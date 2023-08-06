Президент России Владимир Путин призвал всех чиновников ездить на отечественных автомобилях
Фото: Иван МАКЕЕВ
Ехали олени
На крутом «Кайене».
А на «Кадиллаке»
Сразу три собаки.
А за ними кошки
На своей «Реношке».
А орангутанги
На большом «Мустанге».
Волк на лимузине.
Лев на «Ламборгини».
Селёдочки
На «Шкодочке».
А жабы на «Пежо»...
Вдруг на Патриарших
За углом вдали
Выкатились резво
Жи-гу-ли!..
АвтоВАЗ, АвтоВАЗ, АвтоВАЗище!
И рычит, и пыхтит,
И антенной шевелит:
«Вы попали в западню -
Я вас мигом обгоню!»
Звери за бульваром
Прижались к тротуарам.
На помойке в баке
Спрятались собаки.
Встали на колени
Кошки и олени.
Попросили водки
Жабы и селёдки.
Даже волк, дрожа от страха,
Разрыдался как деваха.
Ну а лев с испугу
Укатил в Калугу.
Едут, едут жигули,
Объезжая патрули.
Впереди капот трясётся.
Колесо об раму трётся.
Пар густой, как от пальбы,
Так и пышет из трубы.
И ещё дребезжит устрашающе
АвтоВАЗ, АвтоВАЗ, АвтоВАЗище.
Едет, едет, разомлев,
В Дом правительства РФ.
Это ж надо - вот те на! -
И мигалка не нужна.
И родители, и дети -
Расступились все на свете.
Полицейские, туристы,
Продавцы, бомжи, таксисты.
Всюду пробки - по нулям.
Слава, слава жигулям!