для высокотехнологичных производств, цифровой экономики и импортозамещения», - подчеркнул председатель комиссии Госсовета РФ по социальной политике Андрей Никитин соответствие мероприятия запросу на развитие рынка труда .

На чемпионате выступят перспективные ребята из 26 регионов в 8 компетенциях: биопротезирование, изготовление индивидуальных имплантов, технологии развития городов и территорий, геопространственная цифровая инженерия, управление ЭОГ-проектами, летающая робототехника, нейросети и большие данные, биохимические технологии моделирования процессов.