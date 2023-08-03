Умерла Ирина Мирошниченко, народная артистка РСФСР

Народная актриса РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни Фото: Борис КУДРЯВОВ

Умерла народная актриса РСФСР Ирина Мирошниченко на 82-м году жизни. Смерть актрисы подтвердил ТАСС ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

"К сожалению, Ирины Петровны не стало", - сообщил Золотовицкий.

Как сообщал KP.RU, последние дни своей жизни Мирошниченко провела в реанимации Московской инфекционной больницы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии 30 июля с гриппом. Врачи ввели народную артистку в медикаментозную кому и поддерживали ее жизни через ИВЛ.

В понедельник в прессу просочились сообщения об остановке сердца у 81-летней Мирошниченко, но тогда врачам удалось восстановить сердцебиение. В 2021 году Мирошниченко тяжело переболела коронавирусной инфекцией. Последние полгода актриса редко появлялась на публике.

Ирина Мирошниченко родилась в Барнауле 24 июля 1942 года. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ (курс В. Маркова). Наибольшую известность Мирошниченко получила благодаря своим ролям в фильмах “Я шагаю по Москве”, “Вам и не снилось”, “Зимняя вишня - 2”, а также “Ошибка резидента” и “Старый новый год”.

В последние годы Мирошниченко редко появлялась на телеэкранах, сосредоточившись на работе в театре. За свою карьеру на театральной сцене она участвовала в таких постановках, как "Вишневый сад" (Раневская, МХАТ, 1991 год), "Моя дорогая Матильда" (Матильда, МХАТ, 2011 год), "Три сестры" (Ольга, МХАТ, 1968 год) и "Идеальный муж" (Миссис Чивли, "Табакерка", 2004 год).