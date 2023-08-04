«Движение Первых» воспитает поколение культурных самокатчиков

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Григорий Гуров и активист Даниил Холопов. Вместе с ведущим Михаилом Антоновым они вспоминают, как год назад, 20 июля 2022 года, официально было провозглашено их движение.

- Как прошел этот знаменательный для вас год?

- Год был насыщенным, - начинает рассказывать Григорий Гуров. - Этапов становления движения насчитывается много. Одна из точек отсчета - 19 мая - День общественных организаций, бывший День пионерии, а мы позиционируем себя продолжателями традиций пионерской организации («пионер», как известно, значит «первый»). Основываясь на этом опыте, мы строим большую молодежную организацию в новой России, создаем структуру по стране: открываем региональные отделения, привлекаем огромное число сотрудников, параллельно запускаем интересные проекты, инициаторами и придумщиками которых являются сами дети. Все это мы делаем вместе, а не вместо ребят.

- Как «Движение Первых» попало в тренд? И пусть не удивляется аудитория медиахолдинга «Комсомольская правда» - речь сначала пойдет об электросамокатах в частности, а в целом - о повышении культуры управления. Причем не только самокатами, но с них вы начали. Вы считаете, культуру можно привить?

- Конечно, - убежден Григорий Гуров. - Движение началось как раз с озвучивания общих ценностей. Ребята их принимали на съезде. Деятельность движения направлена на воспитание достойного гражданина, патриота, а в это понятие входит в том числе и этическая составляющая. Этика взаимоотношений обязательно должна быть. Как и правила поведения на дороге. В велоспорте есть четкие внутренние негласные правила, как ты должен ехать, как обгонять. От этого зависит безопасность на дороге. Поэтому прививать культуру поведения можно и нужно. Другое дело, что время от времени культурные стандарты могут пересматриваться.

- Григорий, но мы ведь не говорим о том, что «Движение Первых» что-то хочет запретить? Вы просто хотите выработать какие-то базовые правила, которые будут прививаться с младых ногтей. Даниил, а вы об этом написали пост?

- Да, в социальной сети «ВКонтакте» я как раз написал пост о небезопасном передвижении на самокатах, - подтверждает Даниил Холопов. – Я сам участник дорожного движения и каждый день вижу, как из-за моей спины выскакивают или едут на меня бешеные самокатчики…

- Позвольте, вы сейчас разговариваете с самокатчиком. С 2010 года я постоянно езжу на работу на электросамокате, - улыбается Григорий Гуров. - Москва – это не мой родной город, но я ее знаю в мельчайших подробностях. Для меня самокат – возможность узнавать город, путешествовать и с удовольствием и быстро передвигаться из одной точки в другую. Электросамокат – удобное дополнение к обычному транспорту.

- А у меня, к сожалению, пока что самоката нет, - признается Даниил. - Я с сентября планирую передвигаться на механическом, так как до 18 лет, по понятным причинам, арендовать электросамокаты не разрешено. Я тоже считаю, что самокат удобен: на нем можно объезжать людей, если ты знаешь, как это делать; на нем ты не попадешь в пробки. И еще самокат экологичен. Но нужно знать, как с ним обращаться. Одно дело, когда ты просто едешь и ловишь ветер, а другое дело – безопасное передвижение.

- Зачем вы ловите ветер на пешеходных улицах? Там люди ходят. Ловите ветер в поле!

- Все верно: тротуар прежде всего для пешеходов! – в один голос согласились собеседники. - Одна из первостепенных задач «Первых» - формировать культуру безопасности движения, в том числе управления самокатами и велосипедами.

- А как вы собираетесь это делать? Будете приходить в школу, в детские садики и разговаривать об этом? Включите в программу ОБЖ?

- Думаю, что это все-таки внеурочная деятельность, и мы планируем несколько направлений ее реализации. Во-первых, это разъяснительная работа онлайн, в виде специальных вебинаров; офлайн в формате обучающих семинаров и мастер-классов, включая мастер-классы в школах совместно с МВД и Минпросвещения. Мы пойдем и будем сотнями и тысячами обучать ребят и просто изменим в корне ситуацию. Не будет людей, которые не знают, как правильно ездить на самокате.

- Лет 15 назад мои друзья артисты решили сделать небольшой флэшмоб. Они собрались около пешеходного перехода, где надо подождать, а потом переходить на зеленый. Конечно, многие бегут на красный. Что делали эти 10 человек? Они просто стояли, никуда не переходили, но, когда видели, что кто-то идет на красный, начинали аплодировать, кричать «браво, зеленый для слабаков, ура!» Человек терялся, ему становилось стыдно, он возвращался обратно. Они так стояли около часа.

- Кстати, мы привлекли движение юных инспекторов дорожного движения – ЮИД. Они являются нашими коллегами и партнерами, - поясняет Григорий. – Мы проводим множество различных практически полезных и просветительских мероприятий. Так, 12 августа стартуем в парке им. Горького, куда пригласим и наставников, и, послов движения, и самих участников. Проведем мастер-классы, обучим катанию на самокатах и велосипедах. В «Движении» состоят не только дети, но и родители, и педагоги. Я, например, отец двоих ребят – одному 4, второму скоро 10 лет. Как только у старшего закончились занятия, он неделю учился ездить на самокате и делать на нем разные трюки. Ко всему прочему это отличная возможность вместе проводить время.

- Даниил, если бы от вас зависело, что бы вы изменили в правилах пользования самокатами?

- Я бы узаконил все ныне существующие правила, касающиеся моноколеса и электросамоката. Из частых нарушений, которые я вижу и за которые нужно, чтобы люди несли ответственность – это когда молодая пара едет на самокате вдвоем. Реальная угроза получить серьезные травмы.

- Чтобы избежать травматизма, в последние полгода серьезно изменили законодательство и ограничили скорость движения, - добавляет к сказанному Григорий Гуров. - Я катаюсь как на своем самокате, так и на арендованном. Сейчас обозначены четкие зоны, где самокат не разгоняется выше 25 километров в час, и где самокат вообще не разгоняется. Плюс есть зоны, где на самокате ты ездить просто не можешь. Например, в Нижнем Новгороде существуют отдельные пешеходные зоны, где самокат запрещен. И это справедливо. В Сочи так же. Хотя еще не везде так, несмотря на то, что самокаты популярны уже во многих крупных городах - Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Ставрополе, Ростове-на-Дону и т.д.. Со следующего года, с весны, мы будем предлагать Минпросвещению программу в рамках летнего оздоровительного отдыха для внедрения в детскую среду правил, норм и навыков езды на самокате. Чтобы все понимали, что нужно научиться безопасно на нем ездить.

И, может быть, стоит снабдить электросамокаты номерами.

- Но они с такой скоростью пролетают, что номер не увидишь. Может, все-таки что-то запретить или ограничить?

- Запретительные меры, как правило, не рабочие. Нельзя все запретить. Нужно создать возможности, чтобы не было причин для нарушений, - продолжает Григорий Гуров. - И государственные, и муниципальные власти все это делают. Постепенно увеличивается площадь дорожек для движения на велосипедах и на самокатах. Принимаются такие правила, чтобы и масса самоката была не выше 35 кг, и скорость движения не превышала 25 километров в час. За «Движением Первых», как мы считаем, вопрос культуры и вопрос обучения.

- Я тут видел человека, который едет на самокате, держит в одной руке пиво, сам в темных очках и в наушниках. Это…

- Это самоубийца и сто процентов опасное явление для окружающих, - подхватывает Григорий.

- Григорий, вы каких-то цифр хотите добиться по повышению уровня безопасной езды?

- Да, конечно. Мы анализировали ситуацию. Сейчас Москва вырывается в лидеры по количеству выдачи лицензий на арендованные самокаты - около 60 тысяч. Мы сравнялись с Берлином, с Сеулом и скоро их, наверное, обгоним. Одновременно у нас взрывной рост ДТП, связанный с самокатами. В этом году мы хотим обучить правильной езде несколько ребят и далее ежегодно увеличивать число обученных безопасной езде на самокате.

- А вам не кажется, уважаемые гости, что самая действенная мера против нерадивых самокатчиков, это серьезный штраф? Один раз нарушил – тебя поймали, бери кредит, почку продавай, но выплачивай. Чтобы в следующий раз неповадно было…

- Мы против продажи почек! – возражает Григорий Гуров. - Я все-таки за профилактику. Как я сказал, в этом году мы запускаем тестовый проект, в следующем году мы его полностью развернем и планируем в течение двух-трех лет снизить количество ДТП, а также привить большинству – до 80% пользователей самокатов – навык соблюдения правил дорожного движения.