Прощание с Ириной Мирошниченко 7 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

Ирина Мирошниченко Фото: Борис КУДРЯВОВ

Где посмотреть прощание с актрисой Ириной Мирошниченко

Прощание с народной артисткой РФСФР Ириной Мирошниченко пройдет во МХАТ в понедельник, 7 августа 2023 года. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

Похороны артистки пройдут на Троекуровском кладбище в Москве сразу после прощания с актрисой. Ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий сообщил ранее, что Мирошниченко будет похоронена рядом со многими своими коллегами и друзьями.

Напомним, Ирина Мирошниченко ушла из жизни в возрасте 81 год в минувший четверг, 3 августа, Это произошло после нескольких дней в реанимации в Московской инфекционной больнице. Актрису доставили в больницу 30 июля этого года с жалобами на плохое самочувствие, а позже она впала в кому и пережила остановку сердца.

Мирошниченко известна по своим ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Вам и не снилось», а также «Ошибка резидента» и «Старый новый год». Кроме того, за свою карьеру на театральной сцене актриса участвовала в таких постановках, как «Вишневый сад», «Моя дорогая Матильда» и «Три сестры» в МХАТ, а также «Идеальный муж» в «Табакерке».