Органы не помещаются и руки ничего не держат: достижимы ли эталоны Барби для реальных девушек

Барби и Кен: кадр из фильма 2023 года. У исполнительницы роли Барби, конечно, не кукольные пропорции

Специалисты американской реабилитационной компании Rehabs оценили, каково жилось бы женщине с пропорциями Барби. И пришли к выводу, что такой не жилось бы вовсе. Иметь настоящие кукольные пропорции на самом деле нереально — даже с помощью пластических хирургов.

Эксперты «увеличили» куклу Барби до размеров среднестатистической женщины и обмерили её тело. Грудь и бедра «не выходят за рамки», а вот остального просто не может быть.

1. Нормальными считаются женские шеи не менее 30 сантиметров в обхвате. У «живой Барби» – шея почти 23 сантиметра, да еще непомерно длинная. Такая не позволит держать головку – придется специальный поддерживающий воротник носить.

2. Талия – 40 сантиметров – как у маленькой девочки. У взрослого человека там внутри ничего не поместится. По мнению экспертов, в теле «живой Барби» хватило бы места лишь для половины печени и нескольких десятков сантиметров кишок.

Недостатки Барби – слишком тонкая местами

3. «Кукольные ноги» - непропорционально длинные — в 1,5 раза длиннее рук. Такие ходули в природе не встречаются. Даже у обладательницы самых длинных ног в мире (рекорд 2018 года, россиянка Екатерина Лисина, 133 сантиметра при росте 205,7 см) они лишь в 1,28 раза длиннее её рук.

4. Лодыжки тонкие – 15 сантиметров в окружности, стопы – под обувь примерно 30 размера. «Барби-женщине» было бы тяжело ходить на двух ногах – эксперты уверяют, что ей было бы легче передвигаться на четвереньках. Как обезьянке.

5. Запястья - около 9 сантиметров в обхвате. С такими ничего тяжелее стакана не поднять.

Заключение: для жизни непригодна.