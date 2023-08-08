Бронированные лимузины на зависть Джеймсу Бонду: на чем ездили советские лидеры

Президент Владимир Путин сделал выбор в пользу отечественного автопрома еще в 2018 году. И характеристикам его авто позавидуют многие топовые иномарки. Лимузины типа «Аурус Сенат» снабжены как бензиновым, так и электрическим двигателем и 9-ступенчатой коробкой передач. Фото: Shutterstock

СОЗДАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ «АУРУ»

«Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях, - заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности 3 августа. - Где-то будет поскромнее, чем раньше, ничего страшного. Наоборот, даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции».

Такую отповедь глава государства дал после того, как министерства, ведомства и управление делами президента просили продолжить закупки иномарок.

Тем временем массовый автомобиль для российских чиновников приобретает все более зримые черты. Выпуск модели Lada Vesta Aura (на 25 см длиннее стандартной «Весты», позиционируется как авто для госслужащих) гендиректор «АвтоВАЗа» Максим Соколов на днях назвал среди приоритетов предприятия. Так что в следующем году может начаться выпуск «Ауры» с одновременным изгнанием импортных членовозов* из министерских гаражей.

С «Ладами» у российских чиновников отношения не ладятся. Но, по мнению экспертов, Lada Vesta Aura имеет все шансы стать массовым служебным автомобилем. Фото: Валерий ШАРИФУЛИН/ТАСС

Похоже, мы становимся свидетелями очередной попытки усадить российских госслужащих на отечественный автопром. Такое уже было - например, Борис Немцов в бытность вице-премьером порывался пересадить чиновников на «Волги», даже сам какое-то время ездил с оленем на капоте. С его подачи президент Борис Ельцин даже специальное распоряжение выпустил 1 апреля 1997 года - о запрете закупки иномарок для правительственных чиновников. Но идея провалилась, через два года Ельцин отменил свое решение. Выйдет ли на этот раз?

ИНОМУ И «УАЗ» В САМЫЙ РАЗ

- Идея Немцова провалилась потому, что «Волга» уже тогда находилась в состоянии клинической смерти, машина отстала от времени, были постоянные жалобы на качество, - сказал «КП» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. - Попытка реанимировать нижегородскую марку - это было все равно, что сейчас всех нас обязать перейти на 286-е компьютеры из 90-х, с этими громадными тяжеленными мониторами.

Ну ладно, это дела прошлые. Нынешний наш автопром все-таки не тот, что четверть века назад. А вазовская продукция - самая массовая в стране, и если большинство наших граждан ездит на таких машинах, то почему бы и чиновникам не разделить их судьбу?

- Да, это важно, чтобы народ видел: чиновники такие же люди, ездят на тех же машинах, что и простые граждане, - соглашается эксперт. - В представлениях людей чиновник - это важный руководитель на большой черной машине. Но есть же и работники районных администраций - им Lada Aura вполне подойдет, а кому-то и «УАЗ».

А как быть с чиновниками более высокого уровня - теми, кто на больших черных машинах: подойдет ли им новая «Аура», да и вообще какой-то другой российский автомобиль? Но ведь есть же и другие российские марки. Тот же «АвтоВАЗ» собирается в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Nissan выпускать седан класса D, это по размеру как Skoda Octavia. Чем не «членовоз»?

- Скорее всего, это будет крупноузловая сборка из импортных комплектующих под российской маркой. Так выпускают Evolute в Липецкой области, «Москвич». Но справедливо ли считать их российскими - это вопрос, - сомневается Кадаков.

Если отбросить такие сомнения, то и выбор будет шире. Например, тот же «Москвич» уже набирает популярность среди чиновников. СМИ сообщают, что Волгоградская областная дума планирует закупить два «Москвича-3» с вариатором. Кроме того, взял на тест-драйв «Москвич» с электродвигателем и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, о чем написал недавно в соцсетях, призвав пересаживаться на российские авто и других депутатов. Так что машины с китайскими корнями, но с российскими шильдиками наши руководители воспринимают как вполне себе отечественные.

Впрочем, сейчас в органах власти наметился новый тренд.

- Организации уже не закупают автомобили, а заключают договоры со специальными компаниями на предоставление автомобиля, бывает, что и с водителем, - просветил нас эксперт. - Очень удобно: не нужно тратиться на обслуживание и ремонт, светиться на сайте госзакупок...

СПРАВКА «КП»

- «Аурус» - одна из лучших, если не лучшая в мире машина для своего класса, - говорит исполнительный директор Объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин. - Двигатель, коробка, электроника, отделка. И я бы отметил комфорт для водителя. В советских лимузинах водитель сидел как по стойке смирно. Потому что перегородка, отделяющая задний отсек, располагалась вплотную к спинке водительского сиденья, чтобы пассажирам было посвободнее. Сейчас у водителя больше комфорта.

Кроме того, «Аурус» может работать как при очень низких температурах, так и при жаре. Это открывает широкие перспективы для его экспорта.

ТТХ Аурус Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«Аурус» выпускается в нескольких модификациях. Это «Сенат» - базовый седан, президентский лимузин и кабриолет, на котором министр обороны Сергей Шойгу принимал парад. Есть еще внедорожник «Комендант» и минивэн «Aрсенал». Все три названия - от кремлевских башен: Сенатской, Арсенальной и Комендантской.

- Многие детали президентского автомобиля находятся под грифом «секретно», - говорит Юрий Кузнецов. - Можно лишь сказать об очень высоком уровне защиты - как у боевого вертолета.

*Слово «членовоз», хорошо известное старшему поколению, может быть, уже незнакомо молодым людям, поэтому поясним - так называли служебные автомобили партийной элиты и прочих руководителей. Возили они членов партии и правительства, потому и «членовозы».

На чем ездили вожди

ТАНК ВО ФРАКЕ

Успешное пересаживание высшего чиновничества с иномарок на отечественный автопром было и до Немцова. При Сталине. В 20-е годы и он сам, и высшие иерархи партии рассекали на американских марках. Но параллельно создавался и отечественный автопром. В 30-е годы в Горьком начался выпуск легковушки ГАЗ-А, затем в серию пошла элегантная «эмка» (ГАЗ-М1 или «Молотовец-1»), завоевавшая популярность среди красных командиров. Для тех, кто рангом повыше, на столичном Заводе имени Сталина (впоследствии «ЗИЛ») в те же годы выпускался уже представительский ЗИС-101. Легендарный гендиректор Иван Лихачев очень хотел, чтобы на машину обратили внимание и в Кремле. Сталин машину осматривал, кивал, но в свой гараж не брал.

- «Сто первый» отлично подошел в качестве машины сопровождения, на них возили членов семей высшего руководства и зарубежных гостей, но для высшего руководства она не годилась, - рассказал «КП» экскурсовод музея Гаража особого назначения на ВДНХ, где выставлены автомобили первых лиц нашей страны, Юрий Кузнецов. - На полтонны тяжелее импортных аналогов, ниже скорость, хуже маневренность, не такое эффективное торможение, а расход топлива - до 37 литров.

Конец 1942-го. Еще не завершена битва за Сталинград, а Лихачеву поступило задание разработать новую модель для высшего руководства страны - обычную с виду, но бронированную, выдерживающую попадание винтовочной пули с расстояния 50 м.

Гражданскую версию ЗИС-110 выпустили в победном 45-м, а броневик был собран на год позже. Бронеавтомобиль, выглядевший, как обычный ЗИС-110, выдержал обстрел с 30 метров. Он оказался гораздо выше по уровню безопасности, чем американский Paccard Twelve (бронезащиту ему устанавливали еще в США), на котором долгие годы ездил Сталин, и вождь наконец-то пересел на отечественный танк во фраке, получивший обозначение ЗИС-115.

НЕ В СВОЮ «ЧАЙКУ» НЕ САДИСЬ

В дальнейшем высшие руководители СССР вплоть до Ельцина ездили только на отечественных автомобилях. Причем после Сталина бронированные версии использовали крайне редко.

- Существовала четкая иерархия, - рассказал «КП» исполнительный директор Объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин, работавший еще в Минавтопроме СССР. - На персональных «ЗИЛах» ездили только члены Политбюро. Руководители компартий республик и министры - на «Чайках», а замы - на служебных «Волгах».

Нарушителей не жаловали.

- Помню, один замминистра исхитрился добыть себе «Чайку», - рассказал Коровкин. - Но, как тогда выражались, поступил сигнал, и человека сняли.

Советские лимузины в отличие от массового автопрома были на самом высоком мировом уровне. В них применялись агрегаты, которых в то время и близко не было в массовом производстве, - например, автоматические коробки передач, кондиционеры, качественная музыка. Серийные двигатели переделывали под более высокую степень сжатия, это позволяло использовать высокооктановый бензин АИ-98 и выжимать из мотора больше лошадиных сил.

НА ЗАВИСТЬ ДЖЕЙМСУ БОНДУ

Главный конек советских премиальных машин - это высочайшая безопасность. Если за рубежом уже готовую машину обвешивали броней, то у нас сначала к раме крепилась бронированная капсула-кабина, а уже на нее навешивались детали кузова.

Бронированными были и стекла - их толщина достигала 47 - 50 мм. Бензобак разделили на несколько секций.

Ездил броневик на каких-то фантастических шинах, которые могли тянуть 5-тонную махину даже после попадания пули. Внутри находился герметик, который сам затягивал пробоину. В результате получился самый защищенный в мире автомобиль - Джеймс Бонд застрелился бы от зависти.

Вспомнить всех

Владимир Ленин

Вождь мирового пролетариата не испытывал особых предпочтений в автомобилях, хотя автопарк у Совнаркома был обширным. От одного только Николая Второго досталось более полусотни машин.

Интересная история связана с ленинским Rolls-Roys 40/50 Silver Ghost 1922 г. выпуска. После смерти вождя автомобилем пользовался Сталин, а потом «ветерана» сослали в Крым, в профсоюз рыбников. Там один из водителей врезался в корову. Списать ленинское наследие в утиль не посмели, но и отремонтировать тоже не получалось: запчастей не было. Ситуация разрешилась только в 1956-м, когда на Rolls-Roys узнали про эту историю и помогли с необходимыми деталями.

Иосиф Сталин

ЗИС-101 стал первым советским представительским автомобилем, но в гараж Кремля его брать не спешили. На фото - новый автомобиль вместе со Сталиным осматривают Молотов, Орджоникидзе, Микоян и директор Завода им. Сталина (впоследствии ЗИЛ) Иван Лихачев. Фото: РИА Новости

«Отец народов» толк в машинах знал. Помимо Silver Ghost, он пользовался и более поздними «ройсовскими» моделями - Phantom и Phantom-2. Но в 1927 г. произошел разрыв дипломатических отношений с Великобританией, и Сталин переориентировался на американский автопром. К тому же Packard Twin-Six был у него еще в Гражданскую и вполне устраивал, а в 19350-м вождь окончательно пересел на новый автомобиль Packard Twelve. По заказу советского правительства американцы установили на автомобиль бронезащиту - прежде ни в России, ни в СССР такого не бывало. На «Паккарде» Сталин ездил вплоть до 1950 г., а потом пересел на отечественный ЗИС-115.

Никита Хрущев

Покоритель целины и космоса после вступления в должность генсека отказался от бронированных автомобилей. Основным транспортом Хрущева стал сначала ЗИС-110, а затем ЗИЛ-111. Хрущев предпочитал открытые версии этих машин. «Нам не надо прятаться от своего народа», - якобы говорил он. Открытые машины можно было использовать, как импровизированную трибуну при поездках по стране.

Леонид Брежнев

Леонид Брежнев был заядлым автолюбителем. Коллекция подаренных ему машин насчитывала сотни экземпляров. Фото: Василий МАЛЫШЕВ/РИА Новости

Вот уж кто у нас был заядлым автолюбителем, так это «дорогой Леонид Ильич». Его коллекция насчитывала, по некоторым оценкам, до 324 автомобилей. А если говорить о служебном транспорте, то, став в 1964 году генсеком, он получил в пользование ЗИЛ-111Г - это рестайлинговая модель классического лимузина. Автозавод выпустил ее в 1967-м к 50-летию Октябрьской революции. В 1979 г. Брежнев получает новую служебную машину ЗИЛ-115 - едва ли не самую удачную модель правительственного автомобиля в истории СССР. Помимо технических новшеств, там было и много опций жизнеобеспечения, например, современнейшее на тот момент реанимационное оборудование.

Юрий Андропов

Никаких излишеств. Автомобиль ЗИЛ-41045 - по начинке практически тот же ЗИЛ-115, что и у Брежнева, но изменилась передняя часть - фары, решетка радиатора. Внешность у автомобиля стала более яркой и узнаваемой.

Константин Черненко

За ним был закреплен ЗИЛ-41048, учитывающий состояние здоровья страдающего сердечно-легочной недостаточностью лидера. Там, например, был установлен многозонный климат-контроль, чтобы легче дышалось.

Михаил Горбачев

Застрельщик перестройки и гласности вернулся к сталинской практике использования бронированных автомобилей. В парке Горбачева основными машинами были лимузин ЗИЛ-41047, а бронированную версию ЗИЛ-41052 он брал в зарубежные поездки.

Борис Ельцин

Первый президент России открыл немцам дорогу в Кремль. Поначалу он ездил на доставшихся от Горбачева «ЗИЛах», но в 1994-м пересел на синий Mercedes-Benz-S500. Позже появилась и бронированная версия - Mercedes-Benz S500 Pullman Guard.

Дмитрий Медведев

Пользовался автомобилем Mercedes-Benz S600 (кузов 221) в специсполнении. Медведевский вариант был на метр с лишним длиннее стандартного, а крыша выше. Удлиненный кузов позволил создать позади водителя полноценное пространство для совещания на 4 - 5 человек.

Владимир Путин

На инаугурацию 2000 года Путин прибыл на Mercedes-Benz S600 Pullman Guard в кузове W140. Модификация используется почти два десятка лет, обновляются только варианты кузова. Бронированная, с запасом кислорода для автономного выживания, и даже мини-бар есть на три бутылки! Но в 2018 году Президент России пересаживается на отечественный автомобиль - лимузин «Аурус Сенат». Баром нас не удивить, а движок у нашего помощнее - 598 л. с. против 517 л. с. у немца. Да еще и 9-ступенчатая коробка передач и электродвигатель - на случай если бензиновый выйдет из строя.