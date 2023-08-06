Президент России Владимир Путин призвал всех чиновников ездить на отечественных автомобилях Фото: Иван МАКЕЕВ

Ехали олени

На крутом «Кайене».

А на «Кадиллаке»

Сразу три собаки.

А за ними кошки

На своей «Реношке».

А орангутанги

На большом «Мустанге».

Волк на лимузине.

Лев на «Ламборгини».

Селёдочки

На «Шкодочке».

А жабы на «Пежо»...

Вдруг на Патриарших

За углом вдали

Выкатились резво

Жи-гу-ли!..

АвтоВАЗ, АвтоВАЗ, АвтоВАЗище!

И рычит, и пыхтит,

И антенной шевелит:

«Вы попали в западню -

Я вас мигом обгоню!»

Звери за бульваром

Прижались к тротуарам.

На помойке в баке

Спрятались собаки.

Встали на колени

Кошки и олени.

Попросили водки

Жабы и селёдки.

Даже волк, дрожа от страха,

Разрыдался как деваха.

Ну а лев с испугу

Укатил в Калугу.

Едут, едут жигули,

Объезжая патрули.

Впереди капот трясётся.

Колесо об раму трётся.

Пар густой, как от пальбы,

Так и пышет из трубы.

И ещё дребезжит устрашающе

АвтоВАЗ, АвтоВАЗ, АвтоВАЗище.

Едет, едет, разомлев,

В Дом правительства РФ.

Это ж надо - вот те на! -

И мигалка не нужна.

И родители, и дети -

Расступились все на свете.

Полицейские, туристы,

Продавцы, бомжи, таксисты.

Всюду пробки - по нулям.

Слава, слава жигулям!