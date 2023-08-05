Съесть 150 тонн сыра и покататься на тракторе: Что приготовили для публики на крупнейшем фермерском фестивале

4 августа стартовал гастрономический фестиваль в подмосковной деревне Дубровское. Фото: Оксана ЗУЙКО

- Вы какую плесень предпочитаете, белую или голубую? Вот этот сыр более выдержанный, а этот мягонький, нежный…

- Оля, Аня, оставьте вы эти свои льняные платья — тут такая колбаса! Что? Ну пошли шампанское пробовать...

Одиннадцать утра пятницы, 4 августа. В рядах с фермерскими вкусняшками, несмотря на будний день и жару, уже непросто и протолкнуться. Это только что стартовал любимый многими гастрономический фестиваль в подмосковной деревне Дубровское. Он проводится уже в восьмой раз на Истринской сыроварне Олега Сироты при поддержке правительства Московской области. В этом году — с 4 по 6 августа. Только сыра нынче привезли 150 тонн пятиста различных сортов! А есть и другие продукты, праздник давно превратился из изначально сырного в общегастрономический.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Фестиваль в буквальном смысле собирает фермеров со всей страны. Вот вам сыр с лавандой из Крыма, а вот мед аж из амурской тайги. Для посетителей это возможность познакомиться с продукцией, которую, несмотря на российское происхождение, вы вряд ли найдете в обычных торговых сетях. Отсюда и ажиотаж. Но и фермеры приезжают с большим удовольствием — искать своего покупателя.

ГРАН-ПРИ ПО ЗОВУ ДУШИ

Она привлекает внимание: блондинка с шапочкой в виде козьей морды на голове.

- Я Ольга Кошелева, у меня своя сыроварня в Чувашии. Производим порядка 20 видов козьих сыров премиум-сегмента по европейским технологиям, также варим сыры из коровьего молока.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Ольгины сыры - призеры многих конкурсов на лучший сыр России, которые раньше были частью истринского фестиваля. В прошлом году взяли здесь целый ворох наград — гран-при, четыре золота и бронзу в разных категориях. Бывалые посетители, похоже, это знают — у прилавка столпотворение.

История Ольги для нынешних российских «крафтовых сыроваров» достаточно показательна. По профессии врач, акушер-гинеколог. Работала в больнице в Нижегородской области, потом позвали в зарубежную фармацевтическую компанию. Сделала там менеджерскую карьеру, перевелась в главный офис в Москву…

- Но хотелось делать что-то интересное, и для людей, и для сердца и души, - поделилась с «КП» Ольга. - Начала варить сыры еще в Москве, на съемной квартире. Это было шесть лет назад. И не смогла остановиться, настолько это оказался увлекательный процесс. Сыр распродавался на ура, потихоньку стала расти клиентская база. У меня была еще мечта вернуться в родной город, в Чебоксары. Вот и вернулась - открыла там свою сыроварню.

Фото: Оксана ЗУЙКО

ГОЛУБОЙ И АРОМАТНЫЙ

Впрочем, и давно созданные предприятия могут удивлять публику. Вот смотрю — и глазам не верю: сыр не просто с вкраплениями какой-нибудь там голубой плесени, а вообще весь голубой. Оказалось — с лавандой. Приехал из Крыма, из Джанкоя.

- Нашему предприятию вообще-то более 60 лет, но мы стараемся находить новые подходы. И сюда привозить что-нибудь интересное. Например, наши сыры с натуральными наполнителями — крымской лавандой, оливками и маслинами, вялеными томатами, травами, - рассказывает Михаил. - Используем только крымские ингредиенты. Травы — крымские же базилик, петрушка, лимонник, тимьян. Сыр с лавандой - один из самых популярных, его расхватывают в первую очередь, очень привлекает цвет. Но в почете и наши пармезан и джур-джур (полутвердый сыр с необычным сладковато-солоноватым вкусом, назван так в честь известного крымского водопада — Ред.)

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Из Крыма сюда не сложно добираться?

- У нас путь лежал не через Крымский мост, а через Мариуполь. Никаких проблем не было — новая трасса, ехали спокойно, - говорит Михаил. - Вообще такие фестивали для нас важны. Стараемся расширяться и быть представленными не только на юге России. Хотим, чтобы о нашей марке знала вся Россия.

Крымских предприятий на фестиваль, кстати, доехало довольно много. Неподалеку от джанкойского голубого лавандового сыра — прилавок с полутвердыми и твердыми сырами из крымского Белогорска. Ммм, ням-ням, по вкусу практически не отличить от итальянских аналогов.

Фото: Оксана ЗУЙКО

ЭСКАРГО ИЗ-ПОД ПСКОВА

Но что это мы все о сыре... Были ли вы в Париже? Ели ли там улиток? А вот и не надо вам в Париж за улитками.

- Меня зовут Алексей Корочкин, я основатель и шеф-эскарготье компании, это улиточная ферма на юге Псковской области. Занимаемся сбором, переработкой виноградной, или бургундской, улитки и приготовлением из нее деликатесов.

Кто не в курсе, эскарго — это и есть знаменитое французское блюдо из улиток.

- Алексей, где вы и где Бургундия? Не очень Псковская область ассоциируется с виноградной улиткой…

- В том-то и дело. Но мы хотим восстановить справедливость. Природа дала Псковской области уникальный шанс. Ведь сегодня в Европе основная популяция дикорастущей виноградной улитки осталась именно на юге Псковской области. Здесь ее собирают и отсюда отправляют в ту же Европу. Можно сказать, что в парижских ресторанах каждая третья улиточка — из Невельского района Псковщины. А мы такие деликатесы делаем для россиян. Поставляем и в Москву, и в Сочи с Красной поляной, и даже в Петропавловск- Камчатский. Наши улитки — именно дикие, они вырастают в естественных условиях за несколько лет, а не растут на фермах на комбикормах за несколько месяцев. Поэтому вкусовые и питательные свойства ярче выражены. И ценятся такие улитки знатоками гораздо больше.

Фото: Оксана ЗУЙКО

ВИНО, МЫШИ И ДОИЛЬНЫЙ РОБОТ

Еще на фестивале есть винный шатер, где дают продегустировать свои новинки около 20 виноделен, мед, сладости, хлеб, ягоды-грибы… И всякие рукоделия. Запала на вязаных мышей на сыре. Оказалось — творения истринского клуба «Активное долголетие». Рукодельницы на пенсии вяжут игрушки, занимаются керамикой, создают одежду.

-У нас уже теперь традиционно заявок на участие гораздо больше, чем можно предоставить мест на фестивале. Стараемся отобрать самых лучших, - рассказывает инициатор фестиваля истринский фермер Олег Сирота, на территории сыроварни которого и происходит мероприятие. - И каждый год ассортимент меняется, появляются какие-то новые «фишки». Первые два года было засилие бурраты (итальянский сливочный сыр, родственник моцареллы — Ред.). Потом был год сырных конфет. Потом пошли козьи сыры — реально на каждом втором прилавке. Сейчас год сыра с голубой плесенью - его на фестивале ну очень много. Думаю, что через год-два появится много овечьих сыров — все к тому идет, хотя пока их не хватает. Много хлеба интересного в этом году, значительно его количество увеличилось. Стало больше колбасы. Много появилось ее из конины — из Марий Эл, Татарстана.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Еще на фестиваль завлекают развлечениями. Ведь многие сюда приезжают провести время всей семьей. Кроме более-менее традиционных — всякие конкурсы и мастер-классы, игровая зона для детей, возможность посетить мини-ферму с козой, кроликами и прочей живностью — есть и достаточно необычные. Например, в этом году катают на тракторе. А вот не смейтесь: к новеньким и блестящим красненьким «Кировцам», рассекающим кругами по зеленому полю, выстроилась длиннющая очередь — даже больше, чем за сыром.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Это еще одна из нынешних фишек фестиваля. Второй год сюда пригоняют новую российскую сельхозтехнику — устраивают выставку. В этом году, кроме тракторов с комбайнами, присутствуют мастер-классы для школьников по управлению всякой чудо-техникой отечественного происхождения: доильным роботом (есть у нас такой, в Нижнем Новгороде делают), беспилотными мини-тракторами, сельскохозяйственными дронами (дроны, правда, летают в специально огороженном пространстве). Взрослые на все это смотрят с некоторым офигением в глазах (у всех у нас в умах сидит, что сельское хозяйство — это навоз и вилы). И кидаются делать селфи.

Фото: Оксана ЗУЙКО

НА ЗАМЕТКУ

Как добраться до фестиваля и что иметь в виду

5 и 6 августа — в субботу и воскресенье — фермерский гастрофестиваль ждет посетителей с 10.00 до 20.00. На общественном транспорте лучше всего добираться до железнодорожной станции «Новоерусалимская». Оттуда курсируют бесплатные автобусики-чартеры, которые привезут вас прямо на фестиваль. И отвезут обратно.

На машине вам нужен 61-й километр Новорижского шоссе. Дальше точно не заблудитесь — прямо отсюда обычно уже начинается очередь на парковку, под которую отведено огромное поле. Дальше следуйте указаниям регулировщиков, которые стоят на каждом повороте. Организаторы предупреждают, что в дни фестиваля заезд для посетителей — только со стороны Новорижского шоссе, так что пытаться проехать «огородами» не надо, вас завернут.

Еще одно предостережение — лучше, чтобы на ногах была удобная спортивная обувь. Фермерский фестиваль есть фермерский фестиваль, ходить придется, в том числе по гравию и траве.