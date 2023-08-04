Чиновников хотят пересадить на отечественные автомобили

Рабочие за сборкой автомобиля на производственной линии завода `Москвич`. Фото: Иван МАКЕЕВ

Aurus, АВТОВАЗ и «Москвич» заявили о готовности выпустить для этого столько машин, сколько потребуется. УАЗ пока отмалчивается. Что же сегодня наши предприятия могут предложить в качестве альтернативы привычным для чиновников иномаркам?

Мнение главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова:

- Наши автозаводы пока не предлагают ничего нового. УАЗ молчит, потому что его машины известны. Если в администрациях отдаленных городков нужны именно УАЗы, они их и так закупают. Ничего свежего Ульяновский автозавод сейчас предложить не может. Только в будущем, когда станут ставить китайский дизель с китайской коробкой передач на Патриот, и появится новая модификация.

Аурус – это, конечно, прекрасно, но пересаживать всех чиновников на Аурусы слишком накладно. Единственная новая реальная машина, которая подошла бы многим руководителям, – это Lada Aura, которую можно запустить в производство уже к 2024 году. Ведь, по сути, это улучшенный и более просторный вариант Лады Весты.

«Москвич» тоже может поставлять автомобили, но с таким же успехом их может предлагать и «Автотор». Нужна деталировка: что считать отечественным автомобилем? Если это все машины с российским VIN-кодом, то тогда предлагать могут всё – и Evolute, и Haval, и Москвич, и автоторовские Kaiyi и BAIC подойдут, потому что по крупноузловой сборке они сейчас ничем не отличаются от Москвича. Как Москвич не отличается от Лады X-Cross 5 с бывшего завода Nissan.

Если же мы называем российскими автомобилями машины с глубокой степенью локализации, как того требуют правила госзакупок, тогда у нас остается УАЗ; Газели с Соболями; Лады – Граната, Веста и две Нивы; Хавалы – Jolion и F7. Ну и премиальный Aurus.

Понятно желание автозаводов получить госзаказы, и они будут за них бороться. Потому что это хорошее подспорье для поддержания бизнеса.