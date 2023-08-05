Ударив по российскому танкеру, Украина нагадила своему главному патрону

Глава СБУ Василий Малюк признался, что удар по танкеру был совместной "операцией" СБУ и ВМСУ Фото: REUTERS

Удар морским украинским беспилотником по танкеру "Сиг" в Керченском проливе - гвоздь в гроб наших отечественных "сторонников мира" и прочих договорняков.

Да, конечно, повезло, что танкер был порожним, наверное, шел в один из портов под загрузку. Еще больше повезло, и просто отлично, что обошлось без человеческих жертв, а судно осталось на плаву. Все остальное лечится. В отличие от упертости Киева.

Глава СБУ Василий Малюк признался, что удар по танкеру был совместной "операцией" СБУ и ВМСУ.

- Любая "бавовна", происходящая с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того - такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны, - заявил он и анонсировал продолжение атак.

Практически одновременно Украина официально объявила о "военной угрозе" для судоходства в портах РФ Черного моря" и назвала эти порты - Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань.

Если учесть, что именно через них идет основная часть продовольственного экспорта России, в том числе, и зерна, отправляемого в развивающиеся страны Азии и "глобального Юга", то практически невозможно не признать исключительность произведенного удара для "убийства" репутации Украины среди этих стран, представители которых участвуют в открывшихся переговорах в Саудовской Аравии в городе Джидде. На словах взывая к гуманности и ликвидации продовольственной угрозы, Киев на деле совершает все, чтобы эта гуманность ни в коем случае не прорвалась в реальные воплощения.

Открытая война грузовому гражданскому флоту, объявленная Украиной, направлена не только на российские суда, а корабли под любым флагом, которые идут в российские порты или выходят из них. То есть, например, удар может быть нанесен по танкеру с казахстанской нефтью, поскольку основным портом отгрузки для нее является тот же Новороссийск.

Особо хочется отметить, что киевские флотоводцы подгадили в истории с ударом по танкеру и своему главному патрону – Джозефу Байдену, пока еще занимающему Белый дом в Вашингтоне. Для американского президента повышение цен на нефть, которая и без того сейчас котируется высоко, не самый, мягко говоря, приятный момент. Байдену нужно снижение цен на энергоносители, чтобы выложить его в качестве одного из аргументов успешности его президентства перед американскими избирателями. А удар по танкеру, даже по русскому, ставит на таких перспективах крест, во всяком случае, в краткосрочной перспективе. Скорее, он вызовет новый скачок нефтяных котировок.

Даже если отгородиться от моральной стороны поступков Киева, а это необходимо сделать, поскольку Украина (нынешняя) и какие-то моральные ценности, человеческие положительные качества, нормы общепринятого поведения и т.д. – "две вещи несовместные" (как гений и злодейство, как написал великий классик), трудно было бы предложить более самоубийственные шаги для Зеленского и его команды, нежели те, которые они сейчас совершают по наущению британских спецслужб, предоставивших Киеву и комплекты морских безэкипажных катеров-камикадзе для сборки.

Зеленский сам перечеркивает любые призывы к миру даже на его условиях, на которые Москва не пошла бы ни в каком случае. Но с каждым таким шагом украинской власти, перспективы любого мирного соглашения становятся все призрачнее. Потому что гнида будет гадить даже в течение какого-то времени после своей смерти, как курица может бегать по двору еще пару минут с отрубленной головой. А потому - никаких компромиссов, никакой пощады. До полной и безоговорочной капитуляции.

Беспрецедентный "успех" Киева, который ставит жирный крест на попытках Украины выстроить свой имидж беззащитной жертвы перед теми, кто соберется послушать влажные фантазии "от Зеленского" в Саудовской Аравии. Продолжайте в том же духе.