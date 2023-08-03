Чем британцы травили своих жен и почему вегетососудистая дистония - не диагноз, а бред

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Евгений Матонин - «1943. Курская битва. Великий перелом»

Издательский дом «Комсомольская правда»

В этом году исполняется 80 лет Курской битве. Как известно, летом 1943 года в районе Курска шли яростные бои, длившиеся с 5 июля по 23 августа. После недолгого периода затишья на фронте гитлеровцы нанесли мощнейший удар по Красной армии. Но наши выдержали его. И ход войны был окончательно переломлен - гитлеровские войска навсегда потеряли стратегическую инициативу.

В этой книге собраны фотографии, документы и свидетельства очевидцев (как тех, кто был на фронте, так и тех, кто находился в тылу). Многие из них уникальны. О великой битве и об атмосфере, царившей тогда в СССР, рассказывают и маршал Георгий Жуков, и корреспондент «Комсомольской правды» Юрий Жуков, и поэтесса Вера Инбер, и драматург Всеволод Вишневский, и простые летчики, танкисты, пулеметчики, саперы, пехотинцы… Все это складывается в грандиозную панораму событий, свершившихся на Курской дуге в 1943-м. Как справедливо замечает в предисловии председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, эта книга необходима и школьнику, который изучает историю нашей страны, и тем, кто просто интересуется событиями Великой Отечественной. «Возможно, вы взглянете на нее другими глазами, по-новому ощутите величие подвига советских солдат и офицеров и даже почувствуете себя на секунду участником давних, но не забытых битв». И не забудьте, что эта книга - лишь часть проекта «Хроника великой Победы», которую выпускает ИД «Комсомольская правда»: в нее также входят «21 июня. День, когда обрушился мир», «1941 год. Битва за Москву», «Непокоренный Сталинград», впереди - книги о блокаде Ленинграда и о взятии Берлина.

Иоланта Лялите - «У меня есть сердце»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Сердечно-сосудистые заболевания - главная причина смертности в мире. И, возможно, вам (да, вам, дорогой читатель) стоит примерить эту аксиому на себя. Например, у вас повышенное давление, а вы не обращаете на него никакого внимания: ведь и так неплохо себя чувствуете! Или побаливает сердце, но к врачу вы не торопитесь, полагая, что и так пройдет. Так вот, для организма все это бесследно не проходит.

Кардиолог Иоланта Лялите разъясняет в своей отлично написанной книге, при каких симптомах надо идти к врачу и почему нельзя пренебрегать его советами. Разоблачает шарлатанов и несуществующие диагнозы типа «вегетососудистой дистонии» (такой болезни нет, под этим названием прячутся совсем другие заболевания с другими причинами). Еще Иоланта подробно, «на пальцах», объясняет, что из себя представляют те или иные недуги. Например, атеросклероз. «В представлении обывателя это некие жировые капли, оседающие в сосудах. На таком примитивном сравнении паразитируют всевозможные шарлатаны и производители добавок, обещающие очистить сосуды от бляшек. Знайте: сам по себе холестерин к стенкам сосудов не прилипает! Это миф! И чтобы пациенты не обманывались, в данном случае я бы заменила термин «бляшки» на «язвы». При повышении давления сосуд повреждается. И именно место повреждения становится фундаментом для образования такой холестериновой язвы. Если это уже произошло, «отчистить» сосуды от атеросклероза невозможно никакими добавками. Это важно понимать! Только превентивные меры помогут сосудам оставаться здоровыми».

Венера и Сергей Осепчук - «Доброе утро, страны!»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Кулинары и блогеры Венера и Сергей Осепчук написали книгу про завтраки для жителей всех стран, где их читают. Почему про завтраки? Да потому, что это «своего рода ритуал, причем не только на уровне физики, когда без любимого блюда и чашечки кофе трудно представить себе продуктивным весь день, но и на уровне сознания». В общем, как говорил Савва Игнатьевич в «Покровских воротах», «С утра заправляться надо - мозги, они тоже этого требуют». И, если вы по утрам не завтракаете, совершаете большую ошибку. А ведь ее очень просто исправить: надо вставать на 15 минут раньше, чтобы успеть приготовить несложное блюдо.

Однажды Венера объявила в своем блоге челлендж: на протяжении 30 дней она должна была готовить завтраки только из яиц. И приготовила 30 разных блюд, а резонанс среди подписчиков был огромным… В книге 101 рецепт завтраков, и не только из яиц - вы почерпнете из нее массу новых идей.

Омлет по-грузински с луком-пореем и специями

В сковороде разогреть 50 г сливочного масла, выложить один стебель лука-порея, порезанный кольцами, тушить до мягкости. Приправить лук солью и специями (молотый кориандр, имеретинский шафран, хмели-сунели). 4 яйца взбить вилкой, влить в сковороду, закрыть крышкой и на небольшом огне готовить 5-6 минут. Подавать со свежей мелко нарезанной кинзой и овощами (помидоры, огурцы, болгарский перец и т.д.)

Нил Брэдбери - «Яды: великолепная история человечества»

Издательство МИФ

Как можно понять из названия, это рассказ о том, какие яды и каким образом применяли на протяжении человеческой истории. Он иллюстрирован примерами знаменитых отравлений. Вот британец впрыскивает своей супруге смертельную дозу инсулина, а потом вдохновенно врет полиции, что супруга просто отчего-то захлебнулась в ванне. А вот в Эдинбурге жители начинают массово болеть после того, как выпили купленный в супермаркете тоник. Похоже, в городе действует маньяк, который расставляет по полкам магазинов бутылочки с подмешанным атропином. Но правда оказывается куда сложнее: оказывается, один человек решил убить жену, расставил отравленные бутылки по полкам, вызвал в городе панику, и, воспользовавшись ею, подсунул тоник с летальной дозой своей супруге. Хотел все свалить на загадочного и неизвестного отравителя. Женщина, к счастью, выжила… Кстати, если кто-то попытается повторить это дома, крупно проколется. Все эти сюжеты прекрасно известны криминалистам, и преступника быстро разоблачат.