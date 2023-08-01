Гришу дразнят, а ему запрещено даже плакать

Ад, который пережил Гриша сразу после рождения, больно даже описывать. С каждым днем у ребенка все сильнее трескалась нижняя часть лица. Из-за этого он не мог есть и безостановочно кричал от голода. Чем больше малыш плакал, тем сильнее от слез и напряжения трескались губы и подбородок – просто в кровь и в мясо. Это был кошмарный замкнутый круг, и никто не знал, как его разомкнуть, потому что не было точного диагноза.

Только через три недели в Российской Детской Клинической больнице смогли определить болезнь - обширная гемангиома. Назначили лечение гормонами, чтобы хотя бы остановить ее рост и избавить Гришу от страшной непрекращающейся боли. Лечение помогло - рост остановился. Но чтобы уничтожить гемангиому, этого мало. Необходимо было начать серьезный и длительный курс лечение лазером, сеансы которого оплачиваются за счет ОМС (общая медстраховка) только два раза в год, при том, что Грише требуется раз в два месяца. Так Гриша стал учиться не плакать…

- Знаете, сын очень терпеливый! – говорит мама. – Сама процедура лазерной коагуляции сильно болезненная. И даже после нее, потом еще долго болит и горит лицо. Но Гриша стойко все переносит и никогда не плачет. И не потому, что знает, что ему нельзя плакать, а потому что у него такой характер.

Действительно, несмотря на то, что в семье Гриша самый младший, он очень мужественный, настоящий мальчик! И все же, как любого, пусть даже еще очень маленького, человека, его огорчают насмешки других детей. Расстраивают вопросы, обращенные к маме: «А чего он у вас такой чумазый?!» А ведь дальше будет школа, всегда жестокий детский коллектив. И, если не оплатить недостающее количество процедур, гемангиома не пройдет. Будут дразнить, обижать. И даже плакать будет нельзя.

Процедуры, на которые родители собирали всем миром, дали замечательный результат, но деньги кончились, а лечение необходимо продолжать. Пожалуйста, помогите его оплатить! Сеанс лазерной терапии стоит 212 500 рублей.

Как помочь:

Поддержать Гришу вы можете, отправив со своего телефона SMS на короткий номер 4640 с суммой: например, 300.

Курирует малыша благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»

ИНН: 7704274681

КПП: 770701001

ОГРН: 1087799004468

Расчетный счет: 40703810701400000042

АО «Альфа-Банк»

к/с: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК: 044525593

Назначение платежа:

Благотворительное пожертвование на лечение Гриши Шорникова

Дополнительные вопросы можно задать по телефону: +7 (499) 500-14-15, info@life-line.ru.