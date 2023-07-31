Единственная школа астрономии в России и креативный кластер в Екатеринбурге: рассказываем про яркие проекты уральских соцпредпринимателей

В Свердловской области работают уникальные проекты социальных предпринимателей.

Урал — хоть и увековечен в стихах Твардовского как опорный край державы, но «похвастаться» может не только развитой промышленностью и сельским хозяйством. В столице региона — Свердловской области — действуют вдохновляющие проекты социальных предпринимателей, которые поддерживает Фонд региональных социальных программ «Наше будущее».

«Я МОГУ!»

В Екатеринбурге 13-й год работает научно-производственное предприятие (НПП) «Детская Восстановительная Медицина». Оно разрабатывает и выпускает реабилитационное оборудование для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) под брендом «Я могу!»

Екатерина Карпова, заместитель директора по маркетингу ООО НПП «Детская Восстановительная Медицина». Фото предоставлено: Фондом «Наше будущее»

В компании работают полсотни сотрудников. Каждый месяц производится 650 изделий. Нынешнее руководство вспоминает слова директора Евгения Крупина (в прошлом году он скончался после продолжительной болезни):

– Эта тематика (аппараты для реабилитации — Ред.) абсолютно не была связана с чем-то личным. Просто оценили: есть иностранные производители, которые делают достаточно понятные, технологичные, хоть и дорогие вещи. И есть российские производители, которые делают что-то похожее, но не настолько интересное.

Предприятие выпускает опоры для стояния с пневмоприводом (их еще называют — вертикализаторы), опоры для сидения, ползания и лежания, опоры в кровать, ходунки на колесах, реабилитационные тренажеры. Все изделия поддерживают адаптивную регулировку под параметры ребенка. Компания запатентовала десять моделей своих изделий.

Средства реабилитации покупают регионы для соцобеспечения жителей. Приобретают их и в частном порядке.

Пять лет назад компания решила провести конкурс рисунков для детей-инвалидов «Я могу! Я рисую!» и наградить участников продукцией для реабилитации. Компания думала: пришлют от силы 100-150 работ, но получили более 500 рисунков.

– Стало понятно: дети с ОВЗ хотят быть услышанными и стремятся реализовать себя в творчестве. В 2019 году была организована АНО содействия социальной реабилитации детей-инвалидов «Я Могу!», – рассказали в компании.

Конкурс стал регулярным, а выставку работ организуют на значимых городских площадках, отправляют в другие регионы и оформили экспозицию с «картин» у себя на предприятии. Сделали конкурс и для педагогов «Я могу! Я учу!», где они представляют свои лучшие практики и методические разработки по работе с детьми с ДЦП.

В 2017 году проект НПП стал победителем конкурса «Социальный предприниматель-2017» Фонда «Наше будущее». Предприятие получило беспроцентный заем — 5 миллионов рублей. У компании много отраслевых наград, в том числе неоднократное признание Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

КРЕАТИВ — НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

Название Сысерти на юге области ушло в народ и часто используется как собирательный образ провинциального городка. Сейчас тут около 20 тыс. жителей. Сложно поверить, но здесь пять лет назад основали образцовый креативный кластер.

Главным драйвером преобразований выступает НКО «Агентство развития Сысерти». Себя команда называет «агентом положительных изменений и продюсером проектов по развитию». Что довольно метко отражает суть работы. Проект ведет команда уральских предпринимателей. Один из них — сооснователь Ян Кожан — рассказывает: Сысерть — не его родной город. Но ее он полюбил всей душой.

Ян Кожан — один из сооснователей НКО «Агентство развития Сысерти». Фото предоставлено: НКО «Агентство развития Сысерти»

– Просто в 2019-м попал туда, – вспоминает Ян. – Как раз пришел молодой активный мэр, а мы с партнерами думали реализовать проект по улучшению городской среды. А претворить это можно, если привлечь бизнес. Если какое-то хорошее дело денег не зарабатывает, оно обязательно проиграет плохому, которое хоть небольшие доходы имеет. Наша задумка — чтобы компании и люди зарабатывали и делали город лучше.

В Сысерти сохранились руины железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских (основан 1732 году). В начале нулевых предприятие остановилось. Команда НКО вдохнула в него новую жизнь.

Сейчас «Завод» — так и назвали место — не только памятник культуры федерального значения, но и одно из самых известных мест для индустриального туризма в Свердловской области. Позитивные изменения затронули территорию предприятия и весь исторический центр города и даже округ.

В команде НКО около 20 человек. Для некоторых проектов задействуют до 300 человек.

– Мы предпочитаем слово «сообщество». Вообще идея сообществ уже становится генетическим кодом Сысерти, – делится Ян.

На Урале в ходу фраза — «Все пошло от завода».

– Сейчас предприятия в привычном понимании нет, а на его месте — креативная индустрия. Но метафизическая роль завода все равно остается. Завод уже в новом обличии развивается и тянет за собой город. Это такое уральское правило, которому мы следуем. При этом индустриальное прошлое не забываем, а транслируем ценность рабочих профессий.

Летом 2020-го команда полтора месяца готовила «Завод» к открытию. Впервые за десятилетия в истории промплощадки началось новое созидательное время. Провели фестиваль «Лето на Заводе», привлекли первых резидентов из числа бизнеса.

– На первое мероприятие (оно длилось 1,5 месяца — Ред.) пришло 20 тысяч людей. А когда видишь, что твой труд кому-то нужен, — это добавляет сил. И таких поводов у нас много, – вспоминает Ян.

Сейчас «Завод» трансформировался в круглогодичную площадку креативного кластера. Тут открыты коворкинг и мастерские. В этому году мероприятия фестиваля проходят не только на «Заводе», но и на территории исторического города и других площадках Сысертского округа.

– Завод стал сердцем города, но не единственным. Сейчас создаем и возрождаем туристические, промышленные, исторические объекты — новые проекты, которые подпитываются энергетикой «Завода», – поделился директор НКО.

Инициативы НКО «Агентство развития Сысерти» назвал полезными и интересными президент Владимир Путин (на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени»).

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

У астрономии в контексте школьного образования сложная судьба. Ее то возвращают в учебный план, то убирают. Последний раз исключили из перечня изучаемых дисциплин буквально год назад.

В то же время в Екатеринбурге действует единственная в России частная школа астрономии KantrSkrip. В названии «зашифрованы» фамилии руководителей — Ксении Кантор и Павла Скрипниченко. Социальный бизнес занимается популяризацией и профориентацией в области космических и естественных наук, готовит ребят к профильным олимпиадам и просто влюбляет в науку.

Ксения Кантор — Соучредитель и Директор ООО «Кантрскрип». Фото предоставлено: частной школой астрономии KantrSkrip

– Сегодня ситуация сложилась так, что люди стали часто путать астрономию и астрологию: условно говоря, некое верование и науку. Есть кадровый дефицит среди преподавателей астрономии. В вузах все меньше абитуриентов по программам обучения астрофизики и иным смежным, поскольку дети просто не знают про эту науку, – рассказала Ксения Кантор.

Поступают в школу не только дети из Екатеринбурга. На онлайн-курсы записываются со всей страны. Если суммировать слушателей и учеников всех проектов KantrSkrip, их число за семь лет уже перевалило за 50 тысяч. На занятиях изучают не только теорию, но и привлекают студентов к научной деятельности — например, просят ассистировать в научных группах. В школе преподают 18 педагогов, которые сами являются выпускниками кафедры астрономии и геологии. Для одаренных детей сделали программу «Академия звездного флота». Участники становятся членами виртуального «экипажа» и решают различные задачи — от социальных до инженерных.

Преподаватели KantrSkrip создали собственную рабочую тетрадь и множество презентационных материалов, которые необходимы для объяснения сложного материала. В младших группах используются элементы геймификации: когда учеба протекает в формате игрового процесса. Для детей с ограниченными возможностями здоровья оказывается тьюторская поддержка (совместно с фондом «Хочу в науку»). Тьютор помогает ребенку адаптироваться в новом коллективе и интегрироваться в образовательный процесс.

Преподаватели Школы популяризируют космические науки среди школьников. Педагоги рассказывают просто и увлекательно о сложных и малоизвестных профессиях будущего. Проводят «Дни науки в школах» при поддержке Фонда «Наше будущее». Преподаватели читают детям нескучные лекции. Запустили семейный фестиваль «Дни космоса»: он длится восемь дней, а съезжаются на него гости со всей области.

Все образовательные курсы в школе астрономии — платные, а практически все популяризационные мероприятия проводятся для всех желающих бесплатно. В 2016 году социальное предприятие поддержал Фонд «Наше будущее», выделив на развитие беспроцентный займ в 500 тыс. рублей.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Примеры уральских бизнес-проектов и НКО — еще одна иллюстрация так называемого социального эффекта предпринимательства. В Сысерти смелое начинание команды сподвижников разом охватывает сразу несколько «болевых точек»: развивает экономику малого города (что, в свою очередь, стимулирует создание рабочих мест), сохраняет историческую память места, развивает туризм.

«Детская Восстановительная Медицина» начала заниматься импортозамещением (как любят говорить в соцсетях — «до того как это стало мейнстримом») реабилитационного оборудования для детей с ОВЗ. Важность подобных производств трудно переоценить. Компания могла бы остановиться на этом и развиваться исключительно в направлении масштабирования производства, расширения продуктового портфеля и увеличения оборота. Однако наряду с этим выбрала и «побочную» ветку развития: основав автономную некоммерческую организацию содействия социальной реабилитации детей-инвалидов и запустив программу для педагогов.

Или пример Ксении Кантор и Павла Скрипниченко, которые не побоялись открыть школу по не самой популярной научной дисциплине — астрономии. Образец бизнеса, который не просто зарабатывает, но и популяризирует науку среди детского и взрослого населения, расширяет профориентационный кругозор школьников и знакомит с профессиями будущего.

Реклама. Фонд «Наше будущее. LjN8KMRbY