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Общество6 августа 2023 6:55

АвтоВАЗище

Президент России Владимир Путин призвал всех чиновников ездить на отечественных автомобилях, после чего одно из произведений Корнея Чуковского заиграло новыми красками
Павел КЛОКОВ
Павел КЛОКОВ
Президент России Владимир Путин призвал всех чиновников ездить на отечественных автомобилях

Президент России Владимир Путин призвал всех чиновников ездить на отечественных автомобилях

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ехали олени

На крутом «Кайене».

А на «Кадиллаке»

Сразу три собаки.

А за ними кошки

На своей «Реношке».

А орангутанги

На большом «Мустанге».

Волк на лимузине.

Лев на «Ламборгини».

Селёдочки

На «Шкодочке».

А жабы на «Пежо»...

Вдруг на Патриарших

За углом вдали

Выкатились резво

Жи-гу-ли!..

АвтоВАЗ, АвтоВАЗ, АвтоВАЗище!

И рычит, и пыхтит,

И антенной шевелит:

«Вы попали в западню -

Я вас мигом обгоню!»

Звери за бульваром

Прижались к тротуарам.

На помойке в баке

Спрятались собаки.

Встали на колени

Кошки и олени.

Попросили водки

Жабы и селёдки.

Даже волк, дрожа от страха,

Разрыдался как деваха.

Ну а лев с испугу

Укатил в Калугу.

Едут, едут жигули,

Объезжая патрули.

Впереди капот трясётся.

Колесо об раму трётся.

Пар густой, как от пальбы,

Так и пышет из трубы.

И ещё дребезжит устрашающе

АвтоВАЗ, АвтоВАЗ, АвтоВАЗище.

Едет, едет, разомлев,

В Дом правительства РФ.

Это ж надо - вот те на! -

И мигалка не нужна.

И родители, и дети -

Расступились все на свете.

Полицейские, туристы,

Продавцы, бомжи, таксисты.

Всюду пробки - по нулям.

Слава, слава жигулям!

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